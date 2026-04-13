Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

Eközben a nemzetközi befektetői hangulatra igencsak rányomhatja a bélyegét, hogy a hétvégén borultak az iráni béketervek, ennek következtében pedig ismét elszállt az olajár, és a nemzetközi piacokon esés van kibontakozóban.
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde a választás másnapján, széttépték az OTP-t és a Molt
Nagy mozgásokat hoztak a választási eredmények a magyar tőzsdén, a BUX index történelmi csúcsot döntött, köszönhetően elsősorban az OTP és a Mol ralijának. Ezzel szemben több, a NER-hez köthető részvény masszív esést szenvedett el, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus értékének közel harmadát vesztette el egyetlen nap alatt, de a 4iG is csúnya mínuszban zárt.
Hangulatjavulás a külföldi tőzsdéken
Kis hangulatjavulás látszik az amerikai tőzsdén, az S&P 500 és a Nasdaq már pluszban áll, 0,1 és 0,2 százalékos emelkedést mutat, míg a Dow 0,4 százalékkal került lejjebb.
Az európai tőzsdéken is csökkennek a mínuszok, a Stoxx 600 és az FTSE-100 0,2 százalékot esett, a DAX 0,3 százalékot, a CAC-40 0,4 százalékot esett.
Szabadesésben az Opus Global árfolyama
Valóságos szabadesésben vannak az Opus Global részvényei, már közel 32 százalékos mínuszban az árfolyam a mai kereskedésben.
Opus: -30%
Az Opus árfolyama már 30 százalékos mínuszban, 2023 októbere óta nem látott mélyponton van.
Napi mélyponton az Opus
Az Opus árfolyama napi mélypontjára esett, 27 százalékos mínuszban az árfolyam.
Kinyitottak az amerikai tőzsdék
Csökkenésekkel kezdik a hétfői kereskedést az irányadó amerikai indexek, a Dow 0,8 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq szintén 0,3 százalékos mínuszban áll.
Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter
Történelmi politikai fordulat után szólal meg Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője. A leendő miniszterelnök szerint nincs vesztegetni való idő a választási győzelem után, és az új Tisza-kormány gyors hatalomátvételre készül, miközben akár 140 feletti parlamenti többségük is lehet. Első intézkedéseik között szerepel az Alaptörvény módosítása, a miniszterelnöki ciklusok két alkalomra korlátozása, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. A költségvetést azonnal módosítanák, mivel az első negyedév hiánya miatt a büdzsé szerinte összeomlott. Átfogó korrupcióellenes lépések jönnek, köztük egy új vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása és nagy volumenű ügyek kivizsgálása. Magyar Péter szerint rendszerváltás történt, és ennek részeként több intézmény vezetőjét, köztük az államfőt is távozásra szólította fel. A kormányzati struktúrát átalakítják, visszahozzák az önálló pénzügyminisztériumot és több szakterületi tárcát hoznak létre. Külpolitikájában a Tisza uniópárti irányt követne, miközben minden nagyhatalom felé a magyar érdekek határozott képviseletét ígéri. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.
Így áll a magyar tőzsde a zárás előtt 2 órával
A magyar tőzsdén a BUX index továbbra is erőteljes emelkedést mutat, 3,5 százalékos pluszban, a blue chipek közül a Mollal az élen, amely 7,6 százalékot erősödött, de az OTP is közel 5 százalékos pluszban áll.
A NER-hez köthető részvények továbbra is vaskos mínuszban állnak, a reggeli visszapattanás után lefelé csorognak, a 4iG több mint 15 százalékot esett, az Opus 20 százalékot meghaladó esésben áll, az MBH Bank 10 százalékot, a Rába 7 százalékot esett.
Elárulták a profik: ez vár a magyar részvényekre a Tisza elsöprő győzelme után
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme után megkérdeztük a profi alapkezelőket és befektetési szakembereket, hogy mire számítanak a tőkepiacon: mi vár a magyar tőzsdére, mi lesz a forinttal és egyáltalán, hogyan változott meg a magyar befektetési összkép?
