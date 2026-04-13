LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Jöhetnek az újabb tömeges járattörlések: sztrájkra készülnek a légiutas-kísérők
Üzlet

Portfolio
A Lufthansa légiutas-kísérőit képviselő UFO szakszervezet kétnapos sztrájkot hirdetett a hét második felére. A döntést azután hozták meg, hogy a múlt héten már tartottak egy munkabeszüntetést, miközben a pilóták jelenleg is sztrájkolnak.

A szakszervezet

a frankfurti és a müncheni indulású járatokon szólította fel sztrájkra a tagjait.

A légiutas-kísérők legutóbb pénteken szüntették be a munkát, ami több száz járat törlését eredményezte. Az UFO a bértárgyalások körüli patthelyzetre hivatkozva jelentette be az újabb akciót. Álláspontjuk szerint a pénteki sztrájk után sem tapasztaltak érdemi elmozdulást a munkáltató részéről.

Michael Niggemann, a Lufthansa igazgatótanácsának tagja a sztrájktervekre reagálva kijelentette, hogy a szakszervezet "teljesen közömbös az utasaink sorsa és a Lufthansa jövője iránt".

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pilóták hétfőn szintén sztrájkba léptek. A munkabeszüntetést kedden is folytatni tervezik, ami utasok tízezreit érinti. A Lufthansa légiutas-kísérőinek és pilótáinak februári, illetve márciusi sztrájkjai már korábban is tömeges járattörlésekhez vezettek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility