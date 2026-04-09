Kiderült, mennyi osztalékot fizetne a DH Group

A budapesti eseményen a pénzügyi beszámolók elfogadása mellett a sajátrészvény-vásárlásokról és a vezető tisztségviselők mandátumáról is határoznak. A közzétett dokumentumok alapján a vállalat konszolidált átfogó jövedelme 3,4 milliárd forintot tett ki az érintett időszakban. A mérlegfőösszeg ugyanebben az időszakban 38 milliárd forintot ért el.
A törzsrészvényekre jutó teljes osztalék papíronként 58,2 forint. Mivel ebből 21,8 forintot a cég korábban már osztalékelőlegként kifizetett tavaly,
az áprilisi döntés értelmében 36,4 forint tényleges átutalása várható.
A menedzsment kifejezett célja, hogy a vizsgált üzleti év után összesen 2,5 milliárd forintot fizessen ki a tulajdonosoknak. Ennek érdekében továbbra is fennmarad a tavaszi és téli kifizetési rend. A társaság szerint ez kiszámíthatóbb jövedelmet biztosít a befektetőknek, javítja a tervezhetőséget, és csökkentheti a részvények árfolyam-ingadozását.
Ebbe a stratégiába illeszkedik az a terv is, hogy az év vége előtt egy rendkívüli közgyűlés további 1,25 milliárd forintos osztalékelőlegről döntsön.
Ezekből különböző logikák alapján is tudunk osztalékhozamot számolni.
- Ha kizárólag a mostani cash kifizetés hozamát akarjuk nézni, akkor a 36,4 forintot kell venni, ez a 2,9 százalékos osztalékhozamot jelent.
- Ha a 2025-ös eredmény után járó teljes kifizetést nézzük, akkor a korábbi osztalékelőleg (21,8 forint) és a következő kifizetés (36,4 forint) összegét kell venni. Ez 58,2 forintot ad, ami 4,7 százalékos osztalékhozamot jelent a tegnapi záróárfolyam alapján.
- Ha a 2026-ra várt teljes kifizetést nézzük a várható osztaléktömeg, és a részvényszám alapján, akkor 72,7 forintot kapunk részvényenként, ami 5,8 százalékos osztalékhozamot jelent.
A napirenden szerepel az igazgatóság sajátrészvény-vásárlási felhatalmazásának 18 hónappal történő meghosszabbítása is. Ennek értelmében a társaság legfeljebb 200 ezer törzsrészvényt vehetne a piacon 300 és 2500 forint közötti áron. Ezt a lépést elsősorban a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) fedezete indokolja. Az előző közgyűlés óta a vállalat már élt ezzel a lehetőséggel, és több mint 22 ezer sajátrészvényt vásárolt vissza.
A személyi kérdéseket illetően a részvényesek a vezető testületek és bizottságok mandátumának meghosszabbításáról is szavaznak. Ennek értelmében a megbízatások 2027. május végéig lennének érvényesek. Emellett arról is döntenek, hogy a könyvvizsgálói feladatokat továbbra is az Ernst & Young lássa el.
A DH Group árfolyama ma 1,2 százalékot esett.
