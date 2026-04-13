LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Azonnal reagálnak a piacok
Üzlet

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Azonnal reagálnak a piacok

Portfolio
A Tisza Párt győzelmével ért véget a vasárnapi országgyűlési választás Magyarországon, ennek hatására pedig máris nagyobb erősödésben van a forint a vezető, illetve a régiós devizákkal szemben is. Az eseményeket követően azonban nem csak a devizapiacon, de a magyar tőzsdén is nagy izgalmakra van kilátás, mivel a hazai befektető hangulatra igencsak rányomhatja a bélyegét, hogy a hétvégén borultak az iráni béketervek, ennek következtében pedig ismét elszállt az olajár, és a nemzetközi piacokon esés van kibontakozóban.

Nagyobb esésből tápászkodnak a fémek

Azzal, hogy ismét borultak az iráni béketörekvések, kockázatkerülőbb hangulat lett úrrá a piacokon, melynek hatására erősödik a dollár, és nagyobbat estek a fémek.

Az arany unciánkénti szintje 2,2 százalékos esésben is volt már éjjel, most azonban mindössze 0,6 százalékos az esés mértéke.

Eközben az ezüst 4,4 százalékos mínuszban is volt, mostanra azonban az aranyhoz hasonlóan korrigál az árfolyam, mintegy 2 százalékos most az esés mértéke.

Esés Ázsiában

A hétvégi iráni események után Ázsiában esést láthatunk a tőzsdéken. A Nikkei 225 1, a Hang Seng Index 1,2, a Nifty 50 pedig mintegy 1,6 százalékos esésben van.

Pénteken már ugrott egy nagyot a magyar tőzsde

A magyar tőzsde már a választást megelőzően pénteken is erősen teljesítetett. A BUX 3,8 százalékos pluszban zárt, ami szélesebb körben vett nemzetközi szinten, illetve régiós szinten is kimagasló volt.

A blue chipek közül az OTP 5,9, a Telekom 4,8, a Richter pedig 3,3 százalékot emelkedett, de még a Mol is 1,2 százalékkal feljebb került.

Szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac

Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere úgy gondolja, hogy a Tisza Párt győzelme néhány hónapon belül a Kohéziós Alapból származó 8,4 milliárd eurós, valamint a Helyreállítási Alapból járó 9,5 milliárd eurós forrás felszabadulásához vezethet. Emellett jóváhagyhatják a SAFE-program keretében igényelhető 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt is.

Mindez érdemi növekedési lökést adhat a magyar gazdaságnak.

A Tisza győzelmét ugyan már részben beárazták szerinte, de az események hatására tovább erősödhet a forint, és a magyar tőzsde is.

Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac

Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!

A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.

Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!
Szgádul az olaj

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 7,3 százalékos pluszban van, miután borultak az iráni békével kapcsoltos várakozások, az USA pedig hamarosan lezárhatja a Hormuzi-szorost.

Az éjjeli órákban már 106 dollár közelében is járt a hordónkénti árfolyam, mostanra azonban 104 dollár közelében stabilizálódott a jegyzés.

Borult az iráni béke, szélesebb körű esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,96 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,14 százalékot esett, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,51 százalékot eshet, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,5 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,78 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn a hazai porondon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári építőipari adataival indul a hét. Nemzetközi téren a kínai márciusi pénzmennyiségi és hitelezési adatok, valamint az OPEC havi olajpiaci jelentése kerül fókuszba.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 38,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 916,57 -0,6% 3,0% 0,4% -0,3% 21,0% 41,8%
S&P 500 6 816,89 -0,1% 3,6% 0,5% -0,4% 29,4% 65,1%
Nasdaq 25 116,34 0,1% 4,5% 0,6% -0,5% 36,9% 81,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 924,11 1,8% 7,2% 4,9% 13,1% 64,5% 91,2%
Hang Seng 25 893,54 0,5% 3,1% -0,3% 1,0% 25,2% -9,8%
CSI 300 4 636,57 1,5% 4,4% -0,8% 0,1% 24,1% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 803,95 0,0% 2,7% -0,7% -2,8% 15,8% 56,3%
CAC 8 259,6 0,2% 3,7% 2,5% 1,4% 15,9% 33,9%
FTSE 10 600,53 0,0% 1,6% 1,8% 6,7% 34,0% 53,3%
FTSE MIB 47 609,36 0,6% 4,3% 5,3% 5,9% 38,9% 94,9%
IBEX 18 204,3 0,5% 3,7% 4,4% 5,2% 47,9% 112,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 888,2 3,8% 7,2% 6,7% 19,7% 54,1% 203,6%
ATX 5 813,68 2,8% 6,5% 6,6% 9,1% 56,5% 82,3%
PX 2 650,79 1,7% 4,5% 1,8% -1,3% 32,4% 142,8%
Magyar blue chipek              
OTP 41 290 5,9% 12,2% 9,6% 17,6% 74,7% 210,5%
Mol 4 056 1,2% 2,8% 7,6% 38,0% 40,0% 89,0%
Richter 12 800 3,2% 5,3% 9,5% 29,8% 21,7% 44,3%
Magyar Telekom 2 338 4,8% 9,0% 12,9% 30,5% 50,8% 466,1%
Nyersanyagok              
WTI 98,34 -1,3% -13,2% 17,5% 71,7% 62,4% 65,0%
Brent 96,13 0,0% -11,7% 5,4% 58,0% 50,3% 52,4%
Arany 4 782,39 0,3% 2,4% -8,5% 10,6% 51,4% 174,4%
Devizák              
EURHUF 375,2750 -0,5% -2,2% -2,0% -2,3% -7,9% 5,0%
USDHUF 319,9685 -0,9% -3,7% -2,7% -2,1% -12,2% 6,4%
GBPHUF 430,9451 -0,3% -2,2% -3,6% -2,2% -8,5% 4,6%
EURUSD 1,1729 0,4% 1,5% 0,7% -0,1% 4,9% -1,4%
USDJPY 159,1900 0,0% -0,1% 1,0% 1,6% 10,1% 45,2%
GBPUSD 1,3463 0,4% 1,6% 0,0% 0,1% 3,9% -1,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 72 980 1,6% 9,0% 4,3% -17,7% -8,3% 25,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,32 0,7% -0,5% 4,3% 3,8% -1,9% 159,4%
10 éves német állampapírhozam 3,02 1,3% 1,7% 7,1% 5,5% 18,5% -995,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,62 -1,6% -5,6% -5,7% -3,6% -7,3% 136,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Megszavazták a részvényesek: 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a Mol

Befektetők, figyelem: kulcsszintre zuhant az egyik legfontosabb árfolyam!

Most kiderül, mennyit kerestek a magyarok

Címlapkép forrása: AI/Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Women's Money & Mindset Day 2026

