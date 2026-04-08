Közgyűlést tartott a Magyar Telekom, döntöttek az osztalékról

A Magyar Telekom szerdán megtartotta éves rendes közgyűlését, ahol a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös beszámolókat, döntöttek az osztalékfizetésről, emellett felhatalmazást adtak saját részvények vásárlására is. A társaság összesen 136,4 milliárd forint osztalékot fizet a 2025-ös eredmény után, ami a februári előterjesztés alapján részvényenként 154 forintos kifizetést jelent.

A társaság közleménye szerint a közgyűlés 1 578,2 milliárd forintos mérlegfőösszeggel és 215,6 milliárd forintos adózott eredménnyel hagyta jóvá a konszolidált éves beszámolót, míg az egyedi éves beszámoló esetében 1 536,9 milliárd forintos mérlegfőösszeg és 216 milliárd forintos adózott eredmény szerepel. A részvényesek emellett elfogadták a társaság 2025. évi konszolidált fenntarthatósági jelentését is.

A keddi záróárfolyam alapján ez 7 százalékos osztalékhozamot jelent.

A társaság a saját részvényekre jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között, a fennmaradó, 79,6 milliárd forintos eredményrészt pedig eredménytartalékba helyezi. Az osztalékfizetés kezdőnapja 2026. május 20., a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja pedig 2026. május 11. lesz, a részletes tájékoztatást április 21-én teszi közzé a vállalat.

A közgyűlés emellett felhatalmazta az igazgatóságot Magyar Telekom-törzsrészvények vásárlására tőzsdén vagy tőzsdén kívül. A lépés célja egyrészt a részvényesi javadalmazás megvalósítása, másrészt a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. A felhatalmazás 18 hónapig érvényes.

A közgyűlés elfogadta a 2025-ös felelős társaságirányítási jelentést, megadta a felmentvényt az igazgatósági tagoknak a tavalyi üzleti évre, és módosította az alapszabályt is az igazgatóság javaslatának megfelelően.

A részvényesek a tőkeszerkezetről is határoztak. A döntés értelmében a társaság 4,4 milliárd forinttal, 89,46 milliárd forintra szállítja le az alaptőkét tőkekivonás céljából, saját részvények bevonásával. Ennek keretében 44 millió darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt vonnak be. A közlemény hangsúlyozza, hogy ez a lépés a részvényesek birtokában lévő részvények darabszámát nem változtatja meg, ugyanakkor tulajdoni hányaduk arányosan emelkedik, és a bevonás ellenében nem történik kifizetés.

A közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t választotta meg a 2026-os üzleti évre a társaság állandó könyvvizsgálójának, emellett elfogadta a módosított javadalmazási politikát és a 2025-ös javadalmazási jelentést is.

