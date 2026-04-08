Nagy kockázatot rejthetnek a nem megfelelő ESG-adatok

A vállalatoknak egyre komplexebb elvárásrendszerben kell mozogniuk. A legfőbb nehézséget nem csupán a változó jogszabályi környezet (például az ESRS és az EU Taxonómia folyamatos alakulása) jelenti, hanem a belső szervezeti struktúrák éretlensége is.
Az EY szakértői által bemutatott megközelítés szerint a „célratörő és hatékony” ESG riportálás három pilléren nyugszik. Egyrészt fenntartható működést kell biztosítania: valódi célokkal és fejlődési iránnyal, nem pusztán kommunikációval. Másrészt hatékonynak kell lennie: jól szervezett folyamatokkal, megfelelő adatkezeléssel és skálázható megoldásokkal. Harmadrészt prudensnek kell maradnia: valósághű állításokkal, jogszabályi megfeleléssel és auditálható módszertannal. Ha bármelyik hiányzik, a jelentéstétel könnyen adminisztratív teherré, vagy reputációs kockázattá válhat.
A leggyakoribb kihívások: mi akasztja meg a jelentéstételt?
A vállalatok fenntarthatósági riportálása során tipikusan öt visszatérő probléma jelenik meg.
- Változó szabályozói környezet: Az új és módosuló elvárások (CSRD/ESRS, EU Taxonómia, egyszerűsítési törekvések) sok szervezetben bizonytalanságot okoznak, kötelezettek vagyunk-e, mikortól kell jelenteni, milyen standardot válasszunk, és mit tegyen az, aki önkéntesen szeretne riportálni? A megoldás kulcsa a folyamatos jogszabálykövetés, az adatigények tisztázása és különösen a későbbi hullámba tartozó cégek esetén a próbajelentés időben történő elkészítése.
- Szervezeti felelősségek tisztázatlansága: Gyakori, hogy nem egyértelmű, hogy ki felel a stratégiáért, ki az adatokért, ki validál, és ki írja a narratív részeket. Ilyenkor a jelentés készítése ad hoc, kapkodó és nehezen auditálható. A jó gyakorlat a csoportszintű és vállalati szintre lebontott irányítási struktúra, a felelősök kijelölése, valamint a belső adatgyűjtési folyamatok szabályozása és kézikönyvezése.
- Nem hatékony adatkezelés: Az ESG adatok gyakran több helyről érkeznek, sok manuális lépéssel, eltérő definíciókkal. Ez nemcsak lassú és drága, hanem audit szempontból is kockázatos. A hangsúly ezért az adatigények pontos definiálásán, az „egyetlen igazságforrás” elvén, és a skálázható digitális megoldásokon van, amelyek automatizálják a számításokat és a riportolási munkafolyamatokat.
- Hiányzó nettó zeró célok és dekarbonizációs útiterv: Sok szervezetnél a klímacélok még nem elég konkrétak, vagy nincs mögöttük végrehajtható terv. Pedig a vállalatok számára egyre fontosabb, hogy ambiciózus, mégis reálisan teljesíthető 2030-as célokat tűzzenek ki, a vállalati stratégiával összhangban. Ennek része lehet a tudományosan megalapozott célok (pl. SBTi logikája) mérlegelése, a kibocsátások (Scope 1–3) felmérése, majd a csökkentési intézkedések és pénzügyi hatások ütemezett modellezése.
- Klímakockázatok nem szisztematikus kezelése: A klímakockázatok üzletileg relevánsak, de nem intuitívak, hatásuk sokszor közép- és hosszú távon jelentkezik, miközben a döntéshozatal gyakran negyedéves KPI-okhoz kötött. Nehezíti a helyzetet a lokáció-, eszköz- és ellátási lánc szintű adatok hiánya, illetve a közvetlen és közvetett hatások összetettsége. A megoldás a kockázatok strukturált azonosításán, a klímaszcenáriók alkalmazásán és a sérülékenységi vizsgálatok elvégzésén alapul. Ezt követően a kockázatok integrálhatók a vállalati kockázatkezelési (ERM) rendszerbe, és lehetőség nyílik adaptációs/reziliencia akciótervek kidolgozására.
Digitalizáció: miért ezen múlik a hatékonyság?
Az üzleti reggeli előadásának egyik központi állítása, hogy az ESG riportálás hatékonyságának „hajtóereje” a digitalizáció. A modern adatplatformok egyszerre segítik a pontosságot és megbízhatóságot, az idő- és költségmegtakarítást, a változó szabályozásokhoz való gyors alkalmazkodást, a valós idejű monitoringot és elemzést, a skálázhatóságot és integrációt.
A logika egyszerű, ha az adatgyűjtés, konszolidáció, transzformáció és elemzés digitális workflow-ba kerül, a riportálás kevésbé „Excel-projekt”, és inkább menedzsment eszköz lesz.
A fókusz: üzleti célú jelentéstétel
Egy másik fontos üzenete volt az előadásnak, hogy a fenntarthatósági jelentés nemcsak megfelelési dokumentum. Üzleti szempontból is értéket termelhet,
támogathatja a finanszírozáshoz való hozzáférést, erősítheti a reputációt, javíthatja a piaci pozíciót, és megfelelhet a befektetői, vevői és fogyasztói információigényeknek.
A kérdés ezért már nem az, hogy „kell-e jelenteni”, hanem az, hogy milyen minőségben és milyen céllal.
A célratörő ESG riportálás tehát ott kezdődik, hogy a vállalat tisztázza, hogy milyen standardoknak érdemes megfelelnie, milyen ambícióval és milyen időzítéssel. A folytatás a szervezeti felelősségek rendbetétele, az adatkezelés rendszerbe szervezése, a klímacélok és átállási terv kidolgozása, valamint a klímakockázatok üzleti működésbe illesztése. A végén pedig a digitalizációra támaszkodva egy olyan riportálási folyamat jön létre, amely nemcsak egy kötelező jelentést gyárt, hanem döntéstámogató, auditálható és fenntartható működést segítő rendszerré válik.
