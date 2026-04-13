Engedélyezhetik a Tesla Full Self-Driving szoftverét az EU-ban

A holland közlekedési hatóság (RDW) az Európai Bizottságnál kezdeményezte a Tesla teljesen önvezető (Full Self-Driving, FSD) szoftverének uniós szintű jóváhagyását. A lépésre azután került sor, hogy a rendszer Európában elsőként Hollandiában kapott engedélyt.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az RDW típusjóváhagyásért felelős főigazgatója, Bernd van Nieuwenhoven a Reutersnek elmondta, hogy a szoftver emberi felügyelet mellett képes a kormányzásra, a fékezésre és a gyorsításra. Mindezt úgy teszi, hogy a vezetőnek nem kell a kormányon tartania a kezét. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta:

az elnevezés ellenére egy vezetéstámogató rendszerről van szó, nem pedig teljesen önvezető autóról.

Hozzátette, hogy ha a szoftver Hollandia szűk, kerékpárosokkal és e-kerékpárokkal zsúfolt utcáin – például Amszterdamban – biztonságosan működik, akkor egész Európában megállja majd a helyét.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Hollandia tájékoztatta a testületet a tervről. Az ügyet májusban terjesztik az illetékes szakmai bizottság elé. Amennyiben a teszteredmények kielégítőek, és a tagállamok többsége is támogatja a kezdeményezést, a következő lépés egy végrehajtási jogi aktus kidolgozása lesz. Ez felhatalmazná Hollandiát az uniós típusjóváhagyás kiadására, ami lehetővé tenné a rendszer uniószerte történő bevezetését. Eközben az egyes tagállamok saját hatáskörben is dönthetnek az engedélyezésről, amelyhez a holland jóváhagyást használhatják referenciaként.

Az európai változat nem lesz teljesen azonos az Egyesült Államokban már előfizetéses modellben elérhető verzióval. A különbségek közé tartozik a vezető figyelmének szigorúbb ellenőrzése, valamint az, hogy minden jelentősebb szoftverfrissítést előzetesen egyeztetni kell az RDW-vel. Az amerikai piacon a Teslának számos fogyasztói perrel és szövetségi vizsgálattal kell szembenéznie a különböző balesetek és közlekedési szabálysértések miatt.

A Tesla a legnépszerűbb elektromosautó-gyártó Hollandiában. Jelenleg mintegy 100 ezer Model 3 és Model Y fut a helyi utakon, amelyek alkalmasak lehetnek az FSD szoftver futtatására. Az egyik első felhasználó, Kees Roelandschap egy havi 99 eurós előfizetés keretében már szombat estére telepítette a rendszert. Elmondása szerint a vezetőfigyelő funkció szigorú, de logikusan működik. Ha a sofőr például a telefonjához nyúl vezetés közben, vagy olyan ellenzős sapkát visel, amely eltakarja a szemét, a rendszer először figyelmeztetést küld, majd végül kikapcsol. Rendeltetésszerű használat mellett azonban a szoftver egy teljes utat képes önállóan, emberi beavatkozás nélkül levezényelni, beleértve a parkolást is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio