Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az amerikai–iráni két hetes tűzszünet bejelentése globális tőkepiaci ralit indított el, miután a befektetők ezt a hetek óta tartó, piacokat megrázó konfliktus lehetséges fordulópontjaként értékelték. A kockázatos eszközök iránti kereslet hirtelen megugrott, a részvénypiacok világszerte erősödtek, miközben az olaj ára meredeken esett, 100 dollár alá zuhant.

Az ázsiai tőzsdék különösen látványosan reagáltak, a dél-koreai Kospi több mint 5 százalékot emelkedett, a japán Nikkei 4 százalék körüli pluszba került, míg az ausztrál, hongkongi és kínai indexek is 2–3 százalék közötti emelkedésben vannak.

Az amerikai határidős indexek állása alapján masszív emelkedés jöhet az amerikai tőzsdéken is, a Dow Jones közel 1000 pontos pluszban nyithat, az S&P 500 és a Nasdaq több mint 2 százalékot emelkedhet.

A kriptodevizák is profitáltak a hangulatjavulásból, a bitcoin 72 ezer dollár közelébe ugrott, az ethereum pedig újra 2200 dollár felett áll.

A piaci reakciók nyilván az olajpiacon voltak a leglátványosabbak, a WTI több mint 14 százalékkal 97 dollár alá esett, míg a Brent is 12 százalék körüli eséssel szintén 100 dollár alá került. Ez azt tükrözi, hogy a befektetők gyorsan kiárazták a kínálati sokk és az ellátási zavarok legsúlyosabb forgatókönyveit a Hormuzi-szoros tartós lezárásával kapcsolatban.

A klasszikus menedékeszközök sem gyengültek, hanem tovább erősödtek, ami egyrészt arra utal, hogy a piacok továbbra is jelentős bizonytalanságot áraznak, másrészt viszont az is igaz, hogy klasszikus risk on üzemmódba kapcsoltak a piacok, a befektetők szinte mindent vesznek. Az arany árfolyama 2, az ezüsté 4 százalékot emelkedett.