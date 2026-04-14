Egyetlen különleges funkció miatt kapkodják el a tech piac legújabb slágertermékét

A JD.com elektronikai webáruház adatai szerint a Rokid már három hónapja vezeti a kínai eladási listákat. Ez a siker annak ellenére is kitart, hogy a cég szemüvege mintegy

száz dollárral drágább, mint riválisáé, az Alibabáé.

Az árérzékeny kínai piacon mindez figyelemre méltó teljesítménynek számít. Gary Caj, a Rokid alelnöke szerint a vállalat egyik legnépszerűbb funkciója a

virtuális súgógép.

Ennek lényege, hogy az előre megírt beszéd szövege folyamatosan gördül a lencse előtt, ami különösen a cégvezetők és a kormánytisztviselők körében rendkívül kedvelt.

A Rokid tavaly 3,9 százalékos globális piaci részesedést ért el, és jelenleg is agresszíven terjeszkedik a nemzetközi piacokon. A termékük az Egyesült Királyságban és Kanadában már elérhető 599 dolláros áron, ami jóval kedvezőbb, mint a Meta Ray-Ban Display 799 dolláros indulóára. A Meta eközben készlethiányra és "példátlan" amerikai keresletre hivatkozva elhalasztotta a saját szemüvegének nemzetközi forgalmazását. Az Alibaba szintén a külföldi piacra lépést tervezi, miután idén a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen bemutatta a saját okosszemüvegét.

Az Omdia piackutató cég előrejelzése szerint a globális MI-szemüvegek piaca idén több mint 70 százalékkal bővülhet, ami 15 millió eladott darabot jelenthet. Ezzel párhuzamosan a kínai értékesítés megduplázódhat, és elérheti a 2,1 millió példányt. A virtuális kijelzővel felszerelt modellek azonban egyelőre csak egy szűk szegmenst képviselnek. Ezek az eszközök várhatóan a globális eladások mindössze 10 százalékát teszik majd ki. Jason Low, az Omdia sanghaji kutatási igazgatója ugyanakkor megjegyezte, hogy a kínai fogyasztók a kezdetlegesebb kijelzők ellenére is előnyben részesítik ezeket a megoldásokat. Ennek oka, hogy szívesen lépnek interakcióba az okoseszközeikkel ezen az újszerű módon.

A Rokid tavasszal integrálta az OpenClaw nevű MI-ágenst a szemüvegébe, amelynek köszönhetően a felhasználók egyszerű hangutasításokkal irányíthatják a beépített virtuális asszisztenst. A kereskedelmi hasznosítás szempontjából kulcsfontosságú, hogy a készülék QR-kódok leolvasásával az Alipay-rendszeren keresztüli fizetést is lehetővé teszi. Az eszköz emellett Tesla-autók vezérlésére, házi feladatok ellenőrzésére, valamint okosotthon-rendszerek kezelésére is használható. A vállalat bevételének 40 százaléka már a kontinentális Kínán kívülről származik. A cég idén akár egymillió darabot is értékesítene, amelyet részben a Bolon szemüvegmárkával kötött közös együttműködés révén terveznek elérni.

A verseny azonban egyre élesedik a szektorban. Caj szerint hamarosan olyan technológiai óriásvállalatok is beléphetnek a piacra, mint a ByteDance és a Huawei. A kínai alkatrészgyártók szintén aktívan pozicionálják magukat. Az Appotronics lézertechnológiai cég például a januári CES szakkiállításon mutatta be legújabb optikai moduljait, köztük egy színes kijelzővel felszerelt változatot. A vállalat emellett a Google-lal és a Metával is tárgyalásokat tervezett. A sajtóértesülések szerint a Rokid április végéig hongkongi tőzsdei bevezetést is tervez, bár a cég ezeket az értesüléseket egyelőre nem kommentálta.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images