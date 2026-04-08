Újabb bank csatlakozott a fenntartható finanszírozás magyarországi szövetségéhez

Csatlakozott a MBH Csoport a fenntartható finanszírozás magyarországi szövetségéhez, amely immár 20 fős tagságával lefedi a hazai pénzügyi ágazat jelentős részét - áll a Magyarországi Fenntartható Befektetési és Finanszírozási Egyesület közleményében.

A Magyarországi Fenntartható Befektetési és Finanszírozási Egyesület (HuSIF) egyesület tagjává vált az MBH több intézménye: a kereskedelmi bank, a befektetési bank, a jelzálogbank és az alapkezelő.

A HuSIF 2025 őszén kezdte meg hivatalos működését, tevékenysége kiterjed a vállalati hitelezéstől és zöld kötvénykibocsátásoktól kezdve az energiatakarékos jelzáloghiteleken át egészen az ESG befektetési alapokig. Korábbi tagok, amihez az MBH intézményei csatlakoztak:

Allianz Hungária

Amundi Alapkezelő

CIB Bank

Erste Alapkezelő

Erste Bank

Eurizon Asset Management Hungary

FINEXT Befektetési Alapkezelő

Gránit Alapkezelő

HOLD Alapkezelő

K&H Bank

K&H Biztosító

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe

OTP Bank

OTP Alapkezelő

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország

Aquincum Sustainable Finance Nonprofit Kft.

A HuSIF (Magyarországi Fenntartható Befektetési és Finanszírozási Egyesület, angol nevén Hungarian Sustainable Investment and Finance Association) a hazai pénzügyi szektor szereplőit tömörítő szakmai szervezet, amelynek tagjai között bankok, biztosítók, alapkezelők és egyéb pénzügyi intézmények találhatók. Célja, hogy elősegítse a fenntarthatósági szempontok integrálását a banki, befektetési és biztosítási döntéshozatalba, valamint erősítse a piaci szereplők és szabályozók közötti együttműködést, tudásmegosztást valamint a lakossági szemléletformálást, a fenntartható pénzügyi edukációt.