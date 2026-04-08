Veszik az aranyat, ugrik az ezüst

FONTOS Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Az arany ára csaknem háromhetes csúcsra emelkedett szerdán, miután Donald Trump kéthetes tűzszünetet hirdetett az iráni konfliktusban. A bejelentés enyhítette az energiaárak emelkedése miatti inflációs félelmeket, és átárazásra késztette a piacokat.

A nemesfém árfolyama 2,7 százalékkal, unciánként 4828 dollárra erősödött. A kereskedés egy korábbi szakaszában a drágulás a 3 százalékot is meghaladta, amivel az árfolyam március 19. óta nem látott szintet ért el.

Trump bejelentette, hogy Washington beleegyezett a támadások kéthetes felfüggesztésébe.

Erre azután került sor, hogy az Egyesült Államok egy tízpontos javaslatot kapott Teherántól, amelyet az elnök a tárgyalások ígéretes kiindulópontjának nevezett. Korábban Trump még azzal fenyegetőzött, hogy Amerika Irán polgári infrastruktúráját veszi célba, ha Teherán nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost.

Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa közölte, hogy a tárgyalások április 10-én kezdődnek Iszlámábádban. A teheráni javaslatot egyébként Pakisztán közvetítésével juttatták el az amerikai félnek. A testület ugyanakkor hozzátette, hogy az egyeztetések megkezdése még nem jelenti a háború végét.

Az évet még erős rajttal kezdő arany több mint 8 százalékot veszített az értékéből az iráni konfliktus február 28-i kitörése óta. Nicholas Frappell, az ABC Refinery globális intézményi piacokért felelős vezetője szerint a befektetők korábban a helyzet további eszkalálódására számítottak. A tűzszünet bejelentése azonban felülírta ezeket a várakozásokat, ami egyértelműen kedvezett a nemesfémnek.

Az emelkedő energiaárak inflációt gerjeszthetnek, ez pedig megnehezítheti a jegybankok kamatdöntéseit. Bár az aranyra hagyományosan az infláció és a bizonytalanság elleni fedezetként tekintenek, a vonzereje magas kamatkörnyezetben csökken, mivel nem biztosít folyó hozamot. A piacok most a Fed márciusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvére fókuszálnak, amelyet a nap folyamán tesznek közzé.

A többi nemesfém is jelentősen erősödött. Az ezüst azonnali piaci árfolyama 5,9 százalékkal, 77,2 dollárra nőtt unciánként. A platina 3,9 százalékkal, míg a palládium 4,9 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

