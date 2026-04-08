Közgyűlést tartott a Magyar Telekom, döntöttek az osztalékról

A társaság közleménye szerint a közgyűlés 1 578,2 milliárd forintos mérlegfőösszeggel és 215,6 milliárd forintos adózott eredménnyel hagyta jóvá a konszolidált éves beszámolót, míg az egyedi éves beszámoló esetében 1 536,9 milliárd forintos mérlegfőösszeg és 216 milliárd forintos adózott eredmény szerepel. A részvényesek emellett elfogadták a társaság 2025. évi konszolidált fenntarthatósági jelentését is.
A legfontosabb döntés ugyanakkor az osztalékhoz kapcsolódott: a Magyar Telekom összesen 136,4 milliárd forintot fizet ki a 2025-ös eredmény után, ami részvényenként 154 forintos kifizetést jelent.
A keddi záróárfolyam alapján ez 7 százalékos osztalékhozamot jelent.
A társaság a saját részvényekre jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között, a fennmaradó, 79,6 milliárd forintos eredményrészt pedig eredménytartalékba helyezi. Az osztalékfizetés kezdőnapja 2026. május 20., a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja pedig 2026. május 11. lesz, a részletes tájékoztatást április 21-én teszi közzé a vállalat.
A közgyűlés emellett felhatalmazta az igazgatóságot Magyar Telekom-törzsrészvények vásárlására tőzsdén vagy tőzsdén kívül. A lépés célja egyrészt a részvényesi javadalmazás megvalósítása, másrészt a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. A felhatalmazás 18 hónapig érvényes.
A közgyűlés elfogadta a 2025-ös felelős társaságirányítási jelentést, megadta a felmentvényt az igazgatósági tagoknak a tavalyi üzleti évre, és módosította az alapszabályt is az igazgatóság javaslatának megfelelően.
A részvényesek a tőkeszerkezetről is határoztak. A döntés értelmében a társaság 4,4 milliárd forinttal, 89,46 milliárd forintra szállítja le az alaptőkét tőkekivonás céljából, saját részvények bevonásával. Ennek keretében 44 millió darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt vonnak be. A közlemény hangsúlyozza, hogy ez a lépés a részvényesek birtokában lévő részvények darabszámát nem változtatja meg, ugyanakkor tulajdoni hányaduk arányosan emelkedik, és a bevonás ellenében nem történik kifizetés.
A közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t választotta meg a 2026-os üzleti évre a társaság állandó könyvvizsgálójának, emellett elfogadta a módosított javadalmazási politikát és a 2025-ös javadalmazási jelentést is.
Jön az utolsó kormányinfó a választások előtt
Gulyás Gergely több fontos témáról is nyilatkozhat.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
A hazai tőkepiac rejtett tartaléka: a lakossági befektető
A CODE Intelligence munkatársainak írása.
A forint sorsa is vasárnap dőlhet el - Mutatjuk, mit áraz most a piac!
Ennél izgalmasabb szinten aligha lehetne az árfolyam.
Franciaországban új szükségállapoti kategóriát vezetnek be, már a fiatalokat is listáznák egy esetleges mozgósításhoz
Az új lépés lehetővé tenné a fegyveres erők hazai bevetését és a polgári szektor mozgósítását
Kimondta a tábornok: irdatlan árat fizet Oroszország a háborúért, nem tudják elérni Putyin célját
Egyre több jel utal a komoly bajokra.
Korai az öröm? Egy szakértő egyenesen katasztrofálisnak nevezte a tűzszünetet
Jöhet még felfordulás a gázpiacon.
Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt
A közvéleménykutató 5000 fős mintán készült kutatás alapján becsülte meg a mandátumeloszlást.
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Lecserélnéd a régit, vagy az elsőt vennéd? Ezek a legolcsóbb autóhitelek 2026 tavaszán
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a használtautó-piac is felébred. Ez az az időszak, amikor a legtöbb fiatal a friss jogosítvány mellé elkezdi nézegetni az első saját autój
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?