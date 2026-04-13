LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.84%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Üzlet

Kilőttek a tőzsdén a gyógyszergyártó részvényei: meglepő eredményt értek el a legpusztítóbb ráktípus elleni harcban

Portfolio
A Revolution Medicines kísérleti, szájon át szedhető gyógyszere jelentős javulást eredményezett a túlélésben a teszteken az áttétes hasnyálmirigyrákos betegeknél egy régóta várt, kései fázisú klinikai vizsgálatban – közölte a vállalat hétfőn.

A daraxonrasib nevű, napi egyszeri adagolású tablettával kezelt betegek medián teljes túlélése 13,2 hónap volt. Ez jelentős javulás a hagyományos, intravénás citotoxikus kemoterápiával kezelt csoport 6,7 hónapjához képest. A gyógyszer emellett a progressziómentes túlélés terén is pozitív eredményeket mutatott. Az RBC Capital Markets elemzői szerint az előzetes várakozás alapján 11-12 hónapos teljes túlélést vártak a készítménytől, így az eredmények felülmúlták az előzetes várakozásokat.

A készítmény a RAS-mutációkat célozza, amelyek a daganatok növekedését serkentik, és a hasnyálmirigyrákos esetek több mint 90 százalékában kimutathatók. A vizsgálatba olyan, korábban már kezelt, áttétes hasnyálmirigy-adenokarcinómában szenvedő betegeket vontak be, akiknek daganataiban a RAS-variánsok széles köre volt jelen. Emellett azonban RAS-mutáció nélküli páciensek is részt vettek a kutatásban.

A hasnyálmirigyrák világszerte az egyik legpusztítóbb daganatos megbetegedés.

Az ötéves túlélési arány mindössze 13 százalék körüli, ami az egyik legalacsonyabb az összes ráktípus között. Brian Wolpin, a Harvard Medical School professzora és a vizsgálat vezetője hangsúlyozta, hogy az áttétes hasnyálmirigyrákban szenvedő betegeknek sürgősen új kezelési lehetőségekre van szükségük a túlélési idő meghosszabbítása és az életminőség javítása érdekében.

Még több Üzlet

A Revolution Medicines tervezi, hogy benyújtja a forgalombahozatali kérvényt a globális gyógyszerhatóságoknak, köztük az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalnak (FDA). A vállalat a rövidebb elbírálási idő érdekében az elsőbbségi felülvizsgálattal is élne. Az RBC elemzői a daraxonrasib piaci potenciálját több mint 10 milliárd dollárra becsülik.

A vállalat részvényei 33 százalékos pluszban állnak nyitás előtt az amerikai tőzsdén.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility