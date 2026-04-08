Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken estek, miközben az ázsiai részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e.

Meredek eséssel reagált az olajpiac arra, hogy Irán a tűzszünet idejére biztosítja a Hormuzi-szoroson való áthaladást, így elhárult a globális ellátási sokk legsúlyosabb forgatókönyve. Bár a Brent és a WTI ára is 100 dollár alá zuhant, az elemzők szerint a piac továbbra is feszes, és a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tartós enyhülés vagy újabb árrobbanás jön.

Risk on

Az amerikai–iráni két hetes tűzszünet bejelentése globális tőkepiaci ralit indított el, miután a befektetők ezt a hetek óta tartó, piacokat megrázó konfliktus lehetséges fordulópontjaként értékelték. A kockázatos eszközök iránti kereslet hirtelen megugrott, a részvénypiacok világszerte erősödtek, miközben az olaj ára meredeken esett, 100 dollár alá zuhant.

Az ázsiai tőzsdék különösen látványosan reagáltak, a dél-koreai Kospi több mint 5 százalékot emelkedett, a japán Nikkei 4 százalék körüli pluszba került, míg az ausztrál, hongkongi és kínai indexek is 2–3 százalék közötti emelkedésben vannak.

Az amerikai határidős indexek állása alapján masszív emelkedés jöhet az amerikai tőzsdéken is, a Dow Jones közel 1000 pontos pluszban nyithat, az S&P 500 és a Nasdaq több mint 2 százalékot emelkedhet.

A kriptodevizák is profitáltak a hangulatjavulásból, a bitcoin 72 ezer dollár közelébe ugrott, az ethereum pedig újra 2200 dollár felett áll.

A piaci reakciók nyilván az olajpiacon voltak a leglátványosabbak, a WTI több mint 14 százalékkal 97 dollár alá esett, míg a Brent is 12 százalék körüli eséssel szintén 100 dollár alá került. Ez azt tükrözi, hogy a befektetők gyorsan kiárazták a kínálati sokk és az ellátási zavarok legsúlyosabb forgatókönyveit a Hormuzi-szoros tartós lezárásával kapcsolatban.

A klasszikus menedékeszközök sem gyengültek, hanem tovább erősödtek, ami egyrészt arra utal, hogy a piacok továbbra is jelentős bizonytalanságot áraznak, másrészt viszont az is igaz, hogy klasszikus risk on üzemmódba kapcsoltak a piacok, a befektetők szinte mindent vesznek. Az arany árfolyama 2, az ezüsté 4 százalékot emelkedett.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei, a Hang Seng, és a CSI 300 is 0,41 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 5,54 százalékot emelkedhet, a CAC 4,46 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 3,12 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 2,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 2,41 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 3,03 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

De ma nem csak az áremelkedésre figyelünk, a KSH ugyanis akkor közli az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom februári adatait, melyek a magyar gazdasági kojunktúra szempontjából lehetnek lényegesek. Magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből akár az amerikai jegybank jövőbeli döntéseire is lehet következtetni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 7,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 100,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 584,46 -0,2% 0,5% -1,9% -3,1% 22,7% 39,3%
S&P 500 6 616,85 0,1% 1,4% -1,8% -3,3% 30,7% 62,2%
Nasdaq 24 202,37 0,0% 1,9% -1,8% -4,1% 38,8% 77,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 429,56 0,0% 4,6% -3,9% 6,1% 71,6% 79,7%
Hang Seng 25 116,53 0,0% 1,3% -2,5% -2,0% 26,7% -12,4%
CSI 300 4 440,62 0,0% -0,2% -4,7% -4,1% 23,7% -13,0%
Európai részvényindexek              
DAX 22 921,59 -1,1% 1,1% -2,8% -6,4% 15,8% 51,0%
CAC 7 908,74 -0,7% 1,2% -1,1% -3,0% 14,2% 29,0%
FTSE 10 348,79 -0,8% 1,7% 0,6% 4,2% 34,4% 50,3%
FTSE MIB 45 411,79 -0,5% 2,5% 2,9% 1,0% 38,2% 83,6%
IBEX 17 444,3 -0,6% 2,3% 2,2% 0,8% 48,0% 102,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 125 962 1,6% 3,8% 3,3% 13,4% 52,9% 184,0%
ATX 5 443,35 -0,3% 1,9% 0,7% 2,2% 50,2% 69,8%
PX 2 547,44 0,5% 1,5% -1,7% -5,1% 33,9% 134,2%
Magyar blue chipek              
OTP 37 620 2,2% 6,2% 3,1% 7,2% 68,2% 176,8%
Mol 4 020 1,9% 1,6% 9,2% 36,7% 41,4% 85,1%
Richter 12 210 0,5% 3,1% 6,3% 23,8% 22,0% 36,2%
Magyar Telekom 2 190 2,1% 6,1% 2,6% 22,2% 47,2% 432,2%
Nyersanyagok              
WTI 114,58 0,5% 11,4% 26,2% 100,1% 87,7% 91,7%
Brent 108,88 0,0% -8,0% 17,5% 78,9% 68,3% 72,1%
Arany 4 642,15 -0,4% 0,4% -9,7% 7,3% 55,4% 166,4%
Devizák              
EURHUF 381,7 0,1% -1,2% -3,1% -0,6% -6,6% 6,4%
USDHUF 329,8194 -0,2% -1,6% -3,1% 0,9% -11,8% 9,4%
GBPHUF 436,7600 -0,1% -0,6% -3,6% -0,9% -8,1% 5,2%
EURUSD 1,1573 0,3% 0,4% 0,0% -1,5% 6,0% -2,8%
USDJPY 159,3650 0,0% 0,2% 1,1% 1,7% 8,0% 45,4%
GBPUSD 1,3247 0,1% 0,5% -0,8% -1,5% 3,9% -3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 940 4,5% 5,5% 5,6% -18,9% -9,1% 28,6%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 2,97 0,0% -0,4% 4,8% 3,7% 16,0% -927,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,97 -0,6% -3,9% -0,7% 1,5% -0,4% 149,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

