A repjegyárak emelkedésére és járattörlésekre figyelmeztet a Ryanair
Üzlet

MTI
A magas kerozinárak miatt a nyári menetrendben járattörlések sem zárhatók ki, és rövid távon jegyár-emelések is várhatók - figyelmeztetett a Ryanair franciaországi tevékenységekért felelős vezetője.

Marcel Pouchain Meyer német lapoknak nyilatkozva közölte: a légitársaság "nagy aggodalommal" figyeli a helyzetet a fő utazási szezon közeledtével. Bár a vállalat 2027 márciusáig szükséges üzemanyagának mintegy 80 százalékát előre, fedezeti ügyletekkel, rögzített áron biztosította,

a fennmaradó 20 százalék továbbra is bizonytalanságot jelent.

Jelenleg nem tudjuk kizárni a járattörléseket

- mondta, hozzátéve, hogy rövid távon áremelések is lehetnek.

Olaszország egyes turisztikai repülőterein már most is kerozinhiány tapasztalható. A Ryanair arra figyelmeztetett, hogy az utasoknak érdemes mielőbb megvásárolniuk a jegyeket, mielőtt júniusban vagy júliusban érdemben is megjelennek a hatások.

A közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet meredek kerozinár-emelkedést idézett elő, amely az olajár növekedését is meghaladja. Világszerte több légitársaság emelte tarifáit, illetve biztonsági vagy gazdaságossági okokból járatokat függesztett fel.

Korábban az európai repülőtér-üzemeltetők szövetsége (ACI Europe) is figyelmeztetett egy esetleges "rendszerszintű kerozinhiány" kockázatára. A szervezet közölte: ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma három héten belül nem áll helyre stabil és jelentős mértékben, ellátási problémák alakulhatnak ki.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

