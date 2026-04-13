Fidelity: a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot a piac

Pálfi Zoltán, Fidelity International feltörekvő piaci portfóliómenedzser szerint a piac valószínűleg párhuzamot fog vonni a 2023-as lengyel helyzettel, ahol a kormányváltás katalizálta az uniós támogatások folyósításának újraindulását. Ez jelentősen javította az üzleti bizalmat, ami a munkaerő-felvétel növekedéséhez, majd a fogyasztói bizalom emelkedéséhez vezetett. Azóta a Varsói Értéktőzsde újjáéledési fázison ment keresztül, például a lengyel banki részvények értéke az elmúlt 2,5 évben megháromszorozódott. Ez nemcsak az erős gazdasági növekedést tükrözi, hanem azt is, hogy a vállalatok fundamentumai a vártnál ellenállóbbnak bizonyultak.
Hozzáteszi, hogy
bár a választási eredmény rövid távon befolyásolhatja a piacokat, 3–6 hónapos távlatban a figyelem valószínűleg visszatér a vállalati fundamentumokra.
Az egyedi részvények közül az OTP Bankkal kapcsolatban elmondta, hogy különböző makrogazdasági környezetekben egyaránt következetesen erős eredményeket ért el, akár alacsony, akár magas inflációs időszakokról van szó, és függetlenül a tágabb értelemben vett gazdasági növekedéstől. A bank évek óta rendkívül nyereséges marad, nagyrészt függetlenül a politikai háttértől.
Magyarország esetében a győztes párt felvetette az eurózónához való csatlakozás lehetőségét négy éven belül. Amennyiben ezt megvalósítják, az támogathatja a devizát és csökkentheti az állami finanszírozási költségeket – véli a Fidelity szakértője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!