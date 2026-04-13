Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde a választás másnapján, széttépték az OTP-t és a Molt

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Ma a BUX-index 5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcson zárta a napot.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nagyon komoly emelkedést lehetett ma látni az OTP és a Mol árfolyamában, mindkét papír közel 8 százalékos pluszban zárta a napot, de az összes hazai nagypapír emelkedett. Nem csak a BUX index, hanem a blue chipek is történelmi rekordokat döntöttek, a Magyar Telekomot kivételével mindegyik szóban forgó részvény sosem látott szinten fejezte be a napot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Viszont nem csak a történelmi csúcsokról szólt a mai nap a hazai részvénypiacon,

NER-hez köthető részvények masszív árfolyamesést szenvedtek el a Fidesz választási veresége után.

A legnagyobb ütést az Opus Global kapta, melynek árfolyama 30,2 százalékot zuhant, míg a 4iG árfolyama 17,4 százalékot esett. Nem volt azonban egyöntető az esés a NER-részvényeknél, a választást megelőző heteket megszenvedő Appeninn - amelynek árfolyama a napot még nagy mínuszban kezdte - nap közben sikeresen ledolgozta a korábbi esést.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 96,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