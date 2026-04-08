Veszik az aranyat, ugrik az ezüst

A nemesfém árfolyama 2,7 százalékkal, unciánként 4828 dollárra erősödött. A kereskedés egy korábbi szakaszában a drágulás a 3 százalékot is meghaladta, amivel az árfolyam március 19. óta nem látott szintet ért el.
Trump bejelentette, hogy Washington beleegyezett a támadások kéthetes felfüggesztésébe.
Erre azután került sor, hogy az Egyesült Államok egy tízpontos javaslatot kapott Teherántól, amelyet az elnök a tárgyalások ígéretes kiindulópontjának nevezett. Korábban Trump még azzal fenyegetőzött, hogy Amerika Irán polgári infrastruktúráját veszi célba, ha Teherán nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost.
Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa közölte, hogy a tárgyalások április 10-én kezdődnek Iszlámábádban. A teheráni javaslatot egyébként Pakisztán közvetítésével juttatták el az amerikai félnek. A testület ugyanakkor hozzátette, hogy az egyeztetések megkezdése még nem jelenti a háború végét.
Az évet még erős rajttal kezdő arany több mint 8 százalékot veszített az értékéből az iráni konfliktus február 28-i kitörése óta. Nicholas Frappell, az ABC Refinery globális intézményi piacokért felelős vezetője szerint a befektetők korábban a helyzet további eszkalálódására számítottak. A tűzszünet bejelentése azonban felülírta ezeket a várakozásokat, ami egyértelműen kedvezett a nemesfémnek.
Az emelkedő energiaárak inflációt gerjeszthetnek, ez pedig megnehezítheti a jegybankok kamatdöntéseit. Bár az aranyra hagyományosan az infláció és a bizonytalanság elleni fedezetként tekintenek, a vonzereje magas kamatkörnyezetben csökken, mivel nem biztosít folyó hozamot. A piacok most a Fed márciusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvére fókuszálnak, amelyet a nap folyamán tesznek közzé.
A többi nemesfém is jelentősen erősödött. Az ezüst azonnali piaci árfolyama 5,9 százalékkal, 77,2 dollárra nőtt unciánként. A platina 3,9 százalékkal, míg a palládium 4,9 százalékkal emelkedett.
Forrás: Reuters
Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett
Washington segíteni fog a hajóforgalom újraindításában.
Itt a fordulat, beszakadt az olajár!
Megnyitják a Hormuzi-szorost.
Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat
Pénteken indulnak a tárgyalások Teheránnal.
Nyakunkon a válság, szinte semmit se tehetünk
Ez Magyarországnak is fájhat.
Nem fizet osztalékot a Gránit Bank
Senkit nem érhet ez meglepetésként.
Elbukott a Hormuzi-szorosról szóló ENSZ-határozat
Oroszország és Kína megvétózta.
Trump üzenetet kapott: "adjon további két hét haladékot"
Az irániak is kaptak üzenetet.
Figyelmeztet az IMF: drasztikusan beszűkült a gazdaságpolitikai mozgástér
Ez nem a Covid-válság, akkor könnyebb volt a helyzet.
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.