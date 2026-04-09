Még hisznek a befektetők a tűzszünetben – emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Még hisznek a befektetők a tűzszünetben – emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában és Európában mérsékelten estek, de az olajárak emelkedése mellett is második napja tudtak emelkedni a főbb amerikai indexek. 

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Az amerikai részvényindexek csütörtökön már második napja tudtak emelkedni, mert a befektetők továbbra is abban bíznak, hogy fennmaradhat az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny, kéthetes tűzszünet. Az S&P 500 0,62 százalékkal, a Nasdaq 0,83 százalékkal, a Dow Jones pedig 275,88 ponttal, 0,58 százalékkal került feljebb, utóbbi ezzel idén újra pozitív tartományba fordult.

Közben az olajárak is tovább emelkedtek, vagyis a részvénypiaci optimizmus ezúttal az energiaárak drágulása mellett is kitartott. A WTI jegyzése 4 százalékkal 98 dollár fölé kapaszkodott, nap közben pedig a 100 dollárt is meghaladta, míg a Brent 2 százalékos pluszban 96 dollár fölött járt.

Óriási pofont kaphat a nyugati pénzügyi rendszer: az ázsiai szuperhatalom csúcsra járatta a hálózatát, amitől sokan tartottak

A kínai jüanalapú elszámolások rekordot döntöttek a közel-keleti háború miatt: a CIPS rendszer napi tranzakciós értéke története során először átlépte az 1000 milliárd jüanos határt – írta meg a SCMP.

Kitart a jó hangulat

A piaci hangulatra még kedvezően hatnak azok a hírek, amelyek szerint Izrael és Libanon mielőbb közvetlen béketárgyalásokat kezdhet. Ez részben ellensúlyozta a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságot, ahol Irán korlátozná az áthaladó hajók számát és díjat szedne azoktól.

Így a kereskedés végéhez közeledve a három vezető amerikai index egyaránt pluszban áll. A Dow Jones 48 231,08 ponton jár, ami 321,16 pontos, vagyis 0,67 százalékos emelkedés.

Az S&P 500 6824,19 ponton áll, ez 41,38 pontos, 0,61 százalékos emelkedést jelent, míg a Nasdaq 22 796,11 ponton van, 0,71 százalékos pluszban.

Haladékot kapott Magyarország és Szlovákia – Brüsszel egy időre meghátrál az orosz olajtilalommal

Az Európai Unió egyelőre elhalasztja annak a jogszabálynak a bemutatását, amely 2027 végéig teljesen megtiltotta volna az orosz olaj importját az EU-ban. Így Magyarország és Szlovákia egyelőre plusz időhöz jutott. A tervezet elkészült, de az iráni háború okozta kibontakozó energiaválság miatt jelenleg nincs mögötte elég politikai támogatás – tudta meg a Handelsblatt.

Úgy drágul a benzin és a dízel, mintha nem lenne holnap, pedig az amerikai finomítók nagy nyertesei a háborúnak

Az iráni konfliktus által kiváltott közel-keleti kőolajszállítási zavarok évek óta nem látott finomítói árréseket biztosítanak a Mexikói-öböl menti amerikai finomítóknak. Ezzel párhuzamosan az ázsiai és európai üzemek kénytelenek visszafogni a termelésüket – számolt be a Reuters.

Váratlanul megtörte a csendet Irán legfőbb vezére – Kíméletlen bosszút ígért

Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra.

Megkongatták a vészharangot: komoly bajban a Tesla

A Tesla befektetői szerint egy olcsóbb elektromos modell bevezetése ugyan fellendítheti az eladásokat, de tovább szűkítheti a vállalat amúgy is nyomás alatt álló haszonkulcsát. A lépés egyértelmű válasz a kínai és az európai piacokon erősödő versenyhelyzetre – írja a Reuters.

Jó a hangulat az USA-ban

Az S&P 500 index 0,6%-kal emelkedett, míg a Nasdaq 0,7%-kal erősödött eddig.

A Dow Jones 317 ponttal, azaz 0,7%-kal van a nyitószint felett.

Bepiroslott Európa

Az európai részvénypiacok csütörtökön gyengüléssel zártak, miután a friss – és törékenynek tűnő – amerikai–iráni tűzszünettel kapcsolatban máris feszültség jelei mutatkoztak napközben. A főbb indexek közül a német DAX esett a legnagyobbat (-1,14%), míg a francia CAC 40 mérsékelten gyengült csak (-0,22%). A brit FTSE 100 szinte stagnált, minimális visszaeséssel zárt (-0,05%).

Barátság kőolajvezeték: megszólalt Volodomir Zelenszkij, miért állítják helyre az olajtranzitot

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész helyreállítani a Barátság-vezeték működését, de ezért cserébe azt várja, hogy az Európai Unió oldja fel a tranzit körül kialakult politikai és pénzügyi blokádot. Az ukrán elnök világossá tette, hogy az orosz olajszállítást személyes okokból ellenzi, ugyanakkor Kijev a nemzetközi kötelezettségekre tekintettel mégis hajlandó elvégezni a szükséges javításokat. A vita közben már jóval túlmutat az energiaellátáson: Magyarország és Szlovákia uniós pénzügyi ügyekben is nyomást gyakorol, J.D. Vance pedig már azzal vádolja Ukrajnát, hogy az energiaszállításokat politikai fegyverként használja.

Nagyot ugrott a magyarok által is kiemelten figyelt részvény, de még csak most jön az igazán fontos kérdés

Van egy, a magyar befektetők által kiemelten figyelt részvény, amely az iráni háború egyik legnagyobb vesztese. Az enyhülésről szóló hírek ugyan hatalmas hátszelet adtak a papírnak, a grafikonokat és az eseményeket nézve azonban több kiemelten fontos kérdés is felmerül, melyekre mostani elemzésünkben igyekszünk választ adni.

Gyengébb napot zárt a magyar tőzsde

Az európai hangulatnak megfelelően eséssel zárt csütörtökön a magyar tőzsde, a BUX mintegy 1,3 százalékkal került lejjebb.

A blue chipek közül az OTP 1,8, a Richter 1,5, a Magyar Telekom pedig mintegy 0,1 százalékos mínuszban zárt

A Mol ma felülteljesített, 0,3 százalékos pluszban zártak az olajcég részvényei.

Döntöttek az osztalékról a Waberer's részvényesei

Éves rendes közgyűlésén a Waberer's elfogadta a 2025-ös pénzügyi beszámolókat, és csaknem 2,5 milliárd forintos osztalékfizetésről döntött. A részvényesek emellett meghosszabbították több vezető tisztségviselő mandátumát. Határoztak továbbá saját részvények vásárlásáról és a tiszteletdíjak emeléséről is.

Alulteljesít a magyar tőzsde

A kereskedési idő végéhez közeledve az európai tőzsdék továbbra is nyomás alatt vannak. A német tőzsde 1,4, a francia 0,8 százalékos esésben áll. A régióban és egész Európában lefelé lóg ki a sorból a magyar tőzsde közel 2 százalékos eséssel. A hazai részvénypiacot az OTP és a Richter húzza le, előbbi 2,3, utóbbi 2,2 százalékot esett, de a Mol és a Magyar Telekom is mínuszban áll. Közben az Opus részvényei 3,6, a Rába szintén 3,6, a 4iG pedig 7,5 százalékos esésben van.

Kína húzza vissza a Mercedest

Vegyes, de összességében stabil képet mutat a Mercedes első negyedéves eladása, a visszaeső globális eladások mellett erős regionális és elektromos növekedés látszik. A kínai gyengélkedést Európa és az Egyesült Államok valamelyest ellensúlyozza, miközben az új modellek iránti kereslet és a bővülő rendelésállomány a következő negyedévekre nyújthat támaszt.

Kis mínusz az amerikai tőzsdéken

A nap elején a határidős részvényindexek még azt vetítették előre, hogy nagyobb esés jöhet a tegnapi rali után az amerikai tőzsdéken. a nyitás után viszont csak mérsékelt mínuszokkal indult a nap. 0,1-0,4 százalékos esésben vannak a vezető amerikai részvényindexek. A Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, a fegyverszünet sem működik tökéletesen a Közel-Keleten, ennek ellenére a befektetők nem ijedtek meg, és nincsenek nagyobb eladások a tegnapi masszív vételek után.

Saját részvény, milliárdos osztalék, fontos döntések jönnek a BIF közgyűlésén

Fontos stratégiai és pénzügyi kérdések kerülnek napirendre a BIF április végi közgyűlésén, ahol a részvényesek többek között saját részvény vásárlási felhatalmazásról és a 2025-ös eredmény felhasználásáról dönthetnek. A társaság több osztalékforgatókönyvet is felvázolt, miközben a menedzsment jelentős mozgásteret kér a részvényvisszavásárlásokhoz.

