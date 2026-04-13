Megsínylette a háború hatását az Louis Vuitton tulajdonosa

Az LVMH francia luxusipari óriásvállalat érezhetően megsínylette a közel-keleti fegyveres konfliktust. Az Irán és az izraeli–amerikai erők közötti háború nemcsak a Perzsa-öböl térségében vetette vissza az eladásokat, hanem a régióból érkező tehetős turisták európai kiadásait is jelentősen csökkentette.

A Louis Vuitton, a Dior, a Bulgari ékszermárka és a Hennessy tulajdonosaként ismert cégcsoport árfolyamhatásoktól megtisztított negyedéves árbevétele 1 százalékkal nőtt. Ez az érték elmaradt az elemzők által várt 1,5 százalékos emelkedéstől.

A vállalat hétfőn közölte, hogy a háború önmagában mintegy 1 százalékpontos negatív hatást gyakorolt a csoport teljes árbevételére.

Ebben az adatban ráadásul még nem szerepelnek a közvetett hatások, mint például a turizmus visszaesése más régiókban.

A Reuters korábbi jelentése szerint a dubaji bevásárlóközpontok forgalma a háború kitörése óta akár 50 százalékkal is csökkent. Ezzel összhangban az LVMH is megerősítette, hogy a plázák látogatottsága drámaian esett vissza. Bár a közel-keleti régió a cégcsoport árbevételének mindössze 6 százalékát adja, az eredményességre gyakorolt hatás ennél jelentősebb lehet, mivel a térség kiemelkedően jövedelmező.

A konfliktus az európai eladásokra is rányomta a bélyegét. A kontinensen 3 százalékos forgalomcsökkenést regisztrált az LVMH, amit a vállalat elsősorban a háború hatásaival és az euró erősödésével magyarázott.

