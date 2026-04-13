LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Elérhetetlenné vált a Mészáros-csoport weboldala
Közvetlenül az országgyűlési választások másnapján elérhetetlenné vált a Mészáros Lőrinc családi cégeit összefogó Mészáros-csoport hivatalos weboldala. A portál 504-es hibakódot jelez. A cégbirodalomhoz tartozó legfontosabb leányvállalatok saját honlapjai azonban továbbra is zavartalanul működnek - közölte a Telex.

A hiba pontos okáról és a hétfő délutáni leállás várható időtartamáról egyelőre nincsenek információk. A vállalat eddig nem reagált a sajtó megkereséseire - írja a lap.

meszaroslorinc

A közel ötszáz érdekeltséget tömörítő Mészáros-csoport a Forbes 2025-ös rangsora alapján Magyarország legértékesebb családi vállalkozása. A család vagyona a tavalyi év ugrásszerű eredménynövekedésének köszönhetően már meghaladja az 1549 milliárd forintot.

A cégbirodalom legmeghatározóbb pillérei az MBH Bank és az Opus Global Nyrt. Utóbbi vállalat kulcsfontosságú a hazai piacon, hiszen az ide tartozó energetikai portfólió – az Opus Tigáz és az Opus Titász – felel a magyarországi energiaellátás negyven százalékáért - emlékeztet a Telex.

