Bioüzemanyagok: a „jó, ha van” megoldásból válságkezelő eszköz?

A Perzsa-öböl térségében kiéleződő geopolitikai feszültségek és a Hormuzi-szoros blokádja hirtelen ismét reflektorfénybe állította a bioüzemanyagokat. Miközben egyes agrár-nagyhatalmak számára a bioüzemanyag ma már kézzelfogható energiabiztonsági eszköz, globális szinten továbbra is csak korlátozottan képes kiváltani az olajat, és gyors felfuttatása jelentős élelmiszeripari, vegyipari, inputár- és ellátásbiztonsági kockázatokat hordoz. A Coface összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat a bioüzemanyagok jelenlegi piacáról.

A Hormuzi-szoros körüli konfliktus a globális olajkínálat szűküléséhez vezet, ami különösen a nettó energiaimportőr országokat sújtja. A helyzet közvetlen következményeként az üzemanyagárak meredeken emelkedtek; egyes ázsiai piacokon, így például Szingapúrban, a dízelárak a beszámolók szerint több mint a duplájukra nőttek. A tartós hiánytól és a hosszabb ideig fennmaradó üzemanyag-inflációtól való félelem kormányzati beavatkozásokat gyorsított fel: stratégiai készletek felszabadítását, árkorlátozó intézkedéseket, valamint átmeneti gazdasági és fogyasztási korlátozásokat.

Ebben a környezetben a bioüzemanyagok ismét „válságálló” alternatívaként jelennek meg. Az etanol benzinhez, illetve a növényi olajok dízelhez történő keverése bizonyos országokban képes mérsékelni a fosszilis importigényt, vagy legalább az attól való függést. A bioüzemanyag így - megfelelő adottságok és szabályozás mellett - az energiabiztonság egyik pillére lehet.

Miért marad mégis a világ közlekedése olajfüggő?

A közlekedési rendszerek szerkezeti olajfüggése rövid távon nem oldható fel. A nemzetközi energiaügynökségi adatokra hivatkozó összefoglalók szerint a közlekedésben felhasznált végső energia döntő része továbbra is olajtermékekből származik, miközben az országok nagy hányada tartósan több olajat fogyaszt, mint amennyit termel. Ez az aszimmetria sérülékennyé teszi a gazdaságokat az ár- és ellátási sokkokkal szemben, és magyarázza, hogy krízishelyzetben miért erősödik fel újra az alternatívák, köztük a bioüzemanyagok iránti érdeklődés.

A globális szerep azonban továbbra is szerény:

a bioüzemanyagok a világ közlekedésében felhasznált energia hozzávetőleg 4%-át adják,

miközben a nettó zéró pályák 2030-ra ennél érdemben magasabb arányt vetítenek előre. A gyors bővítésnek nemcsak technológiai és szabályozási, hanem agrártermelési korlátai is vannak, és egy tartós felfutás elkerülhetetlenül versenyhelyzetet teremt más olyan fontos felhasználási területekkel, mint az élelmiszer- vagy a vegyipar.

Ahol működik: a méret, a kötelező bekeverés és a járműpark együttállása

A bioüzemanyagok akkor képesek ténylegesen tompítani egy olajsokk hatását, ha három feltétel egyszerre teljesül: nagy volumenű termelési kapacitás áll rendelkezésre, a fogyasztói oldal széles körben tudja használni az adott üzemanyagkeveréket, és mindezt erős, kötelező bekeverési szabályok (mandátumok) támasztják alá. E három tényező együttállását Brazília példája szemlélteti, ahol a bioüzemanyagok a közlekedési energiafelhasználás jelentős részét adják, és az etanol szerepe meghatározó. A hatásmechanizmus lényege, hogy a kötelező keverési arány és a rugalmas üzemanyag-használatra képes járműpark együtt csökkenti a benzin iránti igényt.

Indonézia szintén a nagy léptékű alkalmazás mintája: a pálmaolaj-termelési adottságokra támaszkodva a biodízel-bekeverési arányt magas szintre emelte. Ezzel szemben sok országban a termelés önmagában nem elég. Az Egyesült Államok például a világ legnagyobb etanoltermelője, mégis az elterjedt alacsonyabb keverési szint korlátozza az etanol részarányát a közlekedési energiafelhasználásban. Indiában a mandátum gyorsan emelkedik, sőt a kapacitások egyes értelmezések szerint már a belföldi keresletet is meghaladhatják, míg az Európai Unióban a részarány mérsékelt, és jellemzően a biodízel dominál. A malajziai példa azt mutatja, hogy kedvező alapanyag-termelés mellett is alacsony maradhat a bioüzemanyagok súlya, ha a keverési kötelezettségek csak korlátozottan érvényesülnek.

