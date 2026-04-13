Egyre gondol a JP Morgan és a Morgan Stanley: vételi lehetőséget jelent a részvénypiaci esés

Az S&P 500 index márciusi, hét hónapos mélypontjáról közel 8 százalékot emelkedett, és ma is kis pluszban áll annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti hétvégi tárgyalások nem hoztak áttörést a háború lezárásában.
A JP Morgan vezető stratégája egy jegyzetben kifejtette: alapforgatókönyvük szerint a további eszkaláció valószínűleg nem lesz tartós.
A geopolitikai sokkok okozta piaci visszaesések így végső soron vételi lehetőségnek bizonyulhatnak.
A Morgan Stanley stratégiai csapata úgy véli, hogy a közelmúltbeli eladási hullám inkább egy átmeneti korrekciónak tűnik, semmint egy elhúzódó visszaesés kezdetének. A piacot ráadásul a javuló profitnövekedés és az egészségesebb értékeltségi szintek is támogatják. Az LSEG I/B/E/S adatai alapján az S&P 500 első negyedéves eredménynövekedésére vonatkozó várakozás április 10-én 13,9 százalékon állt, ami meghaladja a háború kitörése előtti 12,7 százalékos becslést.
A Morgan Stanley továbbra is a ciklikus szektorokat – a pénzügyi és ipari vállalatokat, valamint a tartós fogyasztási cikkeket gyártó cégeket –, továbbá a minőségi növekedési részvényeket részesíti előnyben. Utóbbiak közé tartoznak például a mesterséges intelligencia területén meghatározó vállalatok. A JP Morgan hozzátette, hogy az úgynevezett "fantasztikus hetes" részvénycsoport értékeltségi prémiuma jelentősen szűkült, ugyanakkor mindezek ellenére továbbra is a nemzetközi részvényeket preferálja az amerikai papírokkal szemben.
Forrás: Reuters
