Még hisznek a befektetők a tűzszünetben – emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Az amerikai részvényindexek csütörtökön már második napja tudtak emelkedni, mert a befektetők továbbra is abban bíznak, hogy fennmaradhat az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny, kéthetes tűzszünet. Az S&P 500 0,62 százalékkal, a Nasdaq 0,83 százalékkal, a Dow Jones pedig 275,88 ponttal, 0,58 százalékkal került feljebb, utóbbi ezzel idén újra pozitív tartományba fordult.

Közben az olajárak is tovább emelkedtek, vagyis a részvénypiaci optimizmus ezúttal az energiaárak drágulása mellett is kitartott. A WTI jegyzése 4 százalékkal 98 dollár fölé kapaszkodott, nap közben pedig a 100 dollárt is meghaladta, míg a Brent 2 százalékos pluszban 96 dollár fölött járt.