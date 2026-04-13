Durva csapkodás a NER-papírokban

A kereskedési nap felénél a BUX-index 3 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Opus papírjai állnak, amelyek árfolyama 16,7 százalékkal került lejjebb, a MBH JZB árfolyama pedig 10,4 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 37,41 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
