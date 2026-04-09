NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Törékeny az iráni tűzszünet - Romlik a hangulat a tőzsdéken
Üzlet

Törékeny az iráni tűzszünet - Romlik a hangulat a tőzsdéken

Portfolio
A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel a határidős indexek már mérsékelt esést jeleznek előre, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten esnek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre. 

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Megosztás

Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár

Ismét emelkedni kezdtek az olajárak, miután Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megsértette a frissen bejelentett kéthetes tűzszünet több pontját, ezzel újra kétségessé vált a közel-keleti konfliktus gyors lezárása. A befektetők továbbra is rendkívül érzékenyen reagálnak minden geopolitikai fejleményre, különösen akkor, ha azok az energiaellátás szempontjából kritikus régiókat érintik.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Nagy rali után mérsékelt hangulatromlás

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,8 százalékot emelkedett, a S&P 500 2,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,9 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,62 százalékot esett, a Hang Seng 0,31 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,07 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,28 százalékot eshet, míg a FTSE 0,34 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma teszi közzé az MNB a nemzetközi tartalékok márciusi végi előzetes adatát. A devizatartalék az év elején már 60 milliárd euró környékére emelkedett, azóta a jegybank felajánlotta a szolgáltatóknak, hogy az energiaimport fedezésére igénybe vehetik, így érdekes lehet, hogyan változott a tartalék összege. Amerikában még a tavalyi negyedik negyedéves felülvizsgált GDP-adatot teszik közzé a nap második felében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 79,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 909,92 2,8% 2,9% 0,9% -0,3% 27,3% 43,0%
S&P 500 6 782,81 2,5% 3,2% 0,6% -0,9% 36,1% 65,5%
Nasdaq 24 903,17 2,9% 3,7% 1,1% -1,4% 45,7% 81,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 308,42 5,4% 4,8% 1,2% 11,9% 70,6% 89,5%
Hang Seng 25 893,02 3,1% 2,4% 0,5% 1,0% 28,6% -10,7%
CSI 300 4 595,56 3,5% 1,5% -1,4% -0,7% 25,9% -10,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 080,63 5,1% 3,4% 2,1% -1,7% 18,7% 58,4%
CAC 8 263,87 4,5% 3,5% 3,4% 1,4% 16,4% 34,0%
FTSE 10 608,88 2,5% 2,4% 3,2% 6,8% 34,1% 52,8%
FTSE MIB 47 091,55 3,7% 3,0% 6,7% 4,8% 39,9% 91,6%
IBEX 18 132,3 3,9% 3,1% 6,2% 4,8% 50,3% 109,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 129 730,8 3,0% 4,4% 6,4% 16,8% 51,4% 193,5%
ATX 5 665,08 4,1% 3,4% 4,8% 6,4% 52,9% 77,5%
PX 2 624,14 3,0% 2,8% 1,2% -2,3% 32,9% 141,2%
Magyar blue chipek              
OTP 39 700 5,5% 6,6% 8,8% 13,1% 69,2% 192,7%
Mol 3 998 -0,5% 1,4% 8,6% 36,0% 36,9% 86,0%
Richter 12 590 3,1% 4,5% 9,6% 27,6% 22,9% 41,0%
Magyar Telekom 2 232 1,9% 4,8% 4,5% 24,6% 44,0% 440,4%
Nyersanyagok              
WTI 96,17 -16,1% -5,6% 5,9% 68,0% 60,2% 61,4%
Brent 109,36 0,0% 8,0% 18,0% 79,7% 72,5% 72,7%
Arany 4 744,08 2,2% -0,4% -7,8% 9,7% 58,0% 170,2%
Devizák              
EURHUF 375,9 -1,5% -1,7% -4,6% -2,1% -7,7% 4,9%
USDHUF 321,4194 -2,5% -2,3% -5,5% -1,7% -13,8% 6,7%
GBPHUF 432,6399 -0,9% -1,7% -4,5% -1,8% -8,9% 4,7%
EURUSD 1,1695 1,1% 0,6% 1,0% -0,4% 7,2% -1,7%
USDJPY 159,9550 0,0% 0,9% 1,5% 2,0% 8,6% 46,4%
GBPUSD 1,3449 1,5% 0,9% 0,7% 0,0% 5,4% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 110 -1,2% 4,4% 4,4% -19,9% -6,7% 22,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,29 -0,6% -1,0% 3,5% 2,9% 0,3% 162,7%
10 éves német állampapírhozam 2,91 -4,7% -1,9% 2,8% 1,8% 12,6% -877,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,8 -2,4% -2,3% -3,1% -1,0% -93,2% 141,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: sefa ozel

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
