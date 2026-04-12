Megfeneklettek a béketárgyalások: egyezség nélkül hagyta el Vance Iszlámábádot

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap hajnali sajtótájékoztatóján közölte, hogy az érdemi egyeztetések ellenére sem sikerült megállapodásra jutni. Elmondása szerint az alapvető akadályt Irán nukleáris ambíciói jelentették. Washington kifejezett vállalást várt volna arra, hogy Teherán nem törekszik atomfegyver beszerzésére, és az ehhez szükséges eszközökre sem tart igényt. Az alelnök mellett Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje állt a pulpituson. Vance hozzátette:
elhagyják a tárgyalások helyszínét, de hátrahagynak egy "végső és legjobb ajánlatot", amelyre Teherán még válaszolhat.
Az iráni állami média szerint az amerikai fél "túlzó" követeléseket támasztott. Ezek között szerepelt a nukleáris anyagok országból történő kiszállítása, valamint a Hormuzi-szoros azonnali és teljes megnyitása is. A Mohammad Báger Gálibáf házelnök vezette iráni delegáció feketében érkezett a tárgyalásokra. Ezzel a nemrég elhunyt Ali Hamenei legfelsőbb vezető, valamint a háború más áldozatai iránti gyászukat fejezték ki.
A diplomáciai patthelyzet közepette két amerikai, irányított rakétákkal felszerelt romboló - a USS Frank E. Peterson és a USS Michael Murphy - áthaladt a Hormuzi-szoroson. A hajók feladata az Iszlám Forradalmi Gárda által telepített tengeri aknák felszámolásának megkezdése. Brad Cooper tengernagy, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka közleményben jelezte, hogy hamarosan biztonságos átkelési útvonalat jelölnek ki a kereskedelmi hajózás számára. Az iráni Forradalmi Gárda szombat este arra figyelmeztetett, hogy a szoros katonai célú igénybevételére "erőteljes választ" fognak adni. Az iráni állami média állítása szerint egy amerikai hadihajót visszafordulásra kényszerítettek, ezt azonban amerikai források nem erősítették meg.
Szombaton három szupertanker haladt át a szoroson, elkerülve az iráni Larak-szigetet. A hajók között volt a libériai lobogó alatt közlekedő Serifos, valamint két kínai zászlós hajó, a Cospearl Lake és a Hozsunghaj. A tűzszünet bejelentése óta ez volt az első ismert teherforgalom a Perzsa-öbölből. Mindhárom hajó nagyjából kétmillió hordó kőolaj szállítására képes, rakományuk szaúdi, emírségekbeli és iraki nyersolajból állt. Donald Trump korábban felháborodottan reagált arra, hogy Irán a tűzszüneti megállapodás ellenére továbbra is akadályozza a tengeri forgalmat. Egyes hírek szerint Teherán ráadásul tranzitdíjat is szed a tankerektől.
Az iráni tűzszünet törékenységét tovább növeli az izraeli álláspont. Tel-Aviv ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyverszünet nem terjed ki a libanoni Hezbollah elleni hadműveleteire. A tűzszünet bejelentésének napján végrehajtott izraeli légicsapások több mint háromszáz ember halálát okozták Bejrútban. Izrael és Libanon között kedden kezdődhetnek meg a béketárgyalások Washingtonban.
