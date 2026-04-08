Mérgező anyagok szivárognak a magyar város ivóvízbázisa felé, már a fák is kiégtek a területen
Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyéről szivárgó csurgalékvíz súlyos olajszennyezést tartalmaz, amely nagyságrendekkel meghaladja a megengedett határértékeket. A cég a mérési eredmények hírére mészkőzúzalékkal fedte be és körbekerítette a mintavétel helyszínét. A környező területeken eközben már pusztul a növényzet, az ügyben pedig hatósági és rendőrségi feljelentések is születtek - jelentette az Átlátszó.

A civilek és politikai szereplők által megrendelt akkreditált vizsgálatok eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a hulladékkezelő telepről kifolyó vízben jelentős az olajszármazékok mennyisége. A szakértői értékelés rávilágított arra, hogy a szennyezés nem csupán elhanyagolható háttérjelenség. A Natura 2000-es besorolású, ivóvízbázis szempontjából is érzékeny területen vett mintákban a benzol és a naftalin koncentrációja sokszorosan meghaladja a megengedett határértékeket.

Emellett oldott ólomból és xilolból is a megengedettnél jóval többet mutattak ki.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a szennyezés ténye megkérdőjelezhetetlen. A pontos eredet és a kiterjedés feltérképezéséhez azonban további vizsgálatokra van szükség.

A laboratóriumi eredmények napvilágra kerülése után a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. azonnal lépett. A telephely határán lévő területet, ahonnan a terhelő vízmintákat is vették, mészkőzúzalékkal töltötték fel. A további illetéktelen vizsgálódások megakadályozása érdekében az egész telephelyet körbekerítették. A meddőhányók tetejére pedig a környéket folyamatosan figyelő biztonsági őrt állítottak. A környezetkárosodás mindezek ellenére már szabad szemmel is látható.

A lapnak nyilatkozó civilek azt állítják, a talajban terjedő szennyeződés miatt a környék mélyebben fekvő részein kipusztult a növényzet, és kiégtek a fák.

A probléma ráadásul nem korlátozódik a közvetlen telephelyre, mert a közelmúltban a közeli Pénzes-patakba is petróleumszagú, olajos szennyeződés került. Ebből a Greenpeace szakértője vett mintát laboratóriumi elemzés céljából, majd bejelentést tett az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóságnál. A helyi értékeket óvó Vértesőrzők Természetvédő Közösség képviseletében Kárpáti Tímea már korábban hatósági bejelentést és rendőrségi feljelentést is tett az ügyben.

