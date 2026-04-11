A repjegyárak emelkedésére és járattörlésekre figyelmeztet a Ryanair

Marcel Pouchain Meyer német lapoknak nyilatkozva közölte: a légitársaság "nagy aggodalommal" figyeli a helyzetet a fő utazási szezon közeledtével. Bár a vállalat 2027 márciusáig szükséges üzemanyagának mintegy 80 százalékát előre, fedezeti ügyletekkel, rögzített áron biztosította,
a fennmaradó 20 százalék továbbra is bizonytalanságot jelent.
Jelenleg nem tudjuk kizárni a járattörléseket
- mondta, hozzátéve, hogy rövid távon áremelések is lehetnek.
Olaszország egyes turisztikai repülőterein már most is kerozinhiány tapasztalható. A Ryanair arra figyelmeztetett, hogy az utasoknak érdemes mielőbb megvásárolniuk a jegyeket, mielőtt júniusban vagy júliusban érdemben is megjelennek a hatások.
A közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet meredek kerozinár-emelkedést idézett elő, amely az olajár növekedését is meghaladja. Világszerte több légitársaság emelte tarifáit, illetve biztonsági vagy gazdaságossági okokból járatokat függesztett fel.
Korábban az európai repülőtér-üzemeltetők szövetsége (ACI Europe) is figyelmeztetett egy esetleges "rendszerszintű kerozinhiány" kockázatára. A szervezet közölte: ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma három héten belül nem áll helyre stabil és jelentős mértékben, ellátási problémák alakulhatnak ki.
