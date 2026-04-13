Jöhetnek az újabb tömeges járattörlések: sztrájkra készülnek a légiutas-kísérők

A Lufthansa légiutas-kísérőit képviselő UFO szakszervezet kétnapos sztrájkot hirdetett a hét második felére. A döntést azután hozták meg, hogy a múlt héten már tartottak egy munkabeszüntetést, miközben a pilóták jelenleg is sztrájkolnak.

A szakszervezet

a frankfurti és a müncheni indulású járatokon szólította fel sztrájkra a tagjait.

A légiutas-kísérők legutóbb pénteken szüntették be a munkát, ami több száz járat törlését eredményezte. Az UFO a bértárgyalások körüli patthelyzetre hivatkozva jelentette be az újabb akciót. Álláspontjuk szerint a pénteki sztrájk után sem tapasztaltak érdemi elmozdulást a munkáltató részéről.

Michael Niggemann, a Lufthansa igazgatótanácsának tagja a sztrájktervekre reagálva kijelentette, hogy a szakszervezet "teljesen közömbös az utasaink sorsa és a Lufthansa jövője iránt".

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pilóták hétfőn szintén sztrájkba léptek. A munkabeszüntetést kedden is folytatni tervezik, ami utasok tízezreit érinti. A Lufthansa légiutas-kísérőinek és pilótáinak februári, illetve márciusi sztrájkjai már korábban is tömeges járattörlésekhez vezettek.

Forrás: Reuters

