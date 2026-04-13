Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Azonnal reagálnak a piacok

Azzal, hogy ismét borultak az iráni béketörekvések, kockázatkerülőbb hangulat lett úrrá a piacokon, melynek hatására erősödik a dollár, és nagyobbat estek a fémek.

Az arany unciánkénti szintje 2,2 százalékos esésben is volt már éjjel, most azonban mindössze 0,6 százalékos az esés mértéke.

Eközben az ezüst 4,4 százalékos mínuszban is volt, mostanra azonban az aranyhoz hasonlóan korrigál az árfolyam, mintegy 2 százalékos most az esés mértéke.