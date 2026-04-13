Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde a választás másnapján, széttépték az OTP-t és a Molt

Ma a BUX-index 5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcson zárta a napot.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Nagyon komoly emelkedést lehetett ma látni az OTP és a Mol árfolyamában, mindkét papír közel 8 százalékos pluszban zárta a napot, de az összes hazai nagypapír emelkedett. Nem csak a BUX index, hanem a blue chipek is történelmi rekordokat döntöttek, a Magyar Telekomot kivételével mindegyik szóban forgó részvény sosem látott szinten fejezte be a napot.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Viszont nem csak a történelmi csúcsokról szólt a mai nap a hazai részvénypiacon,
NER-hez köthető részvények masszív árfolyamesést szenvedtek el a Fidesz választási veresége után.
A legnagyobb ütést az Opus Global kapta, melynek árfolyama 30,2 százalékot zuhant, míg a 4iG árfolyama 17,4 százalékot esett. Nem volt azonban egyöntető az esés a NER-részvényeknél, a választást megelőző heteket megszenvedő Appeninn - amelynek árfolyama a napot még nagy mínuszban kezdte - nap közben sikeresen ledolgozta a korábbi esést.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 96,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Mihez kezd a Tisza-kormány a magyar gazdaság legnagyobb kihívásaival?
Elővettük a győztes párt programját.
Magyar Péter fontos üzenetet küldött a befektetőknek
Tiszteletben tartja az MNB függetlenségét.
Riasztó figyelmeztetést adtak ki a tudósok: a korai tavasz végzetes csapdába csalja a méheket
A darazsakra is rossz hatással van.
Elárulták a profik: ez vár a magyar részvényekre a Tisza elsöprő győzelme után
Történelmi fordulat Magyarországon.
Magyar Péter: Orbán Viktor többé nem lehet miniszterelnök Magyarországon
Nemzetközi sajtótájékoztatón beszélt erről.
Új világ jön a forint számára a Tisza győzelmével
Vége a gyengülésnek.
Kezdődik a blokád: kiderült, Amerika pontosan mit tervez - Fordulat jön a Hormuzi-szorosnál?
Itt vannak a pontos részletek.
Magyar Péter új kormányának üzent Ukrajna: válaszra várnak számos kérdéskörben, Kijev nyitott a párbeszédre
A kárpátaljai magyarok védelméről és az uniós tagságról is.
TISZA 2/3: mi várható a lakáspiacon most és hosszú távon?
Kétharmados, rendkívül erős győzelmet ért el a Tisza a 2026-os választásokon. Gyökeres változások következhetnek Magyarországon, melyek közül most a párt lakhatási programját tekintjük
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!