Kilőttek a tőzsdén a gyógyszergyártó részvényei: meglepő eredményt értek el a legpusztítóbb ráktípus elleni harcban
A Revolution Medicines kísérleti, szájon át szedhető gyógyszere jelentős javulást eredményezett a túlélésben a teszteken az áttétes hasnyálmirigyrákos betegeknél egy régóta várt, kései fázisú klinikai vizsgálatban – közölte a vállalat hétfőn.
Esnek az európai tőzsdék
Miközben a magyar tőzsdén a választási híreket árazzák a befektetők, a főbb nyugat-európai tőzsdéken esés bontakozott ki, ahogy az iráni béke távolabb került a hétvégén: a DAX 1,3 százalékos, a Stoxx 600 1 százalékos, a CAC-40 1,1 százalékos, míg az FTSE-100 0,6 százalékos mínuszban áll.
Az olajár emelkedésével gyengélkednek az utazási részvények és a légitársaságok a mai kereskedésben, a brent és a WTI több mint 7 százalékos pluszban áll.
Erős felülteljesítés a magyar tőzsdén
A nemzetközi piacokon egyre rosszabb a hangulat, a vezető európai indexek közül a német DAX és a francia CAC is 1 százalékot meghaladó esésben van hétfő délután.
Eközben a BUX 3,1 százalékos emelkedésben van jelenleg. A blue chipek közül az OTP 3,6, a Mol 7,7, a Richter 1,3, a Telekom pedig 1,9 százalékos pluszban van jelenleg.
A négy nagypapír a Telekom kivételével a BUX indexszel együtt a mai napon új történelmi csúcsra ment.
Mi jöhet Amerikában?
Európa után az amerikai tőzsdék is lefelé veheitk az irányt. a Nasdaq és az S&P 500 egyaránt 0,5-0,5, a DOw Jones pedig 0,4 százalékos mínuszban nyithat magyar idő szerint 15 óra 30 perckor.
Durva csapkodás a NER-papírokban
A Mol és a blue chipek vezetésével továbbra is határozott pluszban van a BUX index, a kisebb kapitalizációjú magyar részvényeknél azonban nagy kilengéseket láthatunk, korábban elszenvedett jelentős eséséből próbál kapaszkodni az Opus és a 4iG is.
Szétszakadt a magyar tőzsde
Amíg a hazai nagypapírok kiemelkedő teljesítményének köszönhetően már új történelmi csúcsokat is láthattunk ma a magyar tőzsdén, addig a NER-es cégek továbbra is mélyrepülésben vannak. Féltávhoz közeledve az Opus, a 4iG, illetve a Delta is vastag mínuszban van.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
A Tisza Párt várakozásokat felülmúló, kétharmados győzelme azonnali reakciókat váltott ki a tőkepiacokból. Míg a forint évek óta nem látott szintekre ugrott az euróval szemben, az OTP és a Mol új csúcsokon, a Fidesz-kormányzat hátszelét élvező papírok viszont jókora eséssel indították a hetet. Az Invest hétfői különkiadásában Vidovszky Áron és Nagy Viktor ezeket a piacformáló erőket elemzi: kik lehetnek az új éra tőzsdei nyertesei és vesztesei, és vajon a Tisza-kormány gazdaságpolitikai fordulata valóban elhozza-e a belátható közelségbe került euróbevezetést.
Jól nézünk ki
Miközben a vezető európai indeek és a régiós börzék is kisebb mínuszban vannak, addig a magyar tőzsde továbbra is látványosan felülteljesítő.
A BUX mintegy 2,6 százalékos pluszban áll most.
Hatalmas történelmi csúcson a Mol
A Mol már 7,6 százalékkal került feljebb a hétfői kereskedésben, ezzel messze az olajcég a legjobban teljesítő hazai blue chip a mai napon.
A mai emelkedéssel ráadásul történelmi csúcsra is ért az árfolyam 4360 forintnál.
A forgalom is bődületes a Mol részvényeiben: eddig mintegy 5,37 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat papírjai. Ez jócskán meghaladja az elmúlt 30 kereskedési nap 3,45 milliárd forintos átlagforgalmát.
Korrigálnak a NER-papírok
A reggeli nyitás két nagy vesztese az Opus és a 4iG voltak:
A 4iG árfolyama a reggeli nyitást követően több mint 20 százalékos mínuszban is volt, most azonban "mindössze" 7,5 százalékos mínuszban van a részvény.
Az Opus közel 28 százalékos esésben is volt már ma reggel, jelenleg viszont 12 százalékos az esés mértéke.
Továbbra is mínuszban Európa
A CAC 0,9, a DAX 0,8, az FTSE 100 pedig mintegy 0,4 százalékos mínuszban van jelenleg.
Dőlnek a történelmi csúcsok
Az OTP mellett a Mol és a Richter részvényei is új történelmi csúcsra emelkedtek, ennek köszönhetően pedig a BUX index is soha nem látott 137 261 pontos szintre emelkedett.
Szétverik a NER-hez köthető papírokat
Nem a vasárnapi választás adta az első pofont a NER-hez köthetőnek magyar részvényeknek, a befektetők már hetek, sőt több papírnál hónapok óta építik le a pozíciókat, várva a kormányváltást. Egyes cégek masszívan profitáltak a Nemzeti Együttműködés Rendszeréből, a 4iG eklatáns példája, hogyan tudott az eddigi rendszerben egy cég a kormányzati kapcsolatain keresztül masszív üzletekhez jutni (lásd a Vodafone felvásárlását). Mostanra viszont elkezdett szétesni ez a narratíva, a befektetők már azt kezdték árazni, hogy a Tisza kétharmados győzelmével ezek a cégek elveszítik politikai előnyüket, a választás másnapján pedig folytatódik a mélyrepülésük a tőzsdén.
Új csúcson az OTP
A nyitást követően egészen 43 090 forintig emelkedett az OTP árfolyama, ezzel február 4-e után először emelkedett új történelmi csúcsra a bankpapír.
Concorde: mi vár a tőzsdére és a forintra a történelmi politikai fordulat után?
Mozgalmas időszak elé néznek a magyar piacok: a Tisza Párt kétharmados győzelme rövid távon erős piaci reakciókat indított el, ugyanakkor a fundamentumok gyorsan visszakerülhetnek a befektetők fókuszába – írja ma reggeli kommentárjában a Concorde elemzési üzletágvezetője, Bukta Gábor.
Zuhannak a NER-papírok
Az OPUS árfolyama 24, a 4iG jegyzése 17 százalékkal került lejjebb.
Eközben a Delta 10, a Rába 9, az Appeninn 6,5, a Waberer's pedig 4 százalékos mínuszban van.
Nagy most a volatilitás
A nyitást követően nagyobb ugrások láthatóak a hazai papírokban, a BUX index értéke is 1,8-3,5 százalék között ugrál.
A nagypapírok közül most a Mol 3,4, az OTP 2,8, a Richter 2,2, a Telekom pedig 2,1 százalékos pluszban van.
Itt vannak az első reakciók
A nyitást követően a BUX 3,5 százalékos pluszban van. A nagypapírok közül az OTP 4,1, a Mol 4, Telekom 3,3, a Richter pedig 1,9 százalékot emelkedett.
A NER-papírok közül a 4iG 17, az OPUS 27 százalékot zuhant.
Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét
Véget ért a rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. A Tisza megszerezte a listás szavazatok több mint felét és ezzel kiütéses győzelmet aratott. Az egyéni választókerületekben is tarolt az ellenzéki párt, ezzel megszerzi a parlamentben a kétharmados többséget. A helyzetet a hétfő reggeli Checklist Extrában Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével értékeltük.
Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?
Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?

