LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Már folynak az egyeztetések: jöhet az újabb amerikai-iráni találkozó?
Már folynak az egyeztetések: jöhet az újabb amerikai-iráni találkozó?

Portfolio
Az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások újabb fordulóponthoz érkezhetnek, a Trump-adminisztráció már egy lehetséges második személyes találkozó részleteit egyezteti, mielőtt a két fél közötti tűzszünet a jövő héten lejárna - írja a CNN.

A megbeszélések egyelőre előkészítő jellegűek. Egy, a folyamatot ismerő forrás szerint

az amerikai tisztviselők lehetséges időpontokat és helyszíneket vizsgálnak.

Ezzel arra az esetre készülnek fel, ha az Iránnal és a regionális közvetítőkkel folytatott egyeztetések az elkövetkező napokban előrelépést hoznának. A forrás ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre nem világos, létrejöhet-e egyáltalán az újabb találkozó. "Fel kell készülnünk arra, hogy gyorsan megszervezzünk valamit, ha ebbe az irányba haladnak a dolgok" - fogalmazott.

A szombati, maratoni iszlámábádi tárgyalás hetekig tartó egyeztetések eredménye volt. Ezekben Pakisztán mellett többek között Törökország, Egyiptom és Omán is közvetítőként vett részt. Egy regionális forrás szerint Törökország jelenleg is aktívan dolgozik azon, hogy áthidalja a felek közötti nézeteltéréseket.

Még több Üzlet

A szombati forduló helyszíneként korábban Genf, Bécs és Isztambul is felmerült, végül azonban Iszlámábád mellett döntöttek. Egy esetleges újabb találkozó esetében most Genf és Iszlámábád egyaránt szóba jöhet.

A washingtoni kormányzat tisztviselői továbbra is bizakodóak abban, hogy elérhető a diplomáciai megoldás. A tárgyalások dinamikájától függően az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet határidejét is meghosszabbíthatja. Ezáltal több idő állna rendelkezésre a további egyeztetésekre.

Címlapkép forrása: 2026 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility