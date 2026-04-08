Újabb bank csatlakozott a fenntartható finanszírozás magyarországi szövetségéhez
A Magyarországi Fenntartható Befektetési és Finanszírozási Egyesület (HuSIF) egyesület tagjává vált az MBH több intézménye: a kereskedelmi bank, a befektetési bank, a jelzálogbank és az alapkezelő.
A HuSIF 2025 őszén kezdte meg hivatalos működését, tevékenysége kiterjed a vállalati hitelezéstől és zöld kötvénykibocsátásoktól kezdve az energiatakarékos jelzáloghiteleken át egészen az ESG befektetési alapokig. Korábbi tagok, amihez az MBH intézményei csatlakoztak:
- Allianz Hungária
- Amundi Alapkezelő
- CIB Bank
- Erste Alapkezelő
- Erste Bank
- Eurizon Asset Management Hungary
- FINEXT Befektetési Alapkezelő
- Gránit Alapkezelő
- HOLD Alapkezelő
- K&H Bank
- K&H Biztosító
- KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe
- OTP Bank
- OTP Alapkezelő
- VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország
- Aquincum Sustainable Finance Nonprofit Kft.
A HuSIF (Magyarországi Fenntartható Befektetési és Finanszírozási Egyesület, angol nevén Hungarian Sustainable Investment and Finance Association) a hazai pénzügyi szektor szereplőit tömörítő szakmai szervezet, amelynek tagjai között bankok, biztosítók, alapkezelők és egyéb pénzügyi intézmények találhatók. Célja, hogy elősegítse a fenntarthatósági szempontok integrálását a banki, befektetési és biztosítási döntéshozatalba, valamint erősítse a piaci szereplők és szabályozók közötti együttműködést, tudásmegosztást valamint a lakossági szemléletformálást, a fenntartható pénzügyi edukációt.
