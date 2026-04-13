Ez is eljött: a Facebook anyavállalata lehet a legnagyobb a hirdetési piacon

Az eMarketer piackutató cég előrejelzése szerint a Meta Platforms idén globálisan megelőzi az Alphabet tulajdonában lévő Google-t a digitális hirdetési bevételek terén. Ezzel véget érhet a keresőóriás hosszú ideje tartó dominanciája az online hirdetések piacán.

A kutatócég adatai alapján

a Meta globális nettó hirdetési bevétele 2026-ban várhatóan 243,46 milliárd dollárra rúg majd, megelőzve a Google 239,54 milliárd dollárra prognosztizált bevételét.

Ez a Meta gyorsabb bővülésének köszönhető, a vállalat hirdetési bevételeinek növekedési üteme az idei évre becsült adatok szerint eléri a 24,1 százalékot a tavalyi 22,1 százalék után. Ezzel szemben a Google "csak" 11,9 százalékkal nőhet.

A Meta sikerében kulcsszerepet játszik az Advantage+ automatizált hirdetéskezelő rendszer. Ezt a megoldást egyre szélesebb körben alkalmazzák a hirdetők, mivel leegyszerűsíti a kampányok beállítását, és javítja a hirdetési kiadások megtérülését. Emellett a vállalat a WhatsAppon és a Threadsen is bevezette a reklámokat, amivel közvetlen versenybe szállt többek között az Elon Musk tulajdonában lévő X platformmal.

Bár a Google más bevételi forrásokkal is rendelkezik, mint például a YouTube Premium előfizetéses modellje, a diverzifikáltabb üzleti portfólió paradox módon megnehezítheti számára, hogy a hirdetési bevételek terén lépést tartson a Metával. Az elemzők szerint a geopolitikai bizonytalanságok idején a marketingbüdzsék egyre inkább a legnagyobb platformokon koncentrálódnak. Ez a tendencia leginkább a kisebb szereplőket, például a Snapet és a Pinterestet érinti hátrányosan.

Az eMarketer előrejelzése alapján 2026-ban a Google, a Meta és az Amazon együttesen a globális digitális hirdetési piac 62,3 százalékát uralja majd.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock