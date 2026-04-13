Óriási lépésre szánta el magát az Nvidia: már egy éve tartanak a titkos tárgyalások

A portál beszámolója szerint

az Nvidia már több mint egy éve folytat tárgyalásokat egy nagyvállalat felvásárlásáról.

A Dell és a HP a világ legnagyobb PC-gyártói közé tartoznak. A Gartner piackutató adatai alapján az első negyedévben a HP 19 százalékos globális piaci részesedéssel a második helyen állt a közel 27 százalékos eredményt elérő Lenovo mögött. A Dell ugyanebben az időszakban mintegy 17 százalékos részesedést tudhatott magáénak.

Az Nvidia a mesterséges intelligenciához kapcsolódó számítási feladatokat kiszolgáló chipek legnagyobb gyártója. A Dell az AI-szerverek piacán is jelentős szereplőnek számít, a vállalat az Nvidia chipjeit használó szerverüzletágától mintegy 50 milliárd dolláros árbevételt vár a 2027 januárjában záruló üzleti évre.

A felvásárlási pletykák hatására a Dell részvényei több mint 6 százalékkal emelkedtek a mai kereskedésben.

