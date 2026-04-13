LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.58%
FIDESZ-KDNP
 
38.99%
Mi Hazánk
 
5.78%
DK
 
1.15%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Szabadesésben az Opus Global árfolyama
Szabadesésben az Opus Global árfolyama

Valóságos szabadesésben vannak az Opus Global részvényei, már közel 32 százalékos mínuszban az árfolyam a mai kereskedésben.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A választásokat követően meredek eséssel kezdték a hétfői kereskedést a NER-hez köthető részvények, köztük az Opus Global papírjai, nem sokkal nyitás után azonban jött egy felpattanás, jelentősen mérséklődtek a mínuszok. Napközben azonban lecsorgás kezdődött, majd begyorsult az esés az Opus részvényei piacán, mialatt Magyar Péter sajtótájékoztatóját tartotta, mostanra napi mélypontra esett az árfolyam, 300 forint alatt jár.

Jelenleg közel 32 százalékos mínusznál tart az árfolyam,

ami 2023 szeptembere óta nem látott mélység.

A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol

Kilőttek a tőzsdén a gyógyszergyártó részvényei: meglepő eredményt értek el a legpusztítóbb ráktípus elleni harcban

Durva csapkodás a NER-papírokban

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

