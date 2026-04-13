LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.14%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde a választás másnapján, széttépték az OTP-t és a Molt
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde a választás másnapján, széttépték az OTP-t és a Molt

Nagy mozgásokat hoztak a választási eredmények a magyar tőzsdén, a BUX index történelmi csúcsot döntött, köszönhetően elsősorban az OTP és a Mol ralijának. Ezzel szemben több, a NER-hez köthető részvény masszív esést szenvedett el, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus értékének közel harmadát vesztette el egyetlen nap alatt, de a 4iG is csúnya mínuszban zárt.

Ma a BUX-index 5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcson zárta a napot.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nagyon komoly emelkedést lehetett ma látni az OTP és a Mol árfolyamában, mindkét papír közel 8 százalékos pluszban zárta a napot, de az összes hazai nagypapír emelkedett. Nem csak a BUX index, hanem a blue chipek is történelmi rekordokat döntöttek, a Magyar Telekomot kivételével mindegyik szóban forgó részvény sosem látott szinten fejezte be a napot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Viszont nem csak a történelmi csúcsokról szólt a mai nap a hazai részvénypiacon,

Összeomlott a kőolajtermelés az öböl menti országokban

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

Szabadesésben az Opus Global árfolyama

NER-hez köthető részvények masszív árfolyamesést szenvedtek el a Fidesz választási veresége után.

A legnagyobb ütést az Opus Global kapta, melynek árfolyama 30,2 százalékot zuhant, míg a 4iG árfolyama 17,4 százalékot esett. Nem volt azonban egyöntető az esés a NER-részvényeknél, a választást megelőző heteket megszenvedő Appeninn - amelynek árfolyama a napot még nagy mínuszban kezdte - nap közben sikeresen ledolgozta a korábbi esést.

Szabadesésben az Opus Global árfolyama

Szétverik a NER-hez köthető papírokat

Durva csapkodás a NER-papírokban

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 96,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Vasárnap jönnek a választások - Mi lesz a magyar tőzsdén?

Közgyűlést tartott a Magyar Telekom, döntöttek az osztalékról

Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol
Szétverik a NER-hez köthető papírokat
