LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Durva csapkodás a NER-papírokban
Durva csapkodás a NER-papírokban

A Mol és a blue chipek vezetésével továbbra is határozott pluszban van a BUX index, a kisebb kapitalizációjú magyar részvényeknél azonban nagy kilengéseket láthatunk, korábban elszenvedett jelentős eséséből próbál kapaszkodni az Opus és a 4iG is.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 3 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Opus papírjai állnak, amelyek árfolyama 16,7 százalékkal került lejjebb, a MBH JZB árfolyama pedig 10,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 37,41 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol

Fidelity: a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot a piac

Szétverik a NER-hez köthető papírokat

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Több mint 900 milliárd forintot osztanak szét a legnagyobb magyar cégek, így lehet hozzájutni

Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?

Women's Money & Mindset Day 2026

