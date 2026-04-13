LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Közzétette friss rendelésállományát a Gloster
Közzétette friss rendelésállományát a Gloster

Portfolio
Közzétette negyedéves megrendelésállományát rendszeres közzétételének keretein belül a Gloster: az első negyedév végén közel 3,9 milliárd forintos nyitott megrendelésállománnyal rendelkezett a cég.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

A Gloster Digital Group nyitott megrendelésállománya 3,852 milliárd forintra rúgott az első negyedév végén, ami az előző év azonos időszakához képest kismértékű, 2,2 százalékos csökkenést jelent – derül ki a társaság ma esti közleményéből.

glostermegrendelesallomany

A cég közleményében hozzáteszi, hogy a társaság 2024-ben stratégiai döntést hozott a rendszerintegrációs üzletág értékesítéséről, így az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a fenti adat, valamint a bázisul szolgáló 2025. első negyedéves érték egyaránt ezen üzletág nélkül értendő.

A Gloster szerint a rendelésállomány szintje az átstrukturálást követően is szilárd ügyfélkeresletet tükröz, és

a 2026-os évre stabil üzleti teljesítménnyel számol.

A Cloud Solutions üzletág alapját a folyamatos Microsoft felhőszolgáltatások és kapcsolódó üzemeltetési projektek képezik. A növekedés fő hajtóerejét a NIS2 megfeleléshez kapcsolódó, megvalósítási fázisba lépett M365 és Azure migrációs, valamint biztonsági projektek adják, alacsony halasztási kockázattal. Az üzletág portfóliójában üzleti folyamatokat támogató fejlesztési munkák is szerepelnek. Az AI-transzformációs projektek az érdeklődési fázisból realizálható tanácsadási és fejlesztési megbízásokká érnek, ami a kereslet minőségi változását jelzi - közölte a cég.

A Digital Solutions üzletággal kapcsolatban a cég közleménye leríja, hogy a DACH régióban a meglévő, rendszeres projektek folytatódnak, a társaság az első negyedévben több új projektet is sikeresen elindított, amelyek további megrendelések alapját képezhetik. Tárgyalások zajlanak új ügyfelekkel projekt-előkészítési fázisban lévő munkákról. Az US és UK piacokon a folyamatban lévő projektek 2026-ban is fennmaradnak. Az Egyesült Királyságban a társaság márciusban új mobilalkalmazás-fejlesztési szerződést kötött, és meglévő, valamint potenciális új ügyfelekkel aktív projektegyeztetések folynak. A magyar piacon a 2025 végén indult projektek átadási fázishoz közelednek, párhuzamosan több, elsősorban AI-alapú fejlesztési projekt áll előkészítés alatt – áll a közleményben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

