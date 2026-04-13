Mutatunk egy részvényt, amivel pár nap alatt 50 százalékot lehetett keresni

A chipgyártó a múlt héten jelentette be, hogy

kibővíti partnerségét a Google-lal.

A megállapodás értelmében a technológiai óriás az Intel legújabb Xeon 6 processzorait használja majd a mesterségesintelligencia-modellek tanításához és inferenciájához.

Szintén a múlt héten derült ki, hogy az Intel csatlakozik Elon Musk Terafab projektjéhez. A texasi Austinban található fejlett AI-chipgyártó komplexum egyedi chipeket fog tervezni és gyártani a SpaceX, az xAI és a Tesla számára. Az Intel kedden közzétett egy közös fotót Lip-Bu Tan vezérigazgatóról és Muskról, a bejegyzésben hozzátették, hogy a vállalat ultranagy teljesítményű chipek tervezésében, gyártásában és tokozásában szerzett tapasztalata nagyban hozzájárul a Terafab céljának eléréséhez. Ez a cél az évi 1 terawattnyi számítási kapacitás előállítása.

A vállalat e hónap elején visszavásárolta az írországi chipgyárában lévő megmaradt részesedését is. A 14,2 milliárd dolláros tranzakció az Intel megerősödő pénzügyi helyzetét jelzi. Ez jelentős fordulat ahhoz képest, hogy 2024-ben még a gyár 49 százalékos részesedésének eladására kényszerült.

Az Intel és az AMD uralja a processzorpiacot, amely a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre fontosabbá válik. Dion Harris, az Nvidia AI-infrastruktúráért felelős vezetője a múlt hónapban kijelentette, hogy a processzorok válnak a "szűk keresztmetszetté" az AI- és az ágensalapú munkafolyamatokban.

Az AMD-vel és az Nvidiával ellentétben - amelyek bérgyártóknak szervezik ki a termelést - az Intel saját maga tervezi és gyártja a processzorait. Tavaly augusztusban az amerikai kormány 10 százalékos részesedést szerzett a vállalatban, ezt azzal indokolták, hogy az Intel az egyetlen olyan belföldi szereplő, amely fejlett chipek gyártására képes. Egy hónappal később pedig az Nvidia egy 5 milliárd dolláros befektetést és technológiai együttműködést jelentett be az Intellel.

