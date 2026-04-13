LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Csokigyárban razziázott az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy versenyjogi jogsértés gyanúja miatt előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést tartott egy meg nem nevezett csokoládégyártó vállalatnál két uniós tagállamban.

A Bizottság közleménye szerint a vizsgálat az egységes belső piacon belüli esetleges piacfelosztásra irányul. Egészen pontosan a tagállamok közötti kereskedelem korlátozását és a határokon átnyúló beszerzések akadályozását gyanítják.

Mindez a kartelleket és a versenykorlátozó magatartást tiltó uniós versenyjogi szabályok megsértésére utalhat.

A testület sem az érintett vállalatot, sem a két tagállamot nem nevezte meg. A Bizottság szóvivői pedig eddig nem reagáltak az újságírói megkeresésekre.

A brüsszeli hatóság hangsúlyozta, hogy a helyszíni ellenőrzés csupán a feltételezett versenykorlátozó magatartás kivizsgálásának előzetes lépése. Ez még nem jelenti azt, hogy az érintett vállalat ténylegesen jogsértést követett volna el. A vizsgálat lezárására nincs meghatározott határidő.

Még több Üzlet

Elérhetetlenné vált a Mészáros-csoport weboldala

Megüzente a hitelminősítő, mit vár el az új Tisza-kormánytól

Közzétette friss rendelésállományát a Gloster

Forrás: Reuters

Forrás: Reuters

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Bejelentette Ukrajna: visszavonják a Magyarországra vonatkozó figyelmeztetést, bíznak a viszony javításában
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol
