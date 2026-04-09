Kevesebb adminisztráció, gyorsabb folyamatok - Egyszerűsödik az ESG adatszolgáltatás

Az ESG törvényben szereplő kérdőív benyújtási kötelezettség módja egyszerűsödik le a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) ESG Igazgatójágának közleménye alapján, így gyorsabbá válik az adatszolgáltatás és kevesebb adminisztrációval járhat a cégeknek.

A szabályozás célja a vállalkozások terheinek csökkentése mellett egy korszerűbb, hatékonyabb adatszolgáltatási folyamat kialakítása. Fontos, hogy a határidő változatlan marad, vagyis a vállalkozásoknak az adott negyedévben beérkezett szállítói ESG kérdőíveket továbbra is legkésőbb a negyedév utolsó napját követő 45 napon belül kell hiánytalanul benyújtaniuk a hatóság részére.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

Az újdonság a benyújtás módjában rejlik, mostantól lehetőség nyílik arra, hogy az ESG kérdőívek adatait strukturált JSON formátumban, egységes és könnyen feldolgozható módon adják át, legfeljebb 300 MB méretig. Az ESG kérdőívek SZTFH felé történő benyújtása továbbra is az SZTFH 605-ös elektronikus űrlapján keresztül lehetséges.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a vállalkozások az ESG adatszolgáltatási kötelezettségeiket ESG szoftvergyártó közreműködésével is teljesíthetik, amennyiben a szoftvergyártót erre meghatalmazzák.

Az ESG tanúsítókra, illetve az ESG tanúsítók által végzett tevékenységre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban pedig kiemelik, hogy az ESG tanúsítói akkreditációs folyamatok elhúzódására tekintettel, az SZTFH ESG hatósági ellenőrzése keretében, a 2025-ben kezdődő üzleti év fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló ESG beszámolóhoz kapcsolódó ESG tanúsítvány megszerzésének elmulasztását nem szankcionálja.

A könnyítés csak a vállalkozások ESG tanúsítvány megszerzésére vonatkozó kötelezettségét érinti,

egyéb fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeik teljesítését, például az ESG beszámoló elkészítését az SZTFH ettől függetlenül ellenőrizheti, és azok elmulasztása esetén szankcionálhatja is a vállalkozást.

