Fidelity: a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot a piac

A piac a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot - kommentálta a magyarországi választási eredményeket a Fidelity International feltörekvő piaci portfóliómenedzsere. Hozzáteszi, hogy a választási eredmény rövid távon befolyásolhatja a piacokat, 3-6 hónapos időtávon a figyelem visszatérhet a vállalati fundamentumokra.

Pálfi Zoltán, Fidelity International feltörekvő piaci portfóliómenedzser szerint a piac valószínűleg párhuzamot fog vonni a 2023-as lengyel helyzettel, ahol a kormányváltás katalizálta az uniós támogatások folyósításának újraindulását. Ez jelentősen javította az üzleti bizalmat, ami a munkaerő-felvétel növekedéséhez, majd a fogyasztói bizalom emelkedéséhez vezetett. Azóta a Varsói Értéktőzsde újjáéledési fázison ment keresztül, például a lengyel banki részvények értéke az elmúlt 2,5 évben megháromszorozódott. Ez nemcsak az erős gazdasági növekedést tükrözi, hanem azt is, hogy a vállalatok fundamentumai a vártnál ellenállóbbnak bizonyultak.

Hozzáteszi, hogy

bár a választási eredmény rövid távon befolyásolhatja a piacokat, 3–6 hónapos távlatban a figyelem valószínűleg visszatér a vállalati fundamentumokra.

Az egyedi részvények közül az OTP Bankkal kapcsolatban elmondta, hogy különböző makrogazdasági környezetekben egyaránt következetesen erős eredményeket ért el, akár alacsony, akár magas inflációs időszakokról van szó, és függetlenül a tágabb értelemben vett gazdasági növekedéstől. A bank évek óta rendkívül nyereséges marad, nagyrészt függetlenül a politikai háttértől.

Magyarország esetében a győztes párt felvetette az eurózónához való csatlakozás lehetőségét négy éven belül. Amennyiben ezt megvalósítják, az támogathatja a devizát és csökkentheti az állami finanszírozási költségeket – véli a Fidelity szakértője.

