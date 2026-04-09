Még hisznek a befektetők a tűzszünetben – emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Az amerikai részvényindexek csütörtökön már második napja tudtak emelkedni, mert a befektetők továbbra is abban bíznak, hogy fennmaradhat az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny, kéthetes tűzszünet. Az S&P 500 0,62 százalékkal, a Nasdaq 0,83 százalékkal, a Dow Jones pedig 275,88 ponttal, 0,58 százalékkal került feljebb, utóbbi ezzel idén újra pozitív tartományba fordult.
Közben az olajárak is tovább emelkedtek, vagyis a részvénypiaci optimizmus ezúttal az energiaárak drágulása mellett is kitartott. A WTI jegyzése 4 százalékkal 98 dollár fölé kapaszkodott, nap közben pedig a 100 dollárt is meghaladta, míg a Brent 2 százalékos pluszban 96 dollár fölött járt.
Óriási pofont kaphat a nyugati pénzügyi rendszer: az ázsiai szuperhatalom csúcsra járatta a hálózatát, amitől sokan tartottak
A kínai jüanalapú elszámolások rekordot döntöttek a közel-keleti háború miatt: a CIPS rendszer napi tranzakciós értéke története során először átlépte az 1000 milliárd jüanos határt – írta meg a SCMP.
Kitart a jó hangulat
A piaci hangulatra még kedvezően hatnak azok a hírek, amelyek szerint Izrael és Libanon mielőbb közvetlen béketárgyalásokat kezdhet. Ez részben ellensúlyozta a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságot, ahol Irán korlátozná az áthaladó hajók számát és díjat szedne azoktól.
Így a kereskedés végéhez közeledve a három vezető amerikai index egyaránt pluszban áll. A Dow Jones 48 231,08 ponton jár, ami 321,16 pontos, vagyis 0,67 százalékos emelkedés.
Az S&P 500 6824,19 ponton áll, ez 41,38 pontos, 0,61 százalékos emelkedést jelent, míg a Nasdaq 22 796,11 ponton van, 0,71 százalékos pluszban.
Haladékot kapott Magyarország és Szlovákia – Brüsszel egy időre meghátrál az orosz olajtilalommal
Az Európai Unió egyelőre elhalasztja annak a jogszabálynak a bemutatását, amely 2027 végéig teljesen megtiltotta volna az orosz olaj importját az EU-ban. Így Magyarország és Szlovákia egyelőre plusz időhöz jutott. A tervezet elkészült, de az iráni háború okozta kibontakozó energiaválság miatt jelenleg nincs mögötte elég politikai támogatás – tudta meg a Handelsblatt.
Úgy drágul a benzin és a dízel, mintha nem lenne holnap, pedig az amerikai finomítók nagy nyertesei a háborúnak
Az iráni konfliktus által kiváltott közel-keleti kőolajszállítási zavarok évek óta nem látott finomítói árréseket biztosítanak a Mexikói-öböl menti amerikai finomítóknak. Ezzel párhuzamosan az ázsiai és európai üzemek kénytelenek visszafogni a termelésüket – számolt be a Reuters.
Váratlanul megtörte a csendet Irán legfőbb vezére – Kíméletlen bosszút ígért
Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra.
Megkongatták a vészharangot: komoly bajban a Tesla
A Tesla befektetői szerint egy olcsóbb elektromos modell bevezetése ugyan fellendítheti az eladásokat, de tovább szűkítheti a vállalat amúgy is nyomás alatt álló haszonkulcsát. A lépés egyértelmű válasz a kínai és az európai piacokon erősödő versenyhelyzetre – írja a Reuters.
Jó a hangulat az USA-ban
Az S&P 500 index 0,6%-kal emelkedett, míg a Nasdaq 0,7%-kal erősödött eddig.
A Dow Jones 317 ponttal, azaz 0,7%-kal van a nyitószint felett.
Bepiroslott Európa
Az európai részvénypiacok csütörtökön gyengüléssel zártak, miután a friss – és törékenynek tűnő – amerikai–iráni tűzszünettel kapcsolatban máris feszültség jelei mutatkoztak napközben. A főbb indexek közül a német DAX esett a legnagyobbat (-1,14%), míg a francia CAC 40 mérsékelten gyengült csak (-0,22%). A brit FTSE 100 szinte stagnált, minimális visszaeséssel zárt (-0,05%).
Barátság kőolajvezeték: megszólalt Volodomir Zelenszkij, miért állítják helyre az olajtranzitot
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész helyreállítani a Barátság-vezeték működését, de ezért cserébe azt várja, hogy az Európai Unió oldja fel a tranzit körül kialakult politikai és pénzügyi blokádot. Az ukrán elnök világossá tette, hogy az orosz olajszállítást személyes okokból ellenzi, ugyanakkor Kijev a nemzetközi kötelezettségekre tekintettel mégis hajlandó elvégezni a szükséges javításokat. A vita közben már jóval túlmutat az energiaellátáson: Magyarország és Szlovákia uniós pénzügyi ügyekben is nyomást gyakorol, J.D. Vance pedig már azzal vádolja Ukrajnát, hogy az energiaszállításokat politikai fegyverként használja.
Nagyot ugrott a magyarok által is kiemelten figyelt részvény, de még csak most jön az igazán fontos kérdés
Van egy, a magyar befektetők által kiemelten figyelt részvény, amely az iráni háború egyik legnagyobb vesztese. Az enyhülésről szóló hírek ugyan hatalmas hátszelet adtak a papírnak, a grafikonokat és az eseményeket nézve azonban több kiemelten fontos kérdés is felmerül, melyekre mostani elemzésünkben igyekszünk választ adni.
Gyengébb napot zárt a magyar tőzsde
Az európai hangulatnak megfelelően eséssel zárt csütörtökön a magyar tőzsde, a BUX mintegy 1,3 százalékkal került lejjebb.
A blue chipek közül az OTP 1,8, a Richter 1,5, a Magyar Telekom pedig mintegy 0,1 százalékos mínuszban zárt
A Mol ma felülteljesített, 0,3 százalékos pluszban zártak az olajcég részvényei.
Döntöttek az osztalékról a Waberer's részvényesei
Éves rendes közgyűlésén a Waberer's elfogadta a 2025-ös pénzügyi beszámolókat, és csaknem 2,5 milliárd forintos osztalékfizetésről döntött. A részvényesek emellett meghosszabbították több vezető tisztségviselő mandátumát. Határoztak továbbá saját részvények vásárlásáról és a tiszteletdíjak emeléséről is.
Alulteljesít a magyar tőzsde
A kereskedési idő végéhez közeledve az európai tőzsdék továbbra is nyomás alatt vannak. A német tőzsde 1,4, a francia 0,8 százalékos esésben áll. A régióban és egész Európában lefelé lóg ki a sorból a magyar tőzsde közel 2 százalékos eséssel. A hazai részvénypiacot az OTP és a Richter húzza le, előbbi 2,3, utóbbi 2,2 százalékot esett, de a Mol és a Magyar Telekom is mínuszban áll. Közben az Opus részvényei 3,6, a Rába szintén 3,6, a 4iG pedig 7,5 százalékos esésben van.
Kína húzza vissza a Mercedest
Vegyes, de összességében stabil képet mutat a Mercedes első negyedéves eladása, a visszaeső globális eladások mellett erős regionális és elektromos növekedés látszik. A kínai gyengélkedést Európa és az Egyesült Államok valamelyest ellensúlyozza, miközben az új modellek iránti kereslet és a bővülő rendelésállomány a következő negyedévekre nyújthat támaszt.
Kis mínusz az amerikai tőzsdéken
A nap elején a határidős részvényindexek még azt vetítették előre, hogy nagyobb esés jöhet a tegnapi rali után az amerikai tőzsdéken. a nyitás után viszont csak mérsékelt mínuszokkal indult a nap. 0,1-0,4 százalékos esésben vannak a vezető amerikai részvényindexek. A Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, a fegyverszünet sem működik tökéletesen a Közel-Keleten, ennek ellenére a befektetők nem ijedtek meg, és nincsenek nagyobb eladások a tegnapi masszív vételek után.
Saját részvény, milliárdos osztalék, fontos döntések jönnek a BIF közgyűlésén
Fontos stratégiai és pénzügyi kérdések kerülnek napirendre a BIF április végi közgyűlésén, ahol a részvényesek többek között saját részvény vásárlási felhatalmazásról és a 2025-ös eredmény felhasználásáról dönthetnek. A társaság több osztalékforgatókönyvet is felvázolt, miközben a menedzsment jelentős mozgásteret kér a részvényvisszavásárlásokhoz.
Esnek az európai részvénypiacok
Mérsékelt esésben vannak az európai részvénypiacok. A francia CAC 0,9, a német DAX 1,2 százalékot esett. A régió tőzsdéi vegyesen mozognak, mert miközben az osztrák tőzsde 1 százalékot, a cseh 0,5 százalékot, a magyar pedig 1,7 százalékot esett, a lengyel piac 0,2 százalékos emelkedésben van. A magyar tőzsdét egyértelműen az OTP-Richter páros húzza le, előbbi 2,1, utóbbi 1,6 százalékot esett, de mérsékelten esik a Mol és a Magyar Telekom is. A lengyel piac felülteljesítésében nagy szerepe van az Orlen mai 2,8 százalékos szárnyalásának is, miközben a WIG20 komponenseinek nagy része ma esik.
Véleményt mondtak az elemzők az Opusról
Két elemzőcég, az MBH Befektetési Bank és az Equilor is véleményt mondott az Opusról a cég legutóbbi gyorsjelentése után. Mindkét elemzőház fenntartja vételi ajánlását, a célárak alapján pedig jelentős a felértékelődési potenciál az Opus részvényeiben.
Újabb bankot venne a Raiffeisen, ismét Magyarország szomszédjában erősíthet az osztrák csoport
A Raiffeisen Bank International (RBI) nyilvános vételi ajánlatot kíván tenni a bécsi székhelyű Addiko Bank AG összes kibocsátott részvényére, részvényenként 23,05 eurós áron - közölte a társaság. A tranzakció révén az osztrák bankcsoport megerősítené horvátországi pozícióját, és visszatérne a szlovén piacra, miután Romániában megszerezte a spanyol BBVA helyi leánybankját.
Ütik a NER-papírokat
Több hazai részvényben is lefordulást látunk ma. A 4iG részvényei több mint 7 százalékot estek, eközben az Opus papírjai 3,5 százalékot veszítettek az értékükből, a Waberer's több mint 2 százalékkal került lejjebb. Újra kirajzolódik egy mintázat, a választásokhoz közeledve a NER-hez köthető tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalatok részvényárfolyama esik ma nagyot a magyar tőzsdén.
Nyomás alatt a magyar tőzsde
A nyitás óta egyre lejjebb kerülnek a vezető magyar részvények, a BUX-index már 1,3 százalék mínuszban áll, eközben az OTP részvényei 1,9 százalékot estek, a Richter 1,3 százalékot veszített az értékéből, de most már mind a négy blue chip mínuszban van.
Kis mínusz Európában
Nagy emelkedésen vannak túl a részvénypiacok Donald Trump iráni tűzszünetről szóló bejelentése után. A nyugat-európai részvényindexek is nagyot emelkedtek szerdán, amiből most egy visszarendeződést látunk a nyitás utáni percekben. A vezető nyugat-európai részvényindexek 0,2-0,5 százalékos mínuszban vannak. nagy esésről nem beszélhetünk, mérsékelt hangulatromlás és profitrealizálás látszik a piacokon.
Hangulatromlás a magyar tőzsdén
A tegnapi nagy rali után valamelyes visszarendeződés történik a magyar tőzsdén, a BUX-index 1 százalékot esett, amiben a legfontosabb szerepet az játssza, hogy a messze legfontosabb, legnagyobb súlyú papír, az OTP árfolyama 1,5 százalékot veszített a nyitás utáni percekben. Négy blue chipünkből háromnak, az OTP-nek, a Molnak és a Richternek is esik az árfolyama, egyedül a Magyar Telekom emelkedik közel 0,4 százalékot.
A Kia is visszavágta az elektromos autós céljait
Az elektromos autók iránti kereslet lassulása és az autóipar technológiai átalakulása miatt a Kia több mint húsz százalékkal csökkentette 2030-as elektromos eladási célját, és a teljes értékesítési terveit is visszavágta, mivel a piac rövid távon nem igazolja vissza a korábbi optimista várakozásokat. Ezzel párhuzamosan azonban egy egészen új irányba is nyit a vállalat, humanoid robotok bevezetését tervezi amerikai gyárában, ami a jövő autógyártásának egyik fontos eleme lehet.
Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár
Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár
Nagy rali után mérsékelt hangulatromlás
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,8 százalékot emelkedett, a S&P 500 2,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,9 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,62 százalékot esett, a Hang Seng 0,31 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,07 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,28 százalékot eshet, míg a FTSE 0,34 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma teszi közzé az MNB a nemzetközi tartalékok márciusi végi előzetes adatát. A devizatartalék az év elején már 60 milliárd euró környékére emelkedett, azóta a jegybank felajánlotta a szolgáltatóknak, hogy az energiaimport fedezésére igénybe vehetik, így érdekes lehet, hogyan változott a tartalék összege. Amerikában még a tavalyi negyedik negyedéves felülvizsgált GDP-adatot teszik közzé a nap második felében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 79,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 909,92
|2,8%
|2,9%
|0,9%
|-0,3%
|27,3%
|43,0%
|S&P 500
|6 782,81
|2,5%
|3,2%
|0,6%
|-0,9%
|36,1%
|65,5%
|Nasdaq
|24 903,17
|2,9%
|3,7%
|1,1%
|-1,4%
|45,7%
|81,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 308,42
|5,4%
|4,8%
|1,2%
|11,9%
|70,6%
|89,5%
|Hang Seng
|25 893,02
|3,1%
|2,4%
|0,5%
|1,0%
|28,6%
|-10,7%
|CSI 300
|4 595,56
|3,5%
|1,5%
|-1,4%
|-0,7%
|25,9%
|-10,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 080,63
|5,1%
|3,4%
|2,1%
|-1,7%
|18,7%
|58,4%
|CAC
|8 263,87
|4,5%
|3,5%
|3,4%
|1,4%
|16,4%
|34,0%
|FTSE
|10 608,88
|2,5%
|2,4%
|3,2%
|6,8%
|34,1%
|52,8%
|FTSE MIB
|47 091,55
|3,7%
|3,0%
|6,7%
|4,8%
|39,9%
|91,6%
|IBEX
|18 132,3
|3,9%
|3,1%
|6,2%
|4,8%
|50,3%
|109,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|129 730,8
|3,0%
|4,4%
|6,4%
|16,8%
|51,4%
|193,5%
|ATX
|5 665,08
|4,1%
|3,4%
|4,8%
|6,4%
|52,9%
|77,5%
|PX
|2 624,14
|3,0%
|2,8%
|1,2%
|-2,3%
|32,9%
|141,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 700
|5,5%
|6,6%
|8,8%
|13,1%
|69,2%
|192,7%
|Mol
|3 998
|-0,5%
|1,4%
|8,6%
|36,0%
|36,9%
|86,0%
|Richter
|12 590
|3,1%
|4,5%
|9,6%
|27,6%
|22,9%
|41,0%
|Magyar Telekom
|2 232
|1,9%
|4,8%
|4,5%
|24,6%
|44,0%
|440,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,17
|-16,1%
|-5,6%
|5,9%
|68,0%
|60,2%
|61,4%
|Brent
|109,36
|0,0%
|8,0%
|18,0%
|79,7%
|72,5%
|72,7%
|Arany
|4 744,08
|2,2%
|-0,4%
|-7,8%
|9,7%
|58,0%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|375,9
|-1,5%
|-1,7%
|-4,6%
|-2,1%
|-7,7%
|4,9%
|USDHUF
|321,4194
|-2,5%
|-2,3%
|-5,5%
|-1,7%
|-13,8%
|6,7%
|GBPHUF
|432,6399
|-0,9%
|-1,7%
|-4,5%
|-1,8%
|-8,9%
|4,7%
|EURUSD
|1,1695
|1,1%
|0,6%
|1,0%
|-0,4%
|7,2%
|-1,7%
|USDJPY
|159,9550
|0,0%
|0,9%
|1,5%
|2,0%
|8,6%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3449
|1,5%
|0,9%
|0,7%
|0,0%
|5,4%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 110
|-1,2%
|4,4%
|4,4%
|-19,9%
|-6,7%
|22,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,29
|-0,6%
|-1,0%
|3,5%
|2,9%
|0,3%
|162,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,91
|-4,7%
|-1,9%
|2,8%
|1,8%
|12,6%
|-877,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,8
|-2,4%
|-2,3%
|-3,1%
|-1,0%
|-93,2%
|141,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
