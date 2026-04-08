Mérgező anyagok szivárognak a magyar város ivóvízbázisa felé, már a fák is kiégtek a területen

A civilek és politikai szereplők által megrendelt akkreditált vizsgálatok eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a hulladékkezelő telepről kifolyó vízben jelentős az olajszármazékok mennyisége. A szakértői értékelés rávilágított arra, hogy a szennyezés nem csupán elhanyagolható háttérjelenség. A Natura 2000-es besorolású, ivóvízbázis szempontjából is érzékeny területen vett mintákban a benzol és a naftalin koncentrációja sokszorosan meghaladja a megengedett határértékeket.
Emellett oldott ólomból és xilolból is a megengedettnél jóval többet mutattak ki.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy a szennyezés ténye megkérdőjelezhetetlen. A pontos eredet és a kiterjedés feltérképezéséhez azonban további vizsgálatokra van szükség.
A laboratóriumi eredmények napvilágra kerülése után a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. azonnal lépett. A telephely határán lévő területet, ahonnan a terhelő vízmintákat is vették, mészkőzúzalékkal töltötték fel. A további illetéktelen vizsgálódások megakadályozása érdekében az egész telephelyet körbekerítették. A meddőhányók tetejére pedig a környéket folyamatosan figyelő biztonsági őrt állítottak. A környezetkárosodás mindezek ellenére már szabad szemmel is látható.
A lapnak nyilatkozó civilek azt állítják, a talajban terjedő szennyeződés miatt a környék mélyebben fekvő részein kipusztult a növényzet, és kiégtek a fák.
A probléma ráadásul nem korlátozódik a közvetlen telephelyre, mert a közelmúltban a közeli Pénzes-patakba is petróleumszagú, olajos szennyeződés került. Ebből a Greenpeace szakértője vett mintát laboratóriumi elemzés céljából, majd bejelentést tett az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóságnál. A helyi értékeket óvó Vértesőrzők Természetvédő Közösség képviseletében Kárpáti Tímea már korábban hatósági bejelentést és rendőrségi feljelentést is tett az ügyben.
Veszik az aranyat, ugrik az ezüst
A tűzszüneti bejelentés után.
Kimondták a tudósok: egy súlyos félreértés tetézi a durva vízhiányt Magyarországon
Az ipari erdőkkel nem vagyunk beljebb.
Íme a tűzszüneti terv: erre bólintott rá Donald Trump, hogy leállítsa az Irán elleni támadásokat
Teherán tízpontos javaslatot tett le az asztalra.
Leghűségesebb szövetségesei is csúnyán kiakadtak Trump elképesztő fenyegetésén, amit saját maga talált ki
Támogatói is élesen bírálták az elnököt.
Brutális rali a koreai tőzsdén, kilőttek a chipgyártók
Meglepő számokat közölt a Samsung.
Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet
A Hormuzi-szoros újranyitása után is hónapokig tarthat a rehabilitáció.
Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett
Washington segíteni fog a hajóforgalom újraindításában.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.