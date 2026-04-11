Nagy változás jön a cégalapításban: lerántották a leplet a sokat ígérő tervezetről, ám tele van rejtett buktatókkal

Megérkezett a várva várt EU Inc. tervezet, amellyel Brüsszel lerakta egy egységes európai cégforma alapjait. A kontinens innovátorai és startupjai szerint azonban korai lenne a pezsgőbontás: a hangzatos ígéretek mögött tagállami kibúvók, nemzeti hatáskörben maradó vitarendezés és definíciós csapdák rejtőznek. Bár a politikai szándék üdvözlendő és mindenképpen mérföldkőnek számít az uniós versenyképességi stratégia végrehajtásában, a jelenlegi javaslattal Európa egyelőre nem kapta meg azt az egyszerű, határokon átnyúló modellt, ami megállítja a legígéretesebb cégek Egyesült Államokba vándorlását. De vajon menthető még a tervezet? Véleménycikk.

Túl fontosak maradtak a tagállamok

A tervezettel szembeni legélesebb kritika a központi európai cégbíróság hiánya. Ahogy arra az EU-Inc mozgalom vezetője, Andreas Klinger is rámutatott, egységes bírósági rendszer nélkül a vitarendezési, értelmezési kérdések továbbra is nemzeti bíróságok kezében maradnak. Ez azt a kockázatot hordozza, hogy az EU Inc. szabályait 27 különböző módon fogják alkalmazni. Egy ideális modellhez elengedhetetlen lenne egy központi bírói fórum, amely precedensértékű döntéseivel egységesíti a joggyakorlatot.

A regisztrációs folyamat hibrid jellege is aggályokat vet fel. Bár a Bizottság 48 órás digitális bejegyzést ígér, a rendszer alapja továbbra is a nemzeti cégnyilvántartások összekapcsolása marad. A piaci szereplők tehát attól tartanak, hogy a regiszterek közötti adatcsere nem lesz mentes technikai és bürokratikus akadályoktól, emiatt pedig a folyamat sem lesz olyan gördülékeny, ahogy azt a kommunikáció sugallja.

Definíciós vakfoltok

A szektor számos szakértője stratégiai hibának tartja, hogy a javaslat hatókörét kiterjesztették minden vállalkozásra, ahelyett, hogy szigorúan az innovatív startupokra és scale upokra fókuszáltak volna. A túl nagy merítés jelenségét a szakirodalom „hatókör-csapdának” nevezi, amikor a szabályozás a mindenkinek megfelelés szándékával végül senkinek az igényeit nem elégíti ki maradéktalanul. (A tervezet körüli diskurzusban még az is felmerült, hogy ezzel az EU Inc. tulajdonképpen az ipari óriásoknak kedvez, akik rugalmas leányvállalati formaként kezelhetik a jövőben.)

Ennek a problémának az eredője a definíciós bizonytalanság: a kontinentális jog fogalmi keretekből dolgozik, és uniós szinten jelenleg nagyon diverz módon képes csak érzékelni a startup jellegű vállalkozásokat. A Bizottság ezért ajánlást is tett néhány meghatározásra (innovatív vállalkozás, startup, scale up), azonban ezzel pontosan ugyanazok a problémák, mint a korábbi kísérletekkel. Olyan objektív, a jog által megragadható szempontokat (létszám, árbevétel, árbevétel növekedése stb.) használ, amiből könnyen kicsúszhatnak azon vállalatok is, amik egyébként startupként vagy scale upként működnek. Egy példa: előfordulhat, hogy egy vállalat 18,5% éves árbevétel növekedést ér el, de a 20% határ miatt kiesik a scale up státuszból.

Igazán érzékeny területek

Számítani lehetett rá, hogy a javaslat nem fogja érinteni az adórendszereket, az adóügyi szuverenitás tabuja miatt. Az EU-ESO munkavállalói részvényopcióknál (amely egy nóvuma a javaslatnak) például csak az adóztatás időpontja lett harmonizálva, de az adó mértéke és típusa nem. Ez azt jelenti, hogy egy több tagállamban jelen lévő EU Inc. továbbra is kénytelen lesz több különböző adóbevallási sémát kezelni, ami inkább az egység illúziójaként értelmezhető.

