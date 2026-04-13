Csokigyárban razziázott az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy versenyjogi jogsértés gyanúja miatt előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést tartott egy meg nem nevezett csokoládégyártó vállalatnál két uniós tagállamban.

A Bizottság közleménye szerint a vizsgálat az egységes belső piacon belüli esetleges piacfelosztásra irányul. Egészen pontosan a tagállamok közötti kereskedelem korlátozását és a határokon átnyúló beszerzések akadályozását gyanítják.

Mindez a kartelleket és a versenykorlátozó magatartást tiltó uniós versenyjogi szabályok megsértésére utalhat.

A testület sem az érintett vállalatot, sem a két tagállamot nem nevezte meg. A Bizottság szóvivői pedig eddig nem reagáltak az újságírói megkeresésekre.

A brüsszeli hatóság hangsúlyozta, hogy a helyszíni ellenőrzés csupán a feltételezett versenykorlátozó magatartás kivizsgálásának előzetes lépése. Ez még nem jelenti azt, hogy az érintett vállalat ténylegesen jogsértést követett volna el. A vizsgálat lezárására nincs meghatározott határidő.

Forrás: Reuters