Árképlet: olajcsúcs és „olcsóbb” agrárinputok találkozása

A bioüzemanyagok iránti érdeklődést rövid távon az is erősíti, hogy több fő mezőgazdasági input ára a közelmúltban a többéves átlagok alatt mozgott, miközben a szénhidrogének és az üzemanyagtermékek ára a konfliktus hatására meredeken emelkedett. A leírások szerint a dízel egyes benchmarkokon extrém szintre ugrott, ami várhatóan az etanolárakat is felfelé húzza, fokozatosan közelítve a fosszilis üzemanyagok árszintjéhez. Vállalati szinten ez kedvező marzs-környezetet teremthet a termelőknek, amennyiben a bioüzemanyagok értékesítési ára gyorsabban emelkedik, mint a mezőgazdasági alapanyagok és a feldolgozási költségek.

Kockázatok: élelmiszerárak, vegyipari alapanyagok, műtrágya és klíma

A bioüzemanyagok kínálata a fosszilis energiahordozókhoz képest rugalmatlanabb. A termelés szezonális, a hozamok korlátosak, a termőterület pedig nem bővíthető gyorsan és korlátlanul. Emiatt már egy rövid távú felfutás is átterhelheti a keresletet más piacokra, és elsősorban két területen okozhat zavarokat.

Az élelmiszer- és takarmányfeldolgozásban a kukorica és a cukor üzemanyagcélú felhasználásának növekedése felhajtóerőt jelenthet az élelmiszerárakra.

A vegyiparban a helyzet azért érzékeny, mert az etanol számos alkalmazásban rugalmas alapanyag, a pálmaolaj pedig az oleokémiai termékek bázisa; ha ezek nagyobb arányban kerülnek üzemanyag-keverésbe, a downstream iparágak költségoldali nyomása erősödhet.

A második strukturális kockázat a műtrágya- és inputfüggőség. Egyes nagy termelők – a példák között Brazília is szerepel – jelentős arányban importra szorulnak műtrágyából, miközben a globális műtrágyapiacon ellátási és árkockázatok jelentkeznek. Ha a geopolitikai feszültségek és az exportkorlátozások tartósan magasan tartják a kulcstermékek árait, az a bioüzemanyag-alapanyagok termelési költségeit is felfelé tolja, mérsékelve a jelenlegi kedvező marzs-képet.

A harmadik kockázati csoport a klíma és a termésvolatilitás. A növénytermesztés hozamai időjárási sokkoknak jobban kitettek, mint az olajkitermelés. Az előrejelzések egyes értelmezései szerint az El Niño újbóli megjelenése a következő időszakban a fő termelő régiókban is érdemi hozamkockázatot jelenthet, ami a 2027 eleji időszakban már látható hatásokkal járhat.

Végül, a keresleti oldal és a szabályozás dönti el, hol válik a bioüzemanyag gazdaságilag fenntartható megoldássá. A tengeri és a légi közlekedésben a bioüzemanyagok penetrációja továbbra is marginális, így ezekben a szegmensekben a jelenlegi formák nem jelentenek elegendő puffert. Emellett a szabályozói környezet a kereskedelmi és ellátási lánc kockázatokat is növelheti. Az Európai Unió erdőirtás-mentességi követelményei például a szója és a pálmaolaj jellegű alapanyagok importját szigorú megfelelési feltételekhez kötik, ami a bioüzemanyagok alapanyag-ellátását drágíthatja és bizonytalaníthatja.

Szükségmegoldásból stratégiai eszköz, de korlátokkal

A mostani olajpiaci sokk jól mutatja, hogy a bioüzemanyagok bizonyos országok számára rövid távon is releváns biztonsági szelep szerepét tölthetik be, különösen ott, ahol a termelési kapacitás, a kötelező bekeverés és a kompatibilis járműpark már eleve adott. Ugyanakkor globális szinten a bioüzemanyagok részesedése alacsony, a gyors skálázás agrár- és ellátási korlátokba ütközik, és a mellékhatások az élelmiszer-, vegyipari és inputpiacokon gyorsan jelentkezhetnek.

A bioüzemanyagok így a jelenlegi helyzetben inkább kríziskezelő eszközként értelmezhetők,

hatékonyak lehetnek a sokk egy részének elnyelésére, de önmagukban nem jelentenek teljes körű, tartós alternatívát az olajfüggő közlekedési rendszerek számára.