A vasárnapi országgyűlési választásokon elsöprő, kétharmados többséget szerzett a Tisza Párt, ezzel pedig nemcsak a magyar politika, hanem a hazai tőkepiac szempontjából is új korszak kezdődhet. Nagy kérdés, hogy az új kormány milyen gyorsan és milyen mélységben nyúl bele azokba a rendszerekbe, amelyek az elmúlt években alapvetően meghatározták a legnagyobb magyar tőzsdei cégek működési környezetét. A bankszektortól az energiaszektoron át a gyógyszeriparig és a telekommunikációig több olyan terület van, ahol a szabályozás, az állami elvonások, az árképzés, az uniós kapcsolatok vagy az állami megrendelések rendszere döntően befolyásolta a profitkilátásokat és a részvények értékeltségét. Mutatjuk, mik a kritikus pontok, hol alakulhat át a leginkább a kormány és a cégek viszonya a következő években.
Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint!
A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.
A NER-es cégek részvényeit is érdemes lesz figyelni
Az elmúlt időszakban jelentős eladói nyomás alá kerültek az olyan, Fidesz-kormányhoz köthető részvények, mint a 4iG, az Opus, az Appeninn, a Waberer's, a Rába, az MBH Bank, vagy a Gránit Bank.
A Tisza kétharmados győzelmével azonban egy merőben más üzleti környezet jöhet a hazai piacon, így
A nyitást követően nagy mozgásra kell számítani ezekben a papírokban.
Európában is mérsékeltebb esés jöhet
A fémekkel ellentétben a határidős európai részvényindexek esetében nem láthatunk felpattanást. Az előzetes piaci adatok szerint a vezető börzék közül a DAX 1,2, a CAC 1, az FTSE 100 pedig 0,5 százalékos mínuszban nyithat reggel 9 órakor.
Nagyobb esésből tápászkodnak a fémek
Azzal, hogy ismét borultak az iráni béketörekvések, kockázatkerülőbb hangulat lett úrrá a piacokon, melynek hatására erősödik a dollár, és nagyobbat estek a fémek.
Az arany unciánkénti szintje 2,2 százalékos esésben is volt már éjjel, most azonban mindössze 0,6 százalékos az esés mértéke.
Eközben az ezüst 4,4 százalékos mínuszban is volt, mostanra azonban az aranyhoz hasonlóan korrigál az árfolyam, mintegy 2 százalékos most az esés mértéke.
Esés Ázsiában
A hétvégi iráni események után Ázsiában esést láthatunk a tőzsdéken. A Nikkei 225 1, a Hang Seng Index 1,2, a Nifty 50 pedig mintegy 1,6 százalékos esésben van.
Pénteken már ugrott egy nagyot a magyar tőzsde
A magyar tőzsde már a választást megelőzően pénteken is erősen teljesítetett. A BUX 3,8 százalékos pluszban zárt, ami szélesebb körben vett nemzetközi szinten, illetve régiós szinten is kimagasló volt.
A blue chipek közül az OTP 5,9, a Telekom 4,8, a Richter pedig 3,3 százalékot emelkedett, de még a Mol is 1,2 százalékkal feljebb került.
Szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac
Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere úgy gondolja, hogy a Tisza Párt győzelme néhány hónapon belül a Kohéziós Alapból származó 8,4 milliárd eurós, valamint a Helyreállítási Alapból járó 9,5 milliárd eurós forrás felszabadulásához vezethet. Emellett jóváhagyhatják a SAFE-program keretében igényelhető 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt is.
Mindez érdemi növekedési lökést adhat a magyar gazdaságnak.
A Tisza győzelmét ugyan már részben beárazták szerinte, de az események hatására tovább erősödhet a forint, és a magyar tőzsde is.
Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!
A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.
Szgádul az olaj
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 7,3 százalékos pluszban van, miután borultak az iráni békével kapcsoltos várakozások, az USA pedig hamarosan lezárhatja a Hormuzi-szorost.
Az éjjeli órákban már 106 dollár közelében is járt a hordónkénti árfolyam, mostanra azonban 104 dollár közelében stabilizálódott a jegyzés.
Borult az iráni béke, szélesebb körű esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,96 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,14 százalékot esett, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,51 százalékot eshet, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,5 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,78 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn a hazai porondon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári építőipari adataival indul a hét. Nemzetközi téren a kínai márciusi pénzmennyiségi és hitelezési adatok, valamint az OPEC havi olajpiaci jelentése kerül fókuszba.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 38,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 916,57
|-0,6%
|3,0%
|0,4%
|-0,3%
|21,0%
|41,8%
|S&P 500
|6 816,89
|-0,1%
|3,6%
|0,5%
|-0,4%
|29,4%
|65,1%
|Nasdaq
|25 116,34
|0,1%
|4,5%
|0,6%
|-0,5%
|36,9%
|81,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 924,11
|1,8%
|7,2%
|4,9%
|13,1%
|64,5%
|91,2%
|Hang Seng
|25 893,54
|0,5%
|3,1%
|-0,3%
|1,0%
|25,2%
|-9,8%
|CSI 300
|4 636,57
|1,5%
|4,4%
|-0,8%
|0,1%
|24,1%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 803,95
|0,0%
|2,7%
|-0,7%
|-2,8%
|15,8%
|56,3%
|CAC
|8 259,6
|0,2%
|3,7%
|2,5%
|1,4%
|15,9%
|33,9%
|FTSE
|10 600,53
|0,0%
|1,6%
|1,8%
|6,7%
|34,0%
|53,3%
|FTSE MIB
|47 609,36
|0,6%
|4,3%
|5,3%
|5,9%
|38,9%
|94,9%
|IBEX
|18 204,3
|0,5%
|3,7%
|4,4%
|5,2%
|47,9%
|112,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 888,2
|3,8%
|7,2%
|6,7%
|19,7%
|54,1%
|203,6%
|ATX
|5 813,68
|2,8%
|6,5%
|6,6%
|9,1%
|56,5%
|82,3%
|PX
|2 650,79
|1,7%
|4,5%
|1,8%
|-1,3%
|32,4%
|142,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 290
|5,9%
|12,2%
|9,6%
|17,6%
|74,7%
|210,5%
|Mol
|4 056
|1,2%
|2,8%
|7,6%
|38,0%
|40,0%
|89,0%
|Richter
|12 800
|3,2%
|5,3%
|9,5%
|29,8%
|21,7%
|44,3%
|Magyar Telekom
|2 338
|4,8%
|9,0%
|12,9%
|30,5%
|50,8%
|466,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,34
|-1,3%
|-13,2%
|17,5%
|71,7%
|62,4%
|65,0%
|Brent
|96,13
|0,0%
|-11,7%
|5,4%
|58,0%
|50,3%
|52,4%
|Arany
|4 782,39
|0,3%
|2,4%
|-8,5%
|10,6%
|51,4%
|174,4%
|Devizák
|EURHUF
|375,2750
|-0,5%
|-2,2%
|-2,0%
|-2,3%
|-7,9%
|5,0%
|USDHUF
|319,9685
|-0,9%
|-3,7%
|-2,7%
|-2,1%
|-12,2%
|6,4%
|GBPHUF
|430,9451
|-0,3%
|-2,2%
|-3,6%
|-2,2%
|-8,5%
|4,6%
|EURUSD
|1,1729
|0,4%
|1,5%
|0,7%
|-0,1%
|4,9%
|-1,4%
|USDJPY
|159,1900
|0,0%
|-0,1%
|1,0%
|1,6%
|10,1%
|45,2%
|GBPUSD
|1,3463
|0,4%
|1,6%
|0,0%
|0,1%
|3,9%
|-1,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|72 980
|1,6%
|9,0%
|4,3%
|-17,7%
|-8,3%
|25,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,32
|0,7%
|-0,5%
|4,3%
|3,8%
|-1,9%
|159,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,02
|1,3%
|1,7%
|7,1%
|5,5%
|18,5%
|-995,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,62
|-1,6%
|-5,6%
|-5,7%
|-3,6%
|-7,3%
|136,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
