Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Azonnal reagálnak a piacok

Nagyobb esésből tápászkodnak a fémek
Azzal, hogy ismét borultak az iráni béketörekvések, kockázatkerülőbb hangulat lett úrrá a piacokon, melynek hatására erősödik a dollár, és nagyobbat estek a fémek.
Az arany unciánkénti szintje 2,2 százalékos esésben is volt már éjjel, most azonban mindössze 0,6 százalékos az esés mértéke.
Eközben az ezüst 4,4 százalékos mínuszban is volt, mostanra azonban az aranyhoz hasonlóan korrigál az árfolyam, mintegy 2 százalékos most az esés mértéke.
Esés Ázsiában
A hétvégi iráni események után Ázsiában esést láthatunk a tőzsdéken. A Nikkei 225 1, a Hang Seng Index 1,2, a Nifty 50 pedig mintegy 1,6 százalékos esésben van.
Pénteken már ugrott egy nagyot a magyar tőzsde
A magyar tőzsde már a választást megelőzően pénteken is erősen teljesítetett. A BUX 3,8 százalékos pluszban zárt, ami szélesebb körben vett nemzetközi szinten, illetve régiós szinten is kimagasló volt.
A blue chipek közül az OTP 5,9, a Telekom 4,8, a Richter pedig 3,3 százalékot emelkedett, de még a Mol is 1,2 százalékkal feljebb került.
Szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac
Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere úgy gondolja, hogy a Tisza Párt győzelme néhány hónapon belül a Kohéziós Alapból származó 8,4 milliárd eurós, valamint a Helyreállítási Alapból járó 9,5 milliárd eurós forrás felszabadulásához vezethet. Emellett jóváhagyhatják a SAFE-program keretében igényelhető 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt is.
Mindez érdemi növekedési lökést adhat a magyar gazdaságnak.
A Tisza győzelmét ugyan már részben beárazták szerinte, de az események hatására tovább erősödhet a forint, és a magyar tőzsde is.
Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!
A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.
Szgádul az olaj
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 7,3 százalékos pluszban van, miután borultak az iráni békével kapcsoltos várakozások, az USA pedig hamarosan lezárhatja a Hormuzi-szorost.
Az éjjeli órákban már 106 dollár közelében is járt a hordónkénti árfolyam, mostanra azonban 104 dollár közelében stabilizálódott a jegyzés.
Borult az iráni béke, szélesebb körű esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,96 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,14 százalékot esett, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,51 százalékot eshet, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,5 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,78 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn a hazai porondon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári építőipari adataival indul a hét. Nemzetközi téren a kínai márciusi pénzmennyiségi és hitelezési adatok, valamint az OPEC havi olajpiaci jelentése kerül fókuszba.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 38,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 916,57
|-0,6%
|3,0%
|0,4%
|-0,3%
|21,0%
|41,8%
|S&P 500
|6 816,89
|-0,1%
|3,6%
|0,5%
|-0,4%
|29,4%
|65,1%
|Nasdaq
|25 116,34
|0,1%
|4,5%
|0,6%
|-0,5%
|36,9%
|81,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 924,11
|1,8%
|7,2%
|4,9%
|13,1%
|64,5%
|91,2%
|Hang Seng
|25 893,54
|0,5%
|3,1%
|-0,3%
|1,0%
|25,2%
|-9,8%
|CSI 300
|4 636,57
|1,5%
|4,4%
|-0,8%
|0,1%
|24,1%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 803,95
|0,0%
|2,7%
|-0,7%
|-2,8%
|15,8%
|56,3%
|CAC
|8 259,6
|0,2%
|3,7%
|2,5%
|1,4%
|15,9%
|33,9%
|FTSE
|10 600,53
|0,0%
|1,6%
|1,8%
|6,7%
|34,0%
|53,3%
|FTSE MIB
|47 609,36
|0,6%
|4,3%
|5,3%
|5,9%
|38,9%
|94,9%
|IBEX
|18 204,3
|0,5%
|3,7%
|4,4%
|5,2%
|47,9%
|112,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 888,2
|3,8%
|7,2%
|6,7%
|19,7%
|54,1%
|203,6%
|ATX
|5 813,68
|2,8%
|6,5%
|6,6%
|9,1%
|56,5%
|82,3%
|PX
|2 650,79
|1,7%
|4,5%
|1,8%
|-1,3%
|32,4%
|142,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 290
|5,9%
|12,2%
|9,6%
|17,6%
|74,7%
|210,5%
|Mol
|4 056
|1,2%
|2,8%
|7,6%
|38,0%
|40,0%
|89,0%
|Richter
|12 800
|3,2%
|5,3%
|9,5%
|29,8%
|21,7%
|44,3%
|Magyar Telekom
|2 338
|4,8%
|9,0%
|12,9%
|30,5%
|50,8%
|466,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,34
|-1,3%
|-13,2%
|17,5%
|71,7%
|62,4%
|65,0%
|Brent
|96,13
|0,0%
|-11,7%
|5,4%
|58,0%
|50,3%
|52,4%
|Arany
|4 782,39
|0,3%
|2,4%
|-8,5%
|10,6%
|51,4%
|174,4%
|Devizák
|EURHUF
|375,2750
|-0,5%
|-2,2%
|-2,0%
|-2,3%
|-7,9%
|5,0%
|USDHUF
|319,9685
|-0,9%
|-3,7%
|-2,7%
|-2,1%
|-12,2%
|6,4%
|GBPHUF
|430,9451
|-0,3%
|-2,2%
|-3,6%
|-2,2%
|-8,5%
|4,6%
|EURUSD
|1,1729
|0,4%
|1,5%
|0,7%
|-0,1%
|4,9%
|-1,4%
|USDJPY
|159,1900
|0,0%
|-0,1%
|1,0%
|1,6%
|10,1%
|45,2%
|GBPUSD
|1,3463
|0,4%
|1,6%
|0,0%
|0,1%
|3,9%
|-1,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|72 980
|1,6%
|9,0%
|4,3%
|-17,7%
|-8,3%
|25,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,32
|0,7%
|-0,5%
|4,3%
|3,8%
|-1,9%
|159,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,02
|1,3%
|1,7%
|7,1%
|5,5%
|18,5%
|-995,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,62
|-1,6%
|-5,6%
|-5,7%
|-3,6%
|-7,3%
|136,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: AI/Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A legtöbb európai vezető örömmel várja a közös munkát az új magyar kormánnyal
Jönnek a reményteljes gratulációk
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!
Az USA hamarosan megkezdi a Hormuzi-szoros lezárását.
Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!
A befektetők számára is új világ jön a Tisza Párt győzelmével.
Választás 2026: az Európai Unió teljes vezérkara üzent Magyar Péternek
Ursula von der Leyen, Roberta Metsola és Antonió Costa is reagált az eredményekre.
Zelenszkij gratulált Magyar Péternek
Várja a kapcsolatok javulását.
Világszerte címlapon a Tisza-győzelem és az Orbán-rendszer bukása
Reagált a nemzetközi sajtó az eredményre.
Magyar Péter elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből
Mindenkinek üzent a leendő miniszterelnök.
80 százalékos feldolgozottságnál kevés bástyája marad a Fidesznek
Néhány narancssárga folt maradt a térképen.
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.