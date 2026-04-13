Nyílt levélben kérik a hollywoodi színészek, hogy ne jöjjön létre a Warner Bros. és a Paramount gigafúziója

A hétfőn közzétett levél aláírói szerint
az összeolvadás kevesebb lehetőséget jelentene az alkotók számára, és munkahelyeket veszélyeztetne a teljes filmgyártási értékláncban.
Emellett magasabb árakat eredményezne a fogyasztóknak, miközben a nézők egyre szűkülő kínálattal szembesülnének.
Az aláírók arra is felhívták a figyelmet, hogy a korábbi piaci konszolidációs hullámok már eddig is komoly nyomás alá helyezték az iparágat. Csökkent az elkészült és bemutatott filmek száma, valamint beszűkült azon történetek köre, amelyek finanszírozást és forgalmazási megállapodást kapnak.
A tervezett tranzakció Hollywood két legnagyobb stúdióját és filmkatalógusát egyesítené. Egyúttal a Paramount+ és az HBO Max streamingplatformokat is egyetlen szolgáltatásba olvasztaná össze.
Az Emarketer vezető elemzője, Ross Benes szerint a levél alkalmas arra, hogy összefogja a tranzakció ellenzőit. Önmagában azonban valószínűleg nem lesz elegendő a fúzió megakadályozásához.
Az amerikai és európai versenyügyi hatóságok várhatóan alapos vizsgálat alá vetik a tranzakciót, különös tekintettel annak a fogyasztókra és az alkotói közösségre gyakorolt hatásaira. Rob Bonta kaliforniai főügyész már korábban bejelentette, hogy hivatala is vizsgálja az ügyletet, és "határozott" fellépést ígért.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