A javaslat másik vitatott aspektusa a munkajogi szabályozás, amely a munkaadók és a munkavállalói képviseletek közötti frontvonalba került. A Bizottság ígérete szerint az EU Inc. tiszteletben tartja a meglévő szociális normákat, azonban mindkét oldal elégedetlen a kompromisszumos szöveggel: a szakszervezetek attól tartanak, hogy mivel a cégek szabadon választhatják meg a bejegyzés helyét, olyan országokat keresnek fel, ahol a munkavállalói jogok gyengébbek. Ezzel szemben a startup alapítók úgy vélik, hogy a javaslat túl óvatos, és nem nyújt valódi megoldást a határokon átnyúló távmunka és a tehetségek toborzása során felmerülő jogi akadályokra.

Persze itt nem lehet elmenni amellett, hogy mind az adó, mind a munkajogi kérdések szoros összefűzésére az unióban az EU Inc. keretein túlmenően sincs reális esély.

Digitalizáció vagy bürokrácia?

Bár a javaslat a bürokrácia csökkentését tűzte ki célul, a technikai részletek elemzése során sokan úgy látják, hogy a rendszer csak „digitalizálja a meglévő akadályokat”. Az egyszeri adatszolgáltatás elve jól hangzik, de a megvalósítás során a cégeknek továbbra is kapcsolatban kell maradniuk a nemzeti hatóságokkal az olyan kritikus kérdésekben, mint az adószám vagy az ÁFA-szám kiadása. Ezen felül a kritikusok szerint a 48 órás bejegyzési határidő irreális azokban tagállamokban, ahol az adminisztratív kapacitások hiányosak, vagy ahol a nemzeti regiszterek modernizációja elmaradt. Fennáll a veszélye annak is, hogy a tagállamok olyan további nemzeti követelményeket támasztanak, amelyek lassítják a folyamatot, de formailag nem sértik majd a rendeletet.

Na és a nyelvi akadályok. Bár a javaslat előírja, hogy az alapszabályokat a tagállam hivatalos nyelvén és egy „nemzetközi üzleti nyelven” (gyakorlatilag angolul) is elérhetővé kell tenni, a bírósági eljárások és a hatósági interakciók többsége továbbra is a helyi nyelven zajlik majd. Ez a kettősség jelentős fordítási költségeket és jogi bizonytalanságot szülhet a határokon átnyúló terjeszkedés során.

Akkor már most dugába dőlt a tervezet?

Nem egészen. A szakmai konszenzus véleménye inkább egy „üdvözlendő, de nem elég”. A kritikák inkább arra világítanak rá, hogy a kompromisszumok következtében a tervezet elvesztette eredeti élét. Az európai startup-ökoszisztéma számára létfontosságú egy Delaware-modellhez hasonló környezet: enélkül az EU Inc. egy ritkán használt, adminisztratíve nehézkes jogi entitás lesz, és a legígéretesebb európai cégek továbbra is az Egyesült Államokba fognak költözni.

De van fény is az alagút végén: a javaslat azt mutatja, hogy jól érzékelhető politikai szándék van a versenyképesség javítása mögött. Az EU Inc. ereje eddig is az organikusan szerveződő lobbitevékenységében volt, ami továbbra is mozgásban tartja a szereplőket. Illetve, minden ellenérv ellenére az is kijelenthető, hogy a javaslat már mostani formájában több ponton kedvezőbb struktúrát kínál, mint bármely más társasági forma. Következő lépésként az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa tárgyalják, és év végére lehet belőle jogszabály: remélhetőleg a jelenleginél jobb változatban.

A szerző a STRT Holding befektetési és jogi elemzője.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

