Concorde: mi vár a tőzsdére és a forintra a történelmi politikai fordulat után?

A Tisza Párt, Magyar Péter vezetésével 1994 óta nem látott fölénnyel aratott kétharmados győzelmet az országgyűlési választásokon. A devizapiac azonnal reagált: a forint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben.
Eredmények és költségvetési realitások
A Tisza párt április 12-i, elsöprő győzelme biztosítja az új győztes párt számára, hogy kétharmados többséggel irányítsa a Parlamentet, azaz teljes mértékben átalakíthatja a jogi keretrendszert, beleértve az alkotmánymódosításokat is. Az ígért adóváltozások – köztük az alacsonyabb személyi jövedelemadó – megvalósulhatnak, azonban a 2023–2025 közötti költekezési hullám és az alacsony GDP-növekedés szűk fiskális mozgásteret hagy az új kormánynak 2026-ban. A távozó Fidesz-kormány módosított terve az idei évre a GDP 5%-ának megfelelő hiányt irányozott elő, amelynek teljesítése már az év eleji bejelentéskor is nehéznek tűnt. S látszik, hogy nehezen is lesz tartható, hiszen már az első negyedév végére a teljes éves hiánycél több mint 80%-a teljesült. A közel-keleti háború által felerősített energiaár-problémák szintén nehezíthetik Magyarország államháztartását az év második felében.
A forint: erős kezdés
A választások nyomán a forint további erősödésére számít ezen a héten a Concorde elemzője.
A devizapiac – mint mindig – most is elsőként reagált a választási eredményre: az EUR/HUF árfolyam a választás éjszakáján, a hétfői nyitás előtt 370 alá süllyedt. Ezt megelőzően, a választás előtti utolsó kereskedési héten a forint már 383 fölötti szintről 375-re erősödött. Hétfőn és az azt követő napokban újabb forint-pozitív piaci elmozdulás következhet be. Ugyanakkor, mivel az euróhoz képest közel 4%-os erősödéssel a reakció egy részét a piac már beárazta, a további elmozdulás valószínűleg korlátozott marad (további 1–3% várható) – véli Bukta Gábor.
A Concorde véleménye szerint a folytatódó pozitív reakció elsősorban a várt EU-barát szabályozói környezeten és azon a várakozáson alapul, hogy Magyarország jelenleg befagyasztott uniós forrásait hamarosan feloldják. Ez rövid távon fennmaradhat, ugyanakkor a nagy piaci szereplők közelmúltbeli viselkedése alapján részleges profitrealizálásra, „tényeken való eladásra" is számít az elemző. Emiatt, valamint mivel a piaci figyelem fokozatosan Magyarország gyenge gazdasági alapjai felé tolódhat, néhány hónapon túl nem látja reálisnak a 370 alatti szinteket. Ilyen időtávon a forint további erősödését a jegybanki kamatcsökkentések esetleges újraindulása is fékezheti.
Magyar Állampapírok: hozamcsökkenés jöhet
A folyamatban lévő forintreakcióval párhuzamosan a magyar állampapírok általános erősödésére számít a Concorde. A hozamgörbe hosszú végén a 10 éves forint állampapír hozama az elkövetkező hetekben 50–80 bázisponttal csökkenhet, míg a devizakötvény-hozamok 30–50 bázisponttal mérséklődhetnek.
A magyar tőzsde
Az ellenzék meggyőző győzelme akár 100 bázispontos kockázati prémium csökkenést is kiválthat a BUX indexben.
Ez a kilátás az uniós források feloldásának lényegesen javuló esélyein alapul, amelyek kulcsfontosságúak mind a hosszú távú gazdasági növekedés, mind a fiskális stabilitás szempontjából. Becslésünk elkészítésekor elsődleges precedensként a 2023-as lengyel parlamenti választások körüli piaci reakciót vette alapul a Concorde. Ebben a forgatókönyvben a magyar részvények várhatóan relatív erőt mutatnak a globális benchmarkokhoz képest, és leválhatnak a közel-keleti konfliktus által okozott szélesebb piaci volatilitásról.
Ennek eredményeként arra számítunk, hogy a magyar tőzsde a választásokat követő héten akár 7 százalékponttal is felülteljesítheti a szélesebb részvénypiacokat
– emeli ki Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője. Ma reggel a nemzetközi piacok korrigálnak, ugyanakkor a magyar piacon elsősorban az OTP és a Magyar Telekom jelentősen emelkedhet.
„Az OTP Bank célárát 10%-kal 51 100 forintra, a Magyar Telekom célárat 11%-kal 2 690 forintra emeljük, hogy azonnal tükrözze a várt EU-barát szabályozói környezetet. A Mol (3 660 forint) és a Richter (15 290 forint) célárát változatlanul hagyjuk a forint felértékelődése miatt, bár masszív tőkebeáramlásra számítunk a magyar tőzsdére, ami ezeknek a részvényeknek az értékét is növelheti.” – jelzi Bukta Gábor.
A kisebb kapitalizációjú részvények között a Masterplast, az Állami Nyomda és a GSPark részvényei emelkedhetnek elsősorban az elemző szerint. Az EU-s energiahatékonyságot célzó források megnyílása és a zöld építőipar fellendülése a Masterplastnak kedvezhet, míg az államkötvényhozamok csökkenése az osztalékhozam-prémium növekedés miatt az ÁNY és a GSPark papírjainak kedvezhet leginkább. A legnagyobb negatív korrekciót a Mészáros Lőrinc által tulajdonolt részvények esetében, az OPUS-ban és az MBH Bankban várja a Concorde. Továbbá a Jászai Gellérthez köthető 4iG és a Tiborcz István érdekeltségek, a Gránit Bank és a Waberer’s esetében is jelentős esésre számít az elemző, igaz, a korrekció mértéke utóbbi kettő esetében mérsékelt lehet, mivel ezen vállalatok állami kitettsége és függősége kevésbé vagy egyáltalán nem koncentrált.
A választási eredmény rövid távon eufóriát hozhat a piacokra, de a következő hónapokban eldől, hogy ez tartós új egyensúly vagy csupán egy erős, de átmeneti rally kezdete.
– véleményezi Bukta Gábor.
Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
