Szabadesésben az Opus Global árfolyama

A választásokat követően meredek eséssel kezdték a hétfői kereskedést a NER-hez köthető részvények, köztük az Opus Global papírjai, nem sokkal nyitás után azonban jött egy felpattanás, jelentősen mérséklődtek a mínuszok. Napközben azonban lecsorgás kezdődött, majd begyorsult az esés az Opus részvényei piacán, mialatt Magyar Péter sajtótájékoztatóját tartotta, mostanra napi mélypontra esett az árfolyam, 300 forint alatt jár.
Jelenleg közel 32 százalékos mínusznál tart az árfolyam,
ami 2023 szeptembere óta nem látott mélység.
A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