Esnek az európai részvénypiacok

Mérsékelt esésben vannak az európai részvénypiacok. A francia CAC 0,9, a német DAX 1,2 százalékot esett. A régió tőzsdéi vegyesen mozognak, mert miközben az osztrák tőzsde 1 százalékot, a cseh 0,5 százalékot, a magyar pedig 1,7 százalékot esett, a lengyel piac 0,2 százalékos emelkedésben van. A magyar tőzsdét egyértelműen az OTP-Richter páros húzza le, előbbi 2,1, utóbbi 1,6 százalékot esett, de mérsékelten esik a Mol és a Magyar Telekom is. A lengyel piac felülteljesítésében nagy szerepe van az Orlen mai 2,8 százalékos szárnyalásának is, miközben a WIG20 komponenseinek nagy része ma esik.

Véleményt mondtak az elemzők az Opusról

Két elemzőcég, az MBH Befektetési Bank és az Equilor is véleményt mondott az Opusról a cég legutóbbi gyorsjelentése után. Mindkét elemzőház fenntartja vételi ajánlását, a célárak alapján pedig jelentős a felértékelődési potenciál az Opus részvényeiben.

Újabb bankot venne a Raiffeisen, ismét Magyarország szomszédjában erősíthet az osztrák csoport

A Raiffeisen Bank International (RBI) nyilvános vételi ajánlatot kíván tenni a bécsi székhelyű Addiko Bank AG összes kibocsátott részvényére, részvényenként 23,05 eurós áron - közölte a társaság. A tranzakció révén az osztrák bankcsoport megerősítené horvátországi pozícióját, és visszatérne a szlovén piacra, miután Romániában megszerezte a spanyol BBVA helyi leánybankját.

Ütik a NER-papírokat

Több hazai részvényben is lefordulást látunk ma. A 4iG részvényei több mint 7 százalékot estek, eközben az Opus papírjai 3,5 százalékot veszítettek az értékükből, a Waberer's több mint 2 százalékkal került lejjebb. Újra kirajzolódik egy mintázat, a választásokhoz közeledve a NER-hez köthető tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalatok részvényárfolyama esik ma nagyot a magyar tőzsdén.

Nyomás alatt a magyar tőzsde

A nyitás óta egyre lejjebb kerülnek a vezető magyar részvények, a BUX-index már 1,3 százalék mínuszban áll, eközben az OTP részvényei 1,9 százalékot estek, a Richter 1,3 százalékot veszített az értékéből, de most már mind a négy blue chip mínuszban van.

Kis mínusz Európában

Nagy emelkedésen vannak túl a részvénypiacok Donald Trump iráni tűzszünetről szóló bejelentése után. A nyugat-európai részvényindexek is nagyot emelkedtek szerdán, amiből most egy visszarendeződést látunk a nyitás utáni percekben. A vezető nyugat-európai részvényindexek 0,2-0,5 százalékos mínuszban vannak. nagy esésről nem beszélhetünk, mérsékelt hangulatromlás és profitrealizálás látszik a piacokon.

Hangulatromlás a magyar tőzsdén

A tegnapi nagy rali után valamelyes visszarendeződés történik a magyar tőzsdén, a BUX-index 1 százalékot esett, amiben a legfontosabb szerepet az játssza, hogy a messze legfontosabb, legnagyobb súlyú papír, az OTP árfolyama 1,5 százalékot veszített a nyitás utáni percekben. Négy blue chipünkből háromnak, az OTP-nek, a Molnak és a Richternek is esik az árfolyama, egyedül a Magyar Telekom emelkedik közel 0,4 százalékot.

A Kia is visszavágta az elektromos autós céljait

Az elektromos autók iránti kereslet lassulása és az autóipar technológiai átalakulása miatt a Kia több mint húsz százalékkal csökkentette 2030-as elektromos eladási célját, és a teljes értékesítési terveit is visszavágta, mivel a piac rövid távon nem igazolja vissza a korábbi optimista várakozásokat. Ezzel párhuzamosan azonban egy egészen új irányba is nyit a vállalat, humanoid robotok bevezetését tervezi amerikai gyárában, ami a jövő autógyártásának egyik fontos eleme lehet.

Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár

Ismét emelkedni kezdtek az olajárak, miután Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megsértette a frissen bejelentett kéthetes tűzszünet több pontját, ezzel újra kétségessé vált a közel-keleti konfliktus gyors lezárása. A befektetők továbbra is rendkívül érzékenyen reagálnak minden geopolitikai fejleményre, különösen akkor, ha azok az energiaellátás szempontjából kritikus régiókat érintik.

Nagy rali után mérsékelt hangulatromlás

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,8 százalékot emelkedett, a S&P 500 2,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,9 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,62 százalékot esett, a Hang Seng 0,31 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,07 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,28 százalékot eshet, míg a FTSE 0,34 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma teszi közzé az MNB a nemzetközi tartalékok márciusi végi előzetes adatát. A devizatartalék az év elején már 60 milliárd euró környékére emelkedett, azóta a jegybank felajánlotta a szolgáltatóknak, hogy az energiaimport fedezésére igénybe vehetik, így érdekes lehet, hogyan változott a tartalék összege. Amerikában még a tavalyi negyedik negyedéves felülvizsgált GDP-adatot teszik közzé a nap második felében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 79,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 909,92 2,8% 2,9% 0,9% -0,3% 27,3% 43,0%
S&P 500 6 782,81 2,5% 3,2% 0,6% -0,9% 36,1% 65,5%
Nasdaq 24 903,17 2,9% 3,7% 1,1% -1,4% 45,7% 81,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 308,42 5,4% 4,8% 1,2% 11,9% 70,6% 89,5%
Hang Seng 25 893,02 3,1% 2,4% 0,5% 1,0% 28,6% -10,7%
CSI 300 4 595,56 3,5% 1,5% -1,4% -0,7% 25,9% -10,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 080,63 5,1% 3,4% 2,1% -1,7% 18,7% 58,4%
CAC 8 263,87 4,5% 3,5% 3,4% 1,4% 16,4% 34,0%
FTSE 10 608,88 2,5% 2,4% 3,2% 6,8% 34,1% 52,8%
FTSE MIB 47 091,55 3,7% 3,0% 6,7% 4,8% 39,9% 91,6%
IBEX 18 132,3 3,9% 3,1% 6,2% 4,8% 50,3% 109,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 129 730,8 3,0% 4,4% 6,4% 16,8% 51,4% 193,5%
ATX 5 665,08 4,1% 3,4% 4,8% 6,4% 52,9% 77,5%
PX 2 624,14 3,0% 2,8% 1,2% -2,3% 32,9% 141,2%
Magyar blue chipek              
OTP 39 700 5,5% 6,6% 8,8% 13,1% 69,2% 192,7%
Mol 3 998 -0,5% 1,4% 8,6% 36,0% 36,9% 86,0%
Richter 12 590 3,1% 4,5% 9,6% 27,6% 22,9% 41,0%
Magyar Telekom 2 232 1,9% 4,8% 4,5% 24,6% 44,0% 440,4%
Nyersanyagok              
WTI 96,17 -16,1% -5,6% 5,9% 68,0% 60,2% 61,4%
Brent 109,36 0,0% 8,0% 18,0% 79,7% 72,5% 72,7%
Arany 4 744,08 2,2% -0,4% -7,8% 9,7% 58,0% 170,2%
Devizák              
EURHUF 375,9 -1,5% -1,7% -4,6% -2,1% -7,7% 4,9%
USDHUF 321,4194 -2,5% -2,3% -5,5% -1,7% -13,8% 6,7%
GBPHUF 432,6399 -0,9% -1,7% -4,5% -1,8% -8,9% 4,7%
EURUSD 1,1695 1,1% 0,6% 1,0% -0,4% 7,2% -1,7%
USDJPY 159,9550 0,0% 0,9% 1,5% 2,0% 8,6% 46,4%
GBPUSD 1,3449 1,5% 0,9% 0,7% 0,0% 5,4% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 110 -1,2% 4,4% 4,4% -19,9% -6,7% 22,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,29 -0,6% -1,0% 3,5% 2,9% 0,3% 162,7%
10 éves német állampapírhozam 2,91 -4,7% -1,9% 2,8% 1,8% 12,6% -877,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,8 -2,4% -2,3% -3,1% -1,0% -93,2% 141,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Németország 1000 milliárd eurós ígéretét csodaszámba veszik, de csalfa remény lehet

Ennyit a kínai részvényekről, a profik már inkább kiszállnak a buliból

Új cég ment tőzsdére Bécsben, csalódás az első nap

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

