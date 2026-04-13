"Vagy visszaadják, vagy elvesszük" – kíméletlen ultimátumot intézett Trump Iránhoz

Trump elmondta, hogy kormányzata délelőtt telefonhívást kapott a másik féltől, vagyis Irántól. Hozzátette, hogy a tárgyalások sarkalatos pontja továbbra is a nukleáris program kérdése.

Sok mindenben megegyeztünk, de ebben nem voltak hajlandóak engedni. Azt gondolom, hogy végül beleegyeznek, szinte biztos vagyok benne. Ha nem teszik, soha nem lesz megállapodás

– fogalmazott az elnök.

A nyilatkozat alig három órával azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok tengeri blokádot vezetett be az iráni kikötőknél.

A hétvégén Pakisztánban maratoni tárgyalások zajlottak, amelyek azonban nem hoztak áttörést. JD Vance alelnök közlése szerint Irán nem volt hajlandó lemondani az atomfegyverek fejlesztéséről. Trump azt is egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok vissza akarja szerezni az Irán birtokában lévő dúsított uránt. "Visszakapjuk. Vagy visszaadják, vagy elvesszük" – jelentette ki.

Az elnök arra a kérdésre, hogy mi történik, ha a kéthetes tűzszünet végéig nem születik megállapodás, csupán annyit válaszolt, hogy az "nem lesz kellemes számukra". Egy újságíró felidézte Trump korábbi kijelentését, miszerint "egy egész civilizáció fog elpusztulni", ám az elnök erre nem reagált közvetlenül. A tűzszünet előtt Trump az iráni nukleáris létesítmények megsemmisítésével is fenyegetőzött, és kijelentette: számára mindegy, hogy a felek végül dűlőre jutnak-e.

