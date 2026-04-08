Nagy megbízást nyert az AKKO leánycége az MVM-nél
Újabb jelentős tendereredményről számolt be az AKKO Invest: a társaság 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalat, a NEO Property Services nyertesként zárt az MVM Services egyik pályázatán. A megbízás értéke a 2026 júniusától induló hároméves szolgáltatási időszakra közel 3 milliárd forint.

Az AKKO Invest szerdai rendkívüli tájékoztatása szerint a NEO Property Services ajánlattevőként vett részt az MVM Services Zrt. által kiírt, 3+1+1 éves időtávra szóló tenderen, amely az MVM csoport tulajdonában és használatában álló bérleményekben lévő, üzemkörön kívüli ingatlanok teljes körű FM-szolgáltatására vonatkozott.

A közlemény alapján a NEO a pályázat 3. számú, „Karbantartás, hibajavítás” elnevezésű szolgáltatási csomagjában

lett nyertes.

Ez a feladatcsomag az MVM társaságcsoport tulajdonában és bérleményeiben lévő, az MVM Services által üzemeltetett létesítmények karbantartási és hibajavítási munkáira, az ezekhez kapcsolódó szerződések kezelésére, valamint a hotline rendszer működtetésére terjed ki.

A szerződés értéke a 2026. június 1. és 2029. május 31. közötti időszakra, opcionális tételek nélkül mintegy 2,95 milliárd forint. Ez érdemi volumen egy olyan társaságnál, ahol a befektetők az elmúlt időszakban is kiemelten figyelték a leányvállalatok új megbízásait és az ezekből fakadó növekedési potenciált.

Az AKKO azt is közölte, hogy a szerződés megkötésére várhatóan 2026. április 30-ig kerülhet sor, erről a társaság külön közleményben tájékoztatja majd a nyilvánosságot.

Az AKKO Invest árfolyama ma 3,5 százalékot emelkedett.

26tZkn9H

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

