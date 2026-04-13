Szétverik a NER-hez köthető papírokat

A rendszer nyertesi váltak a tőzsde veszteseivé
Bizonyos cégek a befektetői percepció szerint igen komoly kedvezményezettjei voltak a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. Könnyebben jutottak állami megrendelésekhez, stratégiai jelentőségű akvizíciókhoz, finanszírozáshoz vagy szabályozói hátszélhez, ami az árfolyamukban is megjelent. A befektetők hosszú időn át azt feltételezték, hogy a NER-közeli cégek nem egyszerűen a saját fundamentumaik alapján nőnek, hanem egy olyan rendszer nyertesei, ahol az állam, a szabályozás és a stratégiai vagyonmozgások is támogatóan hatnak rájuk. A politikai stabilitás, az újabb és újabb terjeszkedési lehetőségek, valamint a kapcsolati háló miatti kisebb üzleti kockázat együtt olyan prémiumot épített ezekbe a részvényekbe, amely a klasszikus értékeltségi mutatókon túl is felfelé húzta az árakat.
Vagyis az árfolyamukba bele volt építve, hogy ezek a vállalatok a fennálló hatalmi struktúra egyik legnagyobb tőzsdei kedvezményezettjei.
Viszont épp ez a politikai közelség jelent most ellenszelet az árfolyamokat. Az elmúlt hetek piaci mozgása alapján a befektetők még a választás előtt elkezdték árazni a Fidesz vereségének esélyét. Több közvéleménykutató (akik egyébként végül eltalálták az eredményt) már jóval a választások előtt előnyt jósolt a Tiszának, mellyel párhuzamosan a NER-papírokból látványosan elkezdett elfogyni a lendület. A 4iG és az Opus esetében szabadesés jött, a Gránit és az MBH szintén jelentősen gyengült, de az Appeninn és a Waberer’s is nagy ütést kapott.
Vagyis a vasárnapi Tisza-győzelem megerősítette azt az átárazást, amely már hetekkel korábban elindult.
Több, a NER-hez szorosan kötődő cég elvesztette év eleje óta az értékének harmadát, negyedét, ötödét, vagy akár a felét.
Nagy mozgások
A NER-papírok leglátványosabb példája a 4iG, a cég esetében a NER-közeli háttér leginkább abban érhető tetten, hogy a társaság több jelentős tranzakcióban közvetlenül az állammal együtt, illetve a kormány stratégiai céljai mentén lépett fel. A Vodafone Magyarország felvásárlásában a magyar állam is tulajdonosként jelent meg a 4iG mellett, a kabinet pedig nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette az ügyletet. Mindezt később a védelmi ipari terjeszkedés emelte új szintre, amikor a 4iG meghatározó szerephez jutott a magyar hadiipari struktúra átalakításában is. A piac szemlátomást díjazta is az állammal való összefonódást, a részvény 2025-ben 351 százalékot emelkedett, ezzel a BÉT egyik legnagyobb sztárja lett. A történet azonban 2026 első negyedévére látványosan megfordult, március végére már az értékének felét elvesztette a 4iG a történelmi csúcsához képest,
ma pedig újabb masszív ütést kapott, miután 18,7 százalékot zuhant a nyitás után.
A 4iG általi felvásárlásról szóló hírek óta a Rába árfolyama szinte kéz a kézben mozog 4iG-vel. Az árfolyam az elmúlt 12 hónapban még így is több mint 89 százalékot emelkedett, az egy hónapos változás viszont már 12,5 százalékos mínuszt mutat. A csúcsról itt is nagy az esés, a 4700 forintos maximumhoz képest a papír 3100 forint körül forog, ami 34 százalékos esésnek felel meg. Ma reggel 8,9 százalékos mínuszban kezdett a Rába.
Beszédes a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus pályája is, bár az árfolyam nem járt be akkora utat, mint a 4iG. Az elmúlt másfél évben 500-600 forint közötti sávban mozgott a papír, de március végére itt is durván megváltozott a befektetői hangulat. Az árfolyam 550 forint közeléből 334 forintig közel 40 százalékot zuhant, mielőtt visszapattant volna.
Ma reggel azonban újabb mélypontra küldték az Opust, az árfolyam 26,7 százalékot zuhant közvetlenül a nyitás után.
Az Appeninn árfolyama szintén jól mutatja, hogyan tűnt el a korábban beárazott politikai prémium. A részvény tavaly április közepén még 996 forinton is állt, most 505 forint körül forog, ami több mint 50 százalékos visszaesés a tavalyi csúcshoz képest. Az utóbbi egy hónapban önmagában több mint 30 százalékot, egy év alatt pedig több mint 40 százalékot esett a papír. Ma reggel az Appeninn árfolyama 7 százalékos mínuszban van.
A Waberer’s árfolyama kevésbé omlott össze, de itt is egyértelműen látszik, hogy a korábbi felülteljesítés kifulladt. A részvény 2025. október 31-én 5820 forintos éves csúcson állt, a március végi mélypont 4160 forint volt, ehhez képest most 4500 forint közelében forog a papír. A részvény idén közel 15 százalékos mínuszban van. Ez mérsékeltebb esés, mint a 4iG vagy az Opus esetében, de így is azt mutatja, hogy a Tiborcz-féle tulajdonszerzés köré épült sztorihoz kapcsolódó prémium itt sem maradt érintetlen. A Waberer's árfolyama ma 3,6 százalékot esett.
A bankpapíroknál valamivel más a kép, de a tendencia ott is hasonló. Az MBH Bank az évet még 3500 forintos szint közelében kezdte, most pedig 2900 forint körül forog, az idei esés így 16,7 százalékos. Az MBH árfolyama 3 százalékos mínuszban van ma reggel.
A Gránit Banknál a 14 500 forintos bevezetési árhoz és a 14 450 forintos tavalyi maximumhoz képest most 9400 forint körüli szinten jár az árfolyam. Itt tehát már jóval a választás előtt elkezdődött a politikai kockázat leépítése. A Gránit Bank 4,9 százalékot esett ma.
Mi jöhet ezután?
A Tisza kétharmados győzelme után az egyik legnagyobb kérdés, hogy mekkora részét adta a korábbi árazásnak a politikai kapcsolat jelentette prémium. A piac az árfolyammozgások alapján arra voksol, hogy a következő években az állami megrendelések, a szabályozási környezet és a stratégiai akvizíciós csatornák kevésbé lesznek kiszámíthatók ezeknél a cégeknél, ez pedig könnyen jelentheti, hogy a mostani esés önmagában még nem feltétlenül a folyamat vége.
A másik nagy kérdés, hogy a felálló új kormány mennyire akar és tud belenyúlni ezen cégek működésébe a működési környezetükön keresztül. A szigorúbb közbeszerzési kontroll, az állami szerződések átvilágítása, az egyes stratégiai ügyletek újranyitása, a tulajdonosi és finanszírozási hálók erősebb vizsgálata, valamint az állami megrendelési csatornák újrarendezése mind olyan eszközök, amelyekkel az új kormány élhet.
Persze az sem kizárható, hogy a vállalati fundamentumok elég erőseknek bizonyulnak, és egy ponton elválik egymástól a politikai sztori és az üzleti teljesítmény. Az azonnali piaci reakciók alapján azonban egyelőre nem ezt árazza a piac.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
