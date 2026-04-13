Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol

Eközben a nemzetközi befektetői hangulatra igencsak rányomhatja a bélyegét, hogy a hétvégén borultak az iráni béketervek, ennek következtében pedig ismét elszállt az olajár, és a nemzetközi piacokon esés van kibontakozóban.
Zuhannak a NER-papírok
Az OPUS árfolyama 24, a 4iG jegyzése 17 százalékkal került lejjebb.
Eközben a Delta 10, a Rába 9, az Appeninn 6,5, a Waberer's pedig 4 százalékos mínuszban van.
Nagy most a volatilitás
A nyitást követően nagyobb ugrások láthatóak a hazai papírokban, a BUX index értéke is 1,8-3,5 százalék között ugrál.
A nagypapírok közül most a Mol 3,4, az OTP 2,8, a Richter 2,2, a Telekom pedig 2,1 százalékos pluszban van.
Itt vannak az első reakciók
A nyitást követően a BUX 3,5 százalékos pluszban van. A nagypapírok közül az OTP 4,1, a Mol 4, Telekom 3,3, a Richter pedig 1,9 százalékot emelkedett.
A NER-papíro koözül a 4iG 17, az OPUS 27 százalékot zuhant.
Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét
Véget ért a rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. A Tisza megszerezte a listás szavazatok több mint felét és ezzel kiütéses győzelmet aratott. Az egyéni választókerületekben is tarolt az ellenzéki párt, ezzel megszerzi a parlamentben a kétharmados többséget. A helyzetet a hétfő reggeli Checklist Extrában Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével értékeltük.
Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?
A vasárnapi országgyűlési választásokon elsöprő, kétharmados többséget szerzett a Tisza Párt, ezzel pedig nemcsak a magyar politika, hanem a hazai tőkepiac szempontjából is új korszak kezdődhet. Nagy kérdés, hogy az új kormány milyen gyorsan és milyen mélységben nyúl bele azokba a rendszerekbe, amelyek az elmúlt években alapvetően meghatározták a legnagyobb magyar tőzsdei cégek működési környezetét. A bankszektortól az energiaszektoron át a gyógyszeriparig és a telekommunikációig több olyan terület van, ahol a szabályozás, az állami elvonások, az árképzés, az uniós kapcsolatok vagy az állami megrendelések rendszere döntően befolyásolta a profitkilátásokat és a részvények értékeltségét. Mutatjuk, mik a kritikus pontok, hol alakulhat át a leginkább a kormány és a cégek viszonya a következő években.
Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint!
A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.
A NER-es cégek részvényeit is érdemes lesz figyelni
Az elmúlt időszakban jelentős eladói nyomás alá kerültek az olyan, Fidesz-kormányhoz köthető részvények, mint a 4iG, az Opus, az Appeninn, a Waberer's, a Rába, az MBH Bank, vagy a Gránit Bank.
A Tisza kétharmados győzelmével azonban egy merőben más üzleti környezet jöhet a hazai piacon, így
A nyitást követően nagy mozgásra kell számítani ezekben a papírokban.
Európában is mérsékeltebb esés jöhet
A fémekkel ellentétben a határidős európai részvényindexek esetében nem láthatunk felpattanást. Az előzetes piaci adatok szerint a vezető börzék közül a DAX 1,2, a CAC 1, az FTSE 100 pedig 0,5 százalékos mínuszban nyithat reggel 9 órakor.
Nagyobb esésből tápászkodnak a fémek
Azzal, hogy ismét borultak az iráni béketörekvések, kockázatkerülőbb hangulat lett úrrá a piacokon, melynek hatására erősödik a dollár, és nagyobbat estek a fémek.
Az arany unciánkénti szintje 2,2 százalékos esésben is volt már éjjel, most azonban mindössze 0,6 százalékos az esés mértéke.
Eközben az ezüst 4,4 százalékos mínuszban is volt, mostanra azonban az aranyhoz hasonlóan korrigál az árfolyam, mintegy 2 százalékos most az esés mértéke.
Esés Ázsiában
A hétvégi iráni események után Ázsiában esést láthatunk a tőzsdéken. A Nikkei 225 1, a Hang Seng Index 1,2, a Nifty 50 pedig mintegy 1,6 százalékos esésben van.
Pénteken már ugrott egy nagyot a magyar tőzsde
A magyar tőzsde már a választást megelőzően pénteken is erősen teljesítetett. A BUX 3,8 százalékos pluszban zárt, ami szélesebb körben vett nemzetközi szinten, illetve régiós szinten is kimagasló volt.
A blue chipek közül az OTP 5,9, a Telekom 4,8, a Richter pedig 3,3 százalékot emelkedett, de még a Mol is 1,2 százalékkal feljebb került.
Szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac
Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere úgy gondolja, hogy a Tisza Párt győzelme néhány hónapon belül a Kohéziós Alapból származó 8,4 milliárd eurós, valamint a Helyreállítási Alapból járó 9,5 milliárd eurós forrás felszabadulásához vezethet. Emellett jóváhagyhatják a SAFE-program keretében igényelhető 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt is.
Mindez érdemi növekedési lökést adhat a magyar gazdaságnak.
A Tisza győzelmét ugyan már részben beárazták szerinte, de az események hatására tovább erősödhet a forint, és a magyar tőzsde is.
Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!
A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.
Szgádul az olaj
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 7,3 százalékos pluszban van, miután borultak az iráni békével kapcsoltos várakozások, az USA pedig hamarosan lezárhatja a Hormuzi-szorost.
