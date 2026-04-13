Már folynak az egyeztetések: jöhet az újabb amerikai-iráni találkozó?

A megbeszélések egyelőre előkészítő jellegűek. Egy, a folyamatot ismerő forrás szerint

az amerikai tisztviselők lehetséges időpontokat és helyszíneket vizsgálnak.

Ezzel arra az esetre készülnek fel, ha az Iránnal és a regionális közvetítőkkel folytatott egyeztetések az elkövetkező napokban előrelépést hoznának. A forrás ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre nem világos, létrejöhet-e egyáltalán az újabb találkozó. "Fel kell készülnünk arra, hogy gyorsan megszervezzünk valamit, ha ebbe az irányba haladnak a dolgok" - fogalmazott.

A szombati, maratoni iszlámábádi tárgyalás hetekig tartó egyeztetések eredménye volt. Ezekben Pakisztán mellett többek között Törökország, Egyiptom és Omán is közvetítőként vett részt. Egy regionális forrás szerint Törökország jelenleg is aktívan dolgozik azon, hogy áthidalja a felek közötti nézeteltéréseket.

A szombati forduló helyszíneként korábban Genf, Bécs és Isztambul is felmerült, végül azonban Iszlámábád mellett döntöttek. Egy esetleges újabb találkozó esetében most Genf és Iszlámábád egyaránt szóba jöhet.

A washingtoni kormányzat tisztviselői továbbra is bizakodóak abban, hogy elérhető a diplomáciai megoldás. A tárgyalások dinamikájától függően az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet határidejét is meghosszabbíthatja. Ezáltal több idő állna rendelkezésre a további egyeztetésekre.

