Egyetlen különleges funkció miatt kapkodják el a tech piac legújabb slágertermékét

A JD.com elektronikai webáruház adatai szerint a Rokid már három hónapja vezeti a kínai eladási listákat. Ez a siker annak ellenére is kitart, hogy a cég szemüvege mintegy
száz dollárral drágább, mint riválisáé, az Alibabáé.
Az árérzékeny kínai piacon mindez figyelemre méltó teljesítménynek számít. Gary Caj, a Rokid alelnöke szerint a vállalat egyik legnépszerűbb funkciója a
virtuális súgógép.
Ennek lényege, hogy az előre megírt beszéd szövege folyamatosan gördül a lencse előtt, ami különösen a cégvezetők és a kormánytisztviselők körében rendkívül kedvelt.
A Rokid tavaly 3,9 százalékos globális piaci részesedést ért el, és jelenleg is agresszíven terjeszkedik a nemzetközi piacokon. A termékük az Egyesült Királyságban és Kanadában már elérhető 599 dolláros áron, ami jóval kedvezőbb, mint a Meta Ray-Ban Display 799 dolláros indulóára. A Meta eközben készlethiányra és "példátlan" amerikai keresletre hivatkozva elhalasztotta a saját szemüvegének nemzetközi forgalmazását. Az Alibaba szintén a külföldi piacra lépést tervezi, miután idén a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen bemutatta a saját okosszemüvegét.
Az Omdia piackutató cég előrejelzése szerint a globális MI-szemüvegek piaca idén több mint 70 százalékkal bővülhet, ami 15 millió eladott darabot jelenthet. Ezzel párhuzamosan a kínai értékesítés megduplázódhat, és elérheti a 2,1 millió példányt. A virtuális kijelzővel felszerelt modellek azonban egyelőre csak egy szűk szegmenst képviselnek. Ezek az eszközök várhatóan a globális eladások mindössze 10 százalékát teszik majd ki. Jason Low, az Omdia sanghaji kutatási igazgatója ugyanakkor megjegyezte, hogy a kínai fogyasztók a kezdetlegesebb kijelzők ellenére is előnyben részesítik ezeket a megoldásokat. Ennek oka, hogy szívesen lépnek interakcióba az okoseszközeikkel ezen az újszerű módon.
A Rokid tavasszal integrálta az OpenClaw nevű MI-ágenst a szemüvegébe, amelynek köszönhetően a felhasználók egyszerű hangutasításokkal irányíthatják a beépített virtuális asszisztenst. A kereskedelmi hasznosítás szempontjából kulcsfontosságú, hogy a készülék QR-kódok leolvasásával az Alipay-rendszeren keresztüli fizetést is lehetővé teszi. Az eszköz emellett Tesla-autók vezérlésére, házi feladatok ellenőrzésére, valamint okosotthon-rendszerek kezelésére is használható. A vállalat bevételének 40 százaléka már a kontinentális Kínán kívülről származik. A cég idén akár egymillió darabot is értékesítene, amelyet részben a Bolon szemüvegmárkával kötött közös együttműködés révén terveznek elérni.
A verseny azonban egyre élesedik a szektorban. Caj szerint hamarosan olyan technológiai óriásvállalatok is beléphetnek a piacra, mint a ByteDance és a Huawei. A kínai alkatrészgyártók szintén aktívan pozicionálják magukat. Az Appotronics lézertechnológiai cég például a januári CES szakkiállításon mutatta be legújabb optikai moduljait, köztük egy színes kijelzővel felszerelt változatot. A vállalat emellett a Google-lal és a Metával is tárgyalásokat tervezett. A sajtóértesülések szerint a Rokid április végéig hongkongi tőzsdei bevezetést is tervez, bár a cég ezeket az értesüléseket egyelőre nem kommentálta.
Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images
Meglépi a két fegyvergyártó óriás: olyan fegyverprogram indul, ami teljesen átírhatja a kontinens védelmét
Ukrajnában már bizonyított.
Beszállítói függés: rengeteg magyar vállalat ügyvezetője ülhet időzített bombán úgy, hogy nem is tud róla
Szabó Mátét, az evoCRM üzletfejlesztési vezetőjét kérdeztük.
Kiderült, ki vásárolta meg az elhíresült intézmény egykori ingatlanát Óbudán
Az ingatlanegyüttest márciusban árverezte el az állami MNV Zrt.
A sztárgyógyszercég összeáll az OpenAI-jal, új készítményeket fejleszthet a mesterséges intelligencia
Stratégiai partnerséget kötöttek.
Lengeti a vörös zászlót a világszervezet az Európai Bizottságnál – ebből a tervből nagy baj lesz!
Súlyos veszélyt hordoz a doktrínaváltás, amit Brüsszel elkezdett.
Szivárognak a titkos dokumentumok: hirtelen óriási uniós pénzosztásra készül Brüsszel
Beérett a nyugati nagyhatalmak lobbija.
Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!
Van még potenciál a részvényekben.
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.
