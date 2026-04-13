LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Óriási lépésre szánta el magát az Nvidia: már egy éve tartanak a titkos tárgyalások
Óriási lépésre szánta el magát az Nvidia: már egy éve tartanak a titkos tárgyalások

Az Nvidia egy jelentős vállalatfelvásárlásról tárgyal, amely "átrajzolhatja a PC-piac térképét" - írja a Bloomberg a SemiAccurate értesüléseire hivatkozva.
A portál beszámolója szerint

az Nvidia már több mint egy éve folytat tárgyalásokat egy nagyvállalat felvásárlásáról.

A Dell és a HP a világ legnagyobb PC-gyártói közé tartoznak. A Gartner piackutató adatai alapján az első negyedévben a HP 19 százalékos globális piaci részesedéssel a második helyen állt a közel 27 százalékos eredményt elérő Lenovo mögött. A Dell ugyanebben az időszakban mintegy 17 százalékos részesedést tudhatott magáénak.

Az Nvidia a mesterséges intelligenciához kapcsolódó számítási feladatokat kiszolgáló chipek legnagyobb gyártója. A Dell az AI-szerverek piacán is jelentős szereplőnek számít, a vállalat az Nvidia chipjeit használó szerverüzletágától mintegy 50 milliárd dolláros árbevételt vár a 2027 januárjában záruló üzleti évre.

A felvásárlási pletykák hatására a Dell részvényei több mint 6 százalékkal emelkedtek a mai kereskedésben.

