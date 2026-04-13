Elérhetetlenné vált a Mészáros-csoport weboldala

A hiba pontos okáról és a hétfő délutáni leállás várható időtartamáról egyelőre nincsenek információk. A vállalat eddig nem reagált a sajtó megkereséseire - írja a lap.

A közel ötszáz érdekeltséget tömörítő Mészáros-csoport a Forbes 2025-ös rangsora alapján Magyarország legértékesebb családi vállalkozása. A család vagyona a tavalyi év ugrásszerű eredménynövekedésének köszönhetően már meghaladja az 1549 milliárd forintot.

A cégbirodalom legmeghatározóbb pillérei az MBH Bank és az Opus Global Nyrt. Utóbbi vállalat kulcsfontosságú a hazai piacon, hiszen az ide tartozó energetikai portfólió – az Opus Tigáz és az Opus Titász – felel a magyarországi energiaellátás negyven százalékáért - emlékeztet a Telex.

