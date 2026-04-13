LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.14%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Összeomlott a kőolajtermelés az öböl menti országokban
Az OPEC hétfőn közzétett havi jelentése szerint az Irán elleni háború következtében márciusban drámaian visszaesett a kőolajtermelés az öböl menti arab exportőröknél. A szervezet össztermelése havi összevetésben 27 százalékkal, napi 28,7 millió hordóról 20,8 millióra zuhant - tudósított a Cnbc.

A legnagyobb visszaesést Irak szenvedte el,

ahol a kitermelés 61 százalékkal, napi 4,2 millió hordóról 1,6 millióra omlott össze. Kuvaitban 53, az Egyesült Arab Emírségekben pedig 44 százalékos volt a zuhanás. Szaúd-Arábiában, az OPEC legnagyobb termelőjénél a volumen 23 százalékkal, napi 10,1 millióról 7,8 millió hordóra csökkent. A visszaesés oka, hogy az arab öböl menti államok az iráni támadások miatt nem tudják a Hormuzi-szoroson keresztül exportálni a kőolajat.

Szaúd-Arábia a napi 7 millió hordós kapacitású kelet-nyugat kőolajvezetékre támaszkodik. Ezen keresztül a Perzsa-öbölből a Vörös-tenger partjára irányítják át az exportra szánt olajat. Irán azonban ezt a vezetéket is megtámadta. A szaúdi állami hírügynökség szerint a csapás napi 700 ezer hordóval csökkentette a hálózat áteresztőképességét.

Ezzel szemben Irán kitermelése mindössze öt százalékkal, napi 3,24 millióról 3,06 millió hordóra mérséklődött, mivel az ország a háború alatt is folyamatosan exportált a szoroson keresztül. Az Egyesült Államokkal folytatott hétvégi béketárgyalások kudarca után azonban Teherán tengeri blokáddal néz szembe, Donald Trump elnök ugyanis utasította az amerikai haditengerészetet, hogy hétfő délutántól akadályozzon meg minden hajóforgalmat az iráni kikötők felé, illetve onnan kifelé.

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde a választás másnapján, széttépték az OTP-t és a Molt

Szabadesésben az Opus Global árfolyama

A fejlemények hatására az olajárak ismét 100 dollár fölé ugrottak. A májusi szállítású amerikai WTI nyersolaj határidős jegyzése meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, míg a nemzetközi referenciának számító, júniusi szállítású Brent típusú kőolaj kontraktusa szintén 100 dollár körül forgott.

Women's Money & Mindset Day 2026

