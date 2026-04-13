Megüzente a hitelminősítő, mit vár el az új Tisza-kormánytól

A Fitch rámutat, hogy a magyar gazdaság lényegében 2023 óta stagnál. Az éves átlagos növekedés mindössze 0,1 százalék volt, ami jócskán elmarad a 2015 és 2019 közötti 4,2 százalékos átlagtól. A gyenge teljesítmény mögött a kedvezőtlen külső környezet, a megnövekedett bizonytalanság és a visszaeső állami beruházások állnak. Ezzel párhuzamosan a stagnáló munkatermelékenység és a romló külső árversenyképesség strukturális problémákra utal.

A hitelminősítő 2026-ra 2 százalékos, míg 2027-re 2,4 százalékos GDP-bővülést vár. Ezt kezdetben a választások előtti költségvetési lazítás által fűtött fogyasztásnövekedés hajthatja. Később a beruházások fokozatos helyreállása, valamint az autóiparban és az akkumulátorgyártásban kiépülő új exportkapacitások adhatnak újabb lendületet.

Az államháztartási hiány 2025-ben a GDP 4,7 százalékát tette ki. Bár ez némileg elmaradt a 2024-es értéktől, jóval meghaladta az eredeti, 3,7 százalékos célt. A Fitch prognózisa szerint a deficit 2026-ban 5,6 százalékra emelkedhet a választások előtti költségvetési lazítás és az energiatámogatási intézkedések miatt, majd 2027-ben 5 százalékra mérséklődhet.

Az államadósság 2025-ben a hazai össztermék 74,6 százalékára nőtt a 2023-as 73,3 százalékról. Ez a folyamat egyértelműen ellentmond a hazai költségvetési szabályok által előírt csökkenő adósságpályának. A Fitch 2025 decemberében éppen ezen tényezők miatt rontotta negatívra Magyarország "BBB" besorolásának kilátását. A döntés hátterében a növekvő adósság, a választások előtti fiskális expanzió és a bizonytalan konszolidációs kilátások álltak.

A választások előtti fiskális csomag költségét a Fitch a GDP mintegy 2,1 százalékára becsüli. Ez hasonló nagyságrendű, mint a 2022-es voksolást megelőző gazdaságélénkítés volt. Fontos különbség azonban, hogy a mostani intézkedések nagyobb része tartós jellegű, ami jelentősen megnehezíti a választások utáni költségvetési kiigazítást. A Tisza Párt programja többek között vagyonadót és a társaságiadó-rendszer átalakítását javasolta. Ebbe beletartozik a multinacionális cégeknek nyújtott állami támogatások csökkentése és az ágazati különadók mérséklése is. Emellett az alacsony jövedelműek adóterheinek enyhítését is kilátásba helyezték. Egyelőre nyitott kérdés, hogy az új kormány visszavonja-e a Fidesz által korábban bevezetett szociális intézkedéseket. Ilyen például az édesanyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény, a 13. és 14. havi nyugdíj, vagy éppen a rezsicsökkentés.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy Magyar Péter EU-párti kiállása és a stabil, kétharmados parlamenti többség javíthatja a Brüsszellel való együttműködést. Ez akár a jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításához is elvezethet. A Fitch elemzése ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy

az új kormánynak hiteles, középtávú költségvetési konszolidációs stratégiát kell kidolgoznia.

Emellett kulcsfontosságú feladat lesz a fiskális politika hitelességének újjáépítése is. Az elmúlt években ugyanis a költségvetési hiánycélokat rendszeresen módosították, és a tervezetben kitűzött számoktól a gyakorlatban rendre eltértek.