Az éjjeli órákban már 106 dollár közelében is járt a hordónkénti árfolyam, mostanra azonban 104 dollár közelében stabilizálódott a jegyzés.
Borult az iráni béke, szélesebb körű esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,96 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,14 százalékot esett, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,51 százalékot eshet, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,5 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,78 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn a hazai porondon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári építőipari adataival indul a hét. Nemzetközi téren a kínai márciusi pénzmennyiségi és hitelezési adatok, valamint az OPEC havi olajpiaci jelentése kerül fókuszba.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 38,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 916,57
|-0,6%
|3,0%
|0,4%
|-0,3%
|21,0%
|41,8%
|S&P 500
|6 816,89
|-0,1%
|3,6%
|0,5%
|-0,4%
|29,4%
|65,1%
|Nasdaq
|25 116,34
|0,1%
|4,5%
|0,6%
|-0,5%
|36,9%
|81,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 924,11
|1,8%
|7,2%
|4,9%
|13,1%
|64,5%
|91,2%
|Hang Seng
|25 893,54
|0,5%
|3,1%
|-0,3%
|1,0%
|25,2%
|-9,8%
|CSI 300
|4 636,57
|1,5%
|4,4%
|-0,8%
|0,1%
|24,1%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 803,95
|0,0%
|2,7%
|-0,7%
|-2,8%
|15,8%
|56,3%
|CAC
|8 259,6
|0,2%
|3,7%
|2,5%
|1,4%
|15,9%
|33,9%
|FTSE
|10 600,53
|0,0%
|1,6%
|1,8%
|6,7%
|34,0%
|53,3%
|FTSE MIB
|47 609,36
|0,6%
|4,3%
|5,3%
|5,9%
|38,9%
|94,9%
|IBEX
|18 204,3
|0,5%
|3,7%
|4,4%
|5,2%
|47,9%
|112,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 888,2
|3,8%
|7,2%
|6,7%
|19,7%
|54,1%
|203,6%
|ATX
|5 813,68
|2,8%
|6,5%
|6,6%
|9,1%
|56,5%
|82,3%
|PX
|2 650,79
|1,7%
|4,5%
|1,8%
|-1,3%
|32,4%
|142,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 290
|5,9%
|12,2%
|9,6%
|17,6%
|74,7%
|210,5%
|Mol
|4 056
|1,2%
|2,8%
|7,6%
|38,0%
|40,0%
|89,0%
|Richter
|12 800
|3,2%
|5,3%
|9,5%
|29,8%
|21,7%
|44,3%
|Magyar Telekom
|2 338
|4,8%
|9,0%
|12,9%
|30,5%
|50,8%
|466,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,34
|-1,3%
|-13,2%
|17,5%
|71,7%
|62,4%
|65,0%
|Brent
|96,13
|0,0%
|-11,7%
|5,4%
|58,0%
|50,3%
|52,4%
|Arany
|4 782,39
|0,3%
|2,4%
|-8,5%
|10,6%
|51,4%
|174,4%
|Devizák
|EURHUF
|375,2750
|-0,5%
|-2,2%
|-2,0%
|-2,3%
|-7,9%
|5,0%
|USDHUF
|319,9685
|-0,9%
|-3,7%
|-2,7%
|-2,1%
|-12,2%
|6,4%
|GBPHUF
|430,9451
|-0,3%
|-2,2%
|-3,6%
|-2,2%
|-8,5%
|4,6%
|EURUSD
|1,1729
|0,4%
|1,5%
|0,7%
|-0,1%
|4,9%
|-1,4%
|USDJPY
|159,1900
|0,0%
|-0,1%
|1,0%
|1,6%
|10,1%
|45,2%
|GBPUSD
|1,3463
|0,4%
|1,6%
|0,0%
|0,1%
|3,9%
|-1,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|72 980
|1,6%
|9,0%
|4,3%
|-17,7%
|-8,3%
|25,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,32
|0,7%
|-0,5%
|4,3%
|3,8%
|-1,9%
|159,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,02
|1,3%
|1,7%
|7,1%
|5,5%
|18,5%
|-995,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,62
|-1,6%
|-5,6%
|-5,7%
|-3,6%
|-7,3%
|136,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kiderült, miket vallanak be az emberek a chatbotoknak – Drasztikus lépésre szánták el magukat a fejlesztők
Új funkció bevezetésén dolgoznak.
Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét
A Tisza-győzelem a számok tükrében.
Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?
Itt vannak a kritikus pontok.
Elszakadt a cérna Trumpnál: példátlan módon esett neki Leó pápának, felháborodott a katolikus világ
Még Hitler sem ütött meg ilyen hangot a katolikus egyházfővel.
Robert Fico meglepő üzenetet küldött Magyar Péternek
Szoros együttműködést ajánlott fel az új magyar kormánynak.
Reagált Oroszország a Tisza Párt választási győzelmére
Megjött a kommentár a Kremlből.
Bejelentette Donald Trump: megindulnak az amerikai hadihajók, pár óra és jön a teljes blokád
Megvan a konkrét időpont.
Megszólalt Barack Obama a magyar választásról: ez a demokrácia győzelme
Hamarabb reagált, mint Trump.
TISZA 2/3: megmarad a 3%-os hitel, hogyan változhat a piaci lakáshitelkamat?
Kétharmados, rendkívül erős győzelmet ért el a Tisza a 2026-os választásokon. Gyökeres változások következhetnek Magyarországon, melyek közül most a támogatott hitelezés, valamint a piaci
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét
A Tisza-győzelem a számok tükrében.
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!