LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
További olajtartalékokat szabadíthat fel szükség esetén a Nemzetközi Energiaügynökség
További olajtartalékokat szabadíthat fel szükség esetén a Nemzetközi Energiaügynökség

MTI
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Birol úgy fogalmazott, hogy ugyan reméli, erre nem lesz szükség, de készen állnak cselekedni, amennyiben ezt az iráni háború energetikai sokkhatása megkövetelné.

A 32 tagállamú IEA márciusban rekord mennyiségű, 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalék felszabadításáról döntött, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra. A világ legnagyobb kitermelőjeként az Egyesült Államok 172 millió hordónyi tartalékot szabadított fel saját stratégiai készleteiből.

Az IEA vezetője az Atlanti Tanács rendezvényén arról beszélt, hogy az iráni háború az eddigi legnagyobb megrázkódtatást okozta a globális energiapiacokon hozzátéve, hogy több mint 80 olaj- és gázipari létesítmény - köztük termelő egységek, terminálok és finomítók - szenvedett károkat a Közel-Keleten.

Birol felhívta a figyelmet arra, hogy a termelés drasztikus leállása és a Hormuzi-szoros lezárása miatt

Még több Üzlet

az olajkészletek felszabadítása nem jelent megoldást, az csupán enyhíti a helyzetet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility