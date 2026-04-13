LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Engedélyezhetik a Tesla Full Self-Driving szoftverét az EU-ban
Üzlet

Engedélyezhetik a Tesla Full Self-Driving szoftverét az EU-ban

Portfolio
A holland közlekedési hatóság (RDW) az Európai Bizottságnál kezdeményezte a Tesla teljesen önvezető (Full Self-Driving, FSD) szoftverének uniós szintű jóváhagyását. A lépésre azután került sor, hogy a rendszer Európában elsőként Hollandiában kapott engedélyt.
Az RDW típusjóváhagyásért felelős főigazgatója, Bernd van Nieuwenhoven a Reutersnek elmondta, hogy a szoftver emberi felügyelet mellett képes a kormányzásra, a fékezésre és a gyorsításra. Mindezt úgy teszi, hogy a vezetőnek nem kell a kormányon tartania a kezét. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta:

az elnevezés ellenére egy vezetéstámogató rendszerről van szó, nem pedig teljesen önvezető autóról.

Hozzátette, hogy ha a szoftver Hollandia szűk, kerékpárosokkal és e-kerékpárokkal zsúfolt utcáin – például Amszterdamban – biztonságosan működik, akkor egész Európában megállja majd a helyét.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Hollandia tájékoztatta a testületet a tervről. Az ügyet májusban terjesztik az illetékes szakmai bizottság elé. Amennyiben a teszteredmények kielégítőek, és a tagállamok többsége is támogatja a kezdeményezést, a következő lépés egy végrehajtási jogi aktus kidolgozása lesz. Ez felhatalmazná Hollandiát az uniós típusjóváhagyás kiadására, ami lehetővé tenné a rendszer uniószerte történő bevezetését. Eközben az egyes tagállamok saját hatáskörben is dönthetnek az engedélyezésről, amelyhez a holland jóváhagyást használhatják referenciaként.

Még több Üzlet

Közzétette friss rendelésállományát a Gloster

Óriási lépésre szánta el magát az Nvidia: már egy éve tartanak a titkos tárgyalások

"Vagy visszaadják, vagy elvesszük" – kíméletlen ultimátumot intézett Trump Iránhoz

Az európai változat nem lesz teljesen azonos az Egyesült Államokban már előfizetéses modellben elérhető verzióval. A különbségek közé tartozik a vezető figyelmének szigorúbb ellenőrzése, valamint az, hogy minden jelentősebb szoftverfrissítést előzetesen egyeztetni kell az RDW-vel. Az amerikai piacon a Teslának számos fogyasztói perrel és szövetségi vizsgálattal kell szembenéznie a különböző balesetek és közlekedési szabálysértések miatt.

A Tesla a legnépszerűbb elektromosautó-gyártó Hollandiában. Jelenleg mintegy 100 ezer Model 3 és Model Y fut a helyi utakon, amelyek alkalmasak lehetnek az FSD szoftver futtatására. Az egyik első felhasználó, Kees Roelandschap egy havi 99 eurós előfizetés keretében már szombat estére telepítette a rendszert. Elmondása szerint a vezetőfigyelő funkció szigorú, de logikusan működik. Ha a sofőr például a telefonjához nyúl vezetés közben, vagy olyan ellenzős sapkát visel, amely eltakarja a szemét, a rendszer először figyelmeztetést küld, majd végül kikapcsol. Rendeltetésszerű használat mellett azonban a szoftver egy teljes utat képes önállóan, emberi beavatkozás nélkül levezényelni, beleértve a parkolást is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Bejelentette Ukrajna: visszavonják a Magyarországra vonatkozó figyelmeztetést, bíznak a viszony javításában
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility