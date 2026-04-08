Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Itt a fordulat, beszakadt az olajár!
Meredek eséssel reagált az olajpiac arra, hogy Irán a tűzszünet idejére biztosítja a Hormuzi-szoroson való áthaladást, így elhárult a globális ellátási sokk legsúlyosabb forgatókönyve. Bár a Brent és a WTI ára is 100 dollár alá zuhant, az elemzők szerint a piac továbbra is feszes, és a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tartós enyhülés vagy újabb árrobbanás jön.
Risk on
Az amerikai–iráni két hetes tűzszünet bejelentése globális tőkepiaci ralit indított el, miután a befektetők ezt a hetek óta tartó, piacokat megrázó konfliktus lehetséges fordulópontjaként értékelték. A kockázatos eszközök iránti kereslet hirtelen megugrott, a részvénypiacok világszerte erősödtek, miközben az olaj ára meredeken esett, 100 dollár alá zuhant.
Az ázsiai tőzsdék különösen látványosan reagáltak, a dél-koreai Kospi több mint 5 százalékot emelkedett, a japán Nikkei 4 százalék körüli pluszba került, míg az ausztrál, hongkongi és kínai indexek is 2–3 százalék közötti emelkedésben vannak.
Az amerikai határidős indexek állása alapján masszív emelkedés jöhet az amerikai tőzsdéken is, a Dow Jones közel 1000 pontos pluszban nyithat, az S&P 500 és a Nasdaq több mint 2 százalékot emelkedhet.
A kriptodevizák is profitáltak a hangulatjavulásból, a bitcoin 72 ezer dollár közelébe ugrott, az ethereum pedig újra 2200 dollár felett áll.
A piaci reakciók nyilván az olajpiacon voltak a leglátványosabbak, a WTI több mint 14 százalékkal 97 dollár alá esett, míg a Brent is 12 százalék körüli eséssel szintén 100 dollár alá került. Ez azt tükrözi, hogy a befektetők gyorsan kiárazták a kínálati sokk és az ellátási zavarok legsúlyosabb forgatókönyveit a Hormuzi-szoros tartós lezárásával kapcsolatban.
A klasszikus menedékeszközök sem gyengültek, hanem tovább erősödtek, ami egyrészt arra utal, hogy a piacok továbbra is jelentős bizonytalanságot áraznak, másrészt viszont az is igaz, hogy klasszikus risk on üzemmódba kapcsoltak a piacok, a befektetők szinte mindent vesznek. Az arany árfolyama 2, az ezüsté 4 százalékot emelkedett.
Masszív emelkedés jöhet a nyitásban
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei, a Hang Seng, és a CSI 300 is 0,41 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 5,54 százalékot emelkedhet, a CAC 4,46 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 3,12 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 2,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 2,41 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 3,03 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
De ma nem csak az áremelkedésre figyelünk, a KSH ugyanis akkor közli az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom februári adatait, melyek a magyar gazdasági kojunktúra szempontjából lehetnek lényegesek. Magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből akár az amerikai jegybank jövőbeli döntéseire is lehet következtetni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 7,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 100,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 584,46
|-0,2%
|0,5%
|-1,9%
|-3,1%
|22,7%
|39,3%
|S&P 500
|6 616,85
|0,1%
|1,4%
|-1,8%
|-3,3%
|30,7%
|62,2%
|Nasdaq
|24 202,37
|0,0%
|1,9%
|-1,8%
|-4,1%
|38,8%
|77,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 429,56
|0,0%
|4,6%
|-3,9%
|6,1%
|71,6%
|79,7%
|Hang Seng
|25 116,53
|0,0%
|1,3%
|-2,5%
|-2,0%
|26,7%
|-12,4%
|CSI 300
|4 440,62
|0,0%
|-0,2%
|-4,7%
|-4,1%
|23,7%
|-13,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 921,59
|-1,1%
|1,1%
|-2,8%
|-6,4%
|15,8%
|51,0%
|CAC
|7 908,74
|-0,7%
|1,2%
|-1,1%
|-3,0%
|14,2%
|29,0%
|FTSE
|10 348,79
|-0,8%
|1,7%
|0,6%
|4,2%
|34,4%
|50,3%
|FTSE MIB
|45 411,79
|-0,5%
|2,5%
|2,9%
|1,0%
|38,2%
|83,6%
|IBEX
|17 444,3
|-0,6%
|2,3%
|2,2%
|0,8%
|48,0%
|102,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 962
|1,6%
|3,8%
|3,3%
|13,4%
|52,9%
|184,0%
|ATX
|5 443,35
|-0,3%
|1,9%
|0,7%
|2,2%
|50,2%
|69,8%
|PX
|2 547,44
|0,5%
|1,5%
|-1,7%
|-5,1%
|33,9%
|134,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 620
|2,2%
|6,2%
|3,1%
|7,2%
|68,2%
|176,8%
|Mol
|4 020
|1,9%
|1,6%
|9,2%
|36,7%
|41,4%
|85,1%
|Richter
|12 210
|0,5%
|3,1%
|6,3%
|23,8%
|22,0%
|36,2%
|Magyar Telekom
|2 190
|2,1%
|6,1%
|2,6%
|22,2%
|47,2%
|432,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|114,58
|0,5%
|11,4%
|26,2%
|100,1%
|87,7%
|91,7%
|Brent
|108,88
|0,0%
|-8,0%
|17,5%
|78,9%
|68,3%
|72,1%
|Arany
|4 642,15
|-0,4%
|0,4%
|-9,7%
|7,3%
|55,4%
|166,4%
|Devizák
|EURHUF
|381,7
|0,1%
|-1,2%
|-3,1%
|-0,6%
|-6,6%
|6,4%
|USDHUF
|329,8194
|-0,2%
|-1,6%
|-3,1%
|0,9%
|-11,8%
|9,4%
|GBPHUF
|436,7600
|-0,1%
|-0,6%
|-3,6%
|-0,9%
|-8,1%
|5,2%
|EURUSD
|1,1573
|0,3%
|0,4%
|0,0%
|-1,5%
|6,0%
|-2,8%
|USDJPY
|159,3650
|0,0%
|0,2%
|1,1%
|1,7%
|8,0%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3247
|0,1%
|0,5%
|-0,8%
|-1,5%
|3,9%
|-3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 940
|4,5%
|5,5%
|5,6%
|-18,9%
|-9,1%
|28,6%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|2,97
|0,0%
|-0,4%
|4,8%
|3,7%
|16,0%
|-927,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,97
|-0,6%
|-3,9%
|-0,7%
|1,5%
|-0,4%
|149,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Maria Korneeva
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
