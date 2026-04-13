Durva csapkodás a NER-papírokban

A Mol és a blue chipek vezetésével továbbra is határozott pluszban van a BUX index, a kisebb kapitalizációjú magyar részvényeknél azonban nagy kilengéseket láthatunk, korábban elszenvedett jelentős eséséből próbál kapaszkodni az Opus és a 4iG is.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kereskedési nap felénél a BUX-index 3 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Opus papírjai állnak, amelyek árfolyama 16,7 százalékkal került lejjebb, a MBH JZB árfolyama pedig 10,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 37,41 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

