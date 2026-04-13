Kiderült, miket vallanak be az emberek a chatbotoknak – Drasztikus lépésre szánták el magukat a fejlesztők

A ThroughLine-t az alapítója, Elliot Taylor egykori ifjúságsegítő az új-zélandi otthonából irányítja. A céget az elmúlt években az OpenAI, az Anthropic és a Google is megbízta egy fontos feladattal. Arra kérték őket, hogy az önkárosítás, a családon belüli erőszak vagy az étkezési zavarok szempontjából kockázatnak kitett felhasználókat krízisintervenciós szolgálatokhoz irányítsák. A startup 180 ország mintegy 1600 segélyvonalát fogja össze egy folyamatosan ellenőrzött hálózatban. Amikor a mesterségesintelligencia-rendszer egy potenciális válsághelyzet jeleit észleli, a felhasználót a ThroughLine-on keresztül a legközelebbi elérhető segítő szolgálathoz kapcsolja.
Az eszköz hatóköre eddig meghatározott kategóriákra korlátozódott. Az MI-chatbotok népszerűségének növekedésével azonban a felhasználók által online megosztott problémák köre jelentősen kiszélesedett. Taylor elmondása szerint ma már a szélsőséges eszmékkel való kacérkodás is idetartozik. A tervezett radikalizációellenes eszköz várhatóan hibrid modellként működne. Egyfelől egy külön erre a célra kiképzett chatbot válaszolna a szélsőséges jeleket mutató felhasználóknak, másfelől a rendszert kombinálnák a mentálhigiénés szolgálatokhoz történő átirányítással.
A kezdeményezés különösen időszerű, mivel az MI-cégek ellen egyre több per indul erőszakos cselekmények állítólagos elősegítése miatt. A kanadai kormány például idén februárban azzal fenyegette meg az OpenAI-t, hogy hatóságilag beavatkozik. Erre azután került sor, hogy kiderült: a platform úgy tiltotta ki egy iskolai lövöldözés elkövetőjét, hogy arról nem értesítette a rendőrséget.
Henry Fraser, a Queenslandi Műszaki Egyetem MI-kutatója szerint az átirányító eszköz
jó és szükséges ötlet, mert felismeri, hogy nem csupán a tartalom jelenti a problémát, hanem a kapcsolati dinamika is.
Ugyanakkor hozzátette, hogy a siker azon múlhat, mennyire hatékonyak az utánkövetési mechanizmusok, illetve maguk az intézmények, amelyekhez a felhasználókat irányítják.
Taylor hangsúlyozta: a válsághelyzetben lévő emberek hajlamosabbak megosztani a problémáikat egy mesterséges intelligenciával, mint személyesen elmondani azokat egy másik embernek. Ha a platformok a hatósági nyomásra egyszerűen leállítják ezeket a beszélgetéseket, a felhasználók támasz nélkül maradhatnak. Ennek következtében pedig könnyen átvándorolhatnak a kevésbé szabályozott felületekre, például a Telegramra.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
