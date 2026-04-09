Törékeny az iráni tűzszünet - Romlik a hangulat a tőzsdéken

Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár
Ismét emelkedni kezdtek az olajárak, miután Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megsértette a frissen bejelentett kéthetes tűzszünet több pontját, ezzel újra kétségessé vált a közel-keleti konfliktus gyors lezárása. A befektetők továbbra is rendkívül érzékenyen reagálnak minden geopolitikai fejleményre, különösen akkor, ha azok az energiaellátás szempontjából kritikus régiókat érintik.
Nagy rali után mérsékelt hangulatromlás
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,8 százalékot emelkedett, a S&P 500 2,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,9 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,62 százalékot esett, a Hang Seng 0,31 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,07 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,28 százalékot eshet, míg a FTSE 0,34 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma teszi közzé az MNB a nemzetközi tartalékok márciusi végi előzetes adatát. A devizatartalék az év elején már 60 milliárd euró környékére emelkedett, azóta a jegybank felajánlotta a szolgáltatóknak, hogy az energiaimport fedezésére igénybe vehetik, így érdekes lehet, hogyan változott a tartalék összege. Amerikában még a tavalyi negyedik negyedéves felülvizsgált GDP-adatot teszik közzé a nap második felében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 79,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 909,92
|2,8%
|2,9%
|0,9%
|-0,3%
|27,3%
|43,0%
|S&P 500
|6 782,81
|2,5%
|3,2%
|0,6%
|-0,9%
|36,1%
|65,5%
|Nasdaq
|24 903,17
|2,9%
|3,7%
|1,1%
|-1,4%
|45,7%
|81,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 308,42
|5,4%
|4,8%
|1,2%
|11,9%
|70,6%
|89,5%
|Hang Seng
|25 893,02
|3,1%
|2,4%
|0,5%
|1,0%
|28,6%
|-10,7%
|CSI 300
|4 595,56
|3,5%
|1,5%
|-1,4%
|-0,7%
|25,9%
|-10,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 080,63
|5,1%
|3,4%
|2,1%
|-1,7%
|18,7%
|58,4%
|CAC
|8 263,87
|4,5%
|3,5%
|3,4%
|1,4%
|16,4%
|34,0%
|FTSE
|10 608,88
|2,5%
|2,4%
|3,2%
|6,8%
|34,1%
|52,8%
|FTSE MIB
|47 091,55
|3,7%
|3,0%
|6,7%
|4,8%
|39,9%
|91,6%
|IBEX
|18 132,3
|3,9%
|3,1%
|6,2%
|4,8%
|50,3%
|109,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|129 730,8
|3,0%
|4,4%
|6,4%
|16,8%
|51,4%
|193,5%
|ATX
|5 665,08
|4,1%
|3,4%
|4,8%
|6,4%
|52,9%
|77,5%
|PX
|2 624,14
|3,0%
|2,8%
|1,2%
|-2,3%
|32,9%
|141,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 700
|5,5%
|6,6%
|8,8%
|13,1%
|69,2%
|192,7%
|Mol
|3 998
|-0,5%
|1,4%
|8,6%
|36,0%
|36,9%
|86,0%
|Richter
|12 590
|3,1%
|4,5%
|9,6%
|27,6%
|22,9%
|41,0%
|Magyar Telekom
|2 232
|1,9%
|4,8%
|4,5%
|24,6%
|44,0%
|440,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,17
|-16,1%
|-5,6%
|5,9%
|68,0%
|60,2%
|61,4%
|Brent
|109,36
|0,0%
|8,0%
|18,0%
|79,7%
|72,5%
|72,7%
|Arany
|4 744,08
|2,2%
|-0,4%
|-7,8%
|9,7%
|58,0%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|375,9
|-1,5%
|-1,7%
|-4,6%
|-2,1%
|-7,7%
|4,9%
|USDHUF
|321,4194
|-2,5%
|-2,3%
|-5,5%
|-1,7%
|-13,8%
|6,7%
|GBPHUF
|432,6399
|-0,9%
|-1,7%
|-4,5%
|-1,8%
|-8,9%
|4,7%
|EURUSD
|1,1695
|1,1%
|0,6%
|1,0%
|-0,4%
|7,2%
|-1,7%
|USDJPY
|159,9550
|0,0%
|0,9%
|1,5%
|2,0%
|8,6%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3449
|1,5%
|0,9%
|0,7%
|0,0%
|5,4%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 110
|-1,2%
|4,4%
|4,4%
|-19,9%
|-6,7%
|22,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,29
|-0,6%
|-1,0%
|3,5%
|2,9%
|0,3%
|162,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,91
|-4,7%
|-1,9%
|2,8%
|1,8%
|12,6%
|-877,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,8
|-2,4%
|-2,3%
|-3,1%
|-1,0%
|-93,2%
|141,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: sefa ozel
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
