Esett az OTP, korrigált az Opus és a 4iG

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Viszzapattant az Opus és a 4iG a tegnapi zuhanások után
A blue chipek többsége esett a mai kereskedésben, az OTP óriási, 60 milliárd forintos forgalommal, így a BUX is mínuszban zárt, de több, a NER-hez köthető midcap részvény viszont felfelé korrigált a tegnapi zuhanások után, nagyot ment a 4iG és az Opus is ma.
Ez a magyar részvény lehet a Tisza Párt győzelmének következő nagy nyertese
A blue chipek ralija után a befektetők hamarosan elkezdhetnek felfigyelni a kisebb magyar részvényekre is. Előfizetüink figyelmébe most egy olyan papírt ajánlunk, amely kitörés előtt áll és már napokon belül nagy emelkedés kezdődhet benne.
Brutális mennyiségű pénz zúdulhat Magyarországra Magyar Péter győzelme után – beindultak a befektetők
A befektetők bizakodva tekintenek Magyarország politikai irányváltása után: Magyar Péter elsöprő győzelme miatt nőtt az optimizmus a hazai helyzetet illetően. A piacok egyelőre pozitívan reagálnak arra, hogy a Tisza Párt kétharmados többségével átfogó reformokat ígér. Eközben az uniós források zárolásának feloldása önmagában akár 1-1,5 százalékponttal is növelheti a GDP-t – állítja elemzésében a Reuters.
Felfelé az irány Amerikában
A nyitást követően a Nasdaq már 1, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos emelkedésben van.
A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra
Lengyelország legnagyobb bankja, a PKO Bank Polski komolyan vizsgálja a fióktelep létrehozásának a lehetőségét Magyarországon, miután a vasárnapi választásokon Magyar Péter Tisza Pártja elsöprő győzelmet aratott - írta a Bloomberg.
Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció
A várakozásoktól elmaradt az amerikai termelői infláció, de összességében így is nagy az emelkedés az előző hónaphoz képest.
Száguld az Opus
Már több mint 21 százalékos pluszban van ma délután az Opus árfolyama a magyar tőzsdén.
A forgalom délutánig nagyjából az elmúlt 30 kereskedési nap átlagának megfelelően alakult, az utóbbi bő egy órában azonban felpörgött a papír, és már több mint 390 millió forint értékben cseréltek gazdát Opus-részvényekkel a mai nap folyamán.
Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam
Az elemzői várakozásokat meghaladó első negyedéves számokat közölt a Citigroup, a bank bevételei egy év alatt 14%-kal emelkedtek, egy részvényre jutó eredménye pedig több mint másfélszeresére ugrott. A nyitás előtti kereskedésben 1,3%-os pluszt mutat a társaság részvényárfolyama.
Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után
A JPMorgan Chase az elemzői várakozásokat felülmúló, 13 százalékos profitnövekedésről számolt be az első negyedévben. A volatilis piaci környezet rekordszintre emelte a kereskedési bevételeket, és a fúziók és felvásárlások piaca is élénkült. Jamie Dimon vezérigazgató ugyanakkor a fokozódó globális kockázatokra figyelmeztetett. A bank papírjai fél százalékos mínuszba kerültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés után.
Kétharmados Tisza-győzelem és történelmi csúcs: itt az ideje Molba fektetni?
Száguld a Mol, a politikai fordulat és az iráni események valósággal szárnyat adtak a részvénynek, olyannyira, hogy itt van a történelmi csúcs a papírban. Ilyenkor jön a legfontosabb befektetői dilemma: még most kell felszállni a vonatra, vagy már túl késő? Elemzői eszközökkel, több nézőpontból vizsgáljuk meg, hogy maradt-e még érdemi felértékelődési potenciál a Molban.
Nagyon megy az Opus
Az Opus árfolyama már 16,8 százalékkal került feljebb a mai kereskedésben, ugyanakkor még mindig több mint 18 százalékkal a pénteki záróár alatt van az árfolyam.
Mi jöhet az amerikai tőzsdéken?
A határidős index jelenlegi állása alapján vegyes nyitás jöhet a tengerentúlon. A Dow Jones 0,1 százalékos mínuszban, az S&P 500 viszont 0,2, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot.
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
A Wells Fargo első negyedéves egy részvényre jutó nyeresége 1,6 dollárra emelkedett. Az elemzők által vártnak megfelelő eredmény elérését elsősorban a kamatbevételek emelkedése támogatta, ugyanakkor a bank bevétele kissé elmaradt az elemzői konszenzusban szereplőtől. A bank részvényeinek árfolyama 2 százalékot esett a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.
Kitart a NER-papírok lendülete
Az Opus jelenleg 9,8, a 4iG 9, a Rába 4,5, az MBH Bank 3,9, a Waberer's pedig 1,2 százalékos pluszban van.
Történelmi szinten a Mol is
A Mol árfolyama 4468 forintnál új történelmi csúcsot ért el. Az olajcég részvényei teljesítenek jelenleg legjobban a blue chipek közül.
A forgalom az OTP-hez hasonlóan kiemelkedő, már több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a cég papírjai.
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
Közleményt adott ki a Mészáros Csoport a hétvégi választások eredményeire reagálva, amelyben a cég kiemeli, hogy elkötelezett amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság elkötelezett szereplője maradjon, és tovább dolgozik a hazai és nemzetközi jelenlét erősítésén.
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
Közleményt adott ki a Mészáros Csoport a hétvégi választások eredményeire reagálva, amelyben a cég kiemeli, hogy elkötelezett amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság elkötelezett szereplője maradjon, és tovább dolgozik a hazai és nemzetközi jelenlét erősítésén.
Új csúcson az OTP
45 700 forintnál új történelmi csúcsot ért el ezekben a percekben az OTP.
A forgalom is kiemelkedő, már mintegy 12,8 milliárd értékben cseréltek gazdát a bank papírjai a Budapesti Értéktőzsdén.
Nagyobb osztalékot fizethet a Shopper Park Plus
Részvényenként 0,92 euró osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös pénzügyi év után a Shopper Park Plus.
Megjött a felpattanás az európai tőzsdékre
A DAX 1, a CAC 0,4, az FTSE pedig 0,3 százalékos pluszban van már a nyitást követő percekben.
Fordul az Opus is
Felpattantak a NER-papírok, a 4iG után már az Opus is emelkedik, jelenleg mintegy 7,2 százalékos pluszban van az árfolyam a tegnapi 30 százalékos esés után.
Pattan a 4iG
A 4iG árfolyama már 6,9 százalékos pluszban van a nyitást követően.
Kisebb nyomás alatt a NER-papírok
A Delta részvényei 3,8, a Gránt Bank árfolyama pedig 2,8 százalékos mínuszban vannak a nyitást követően. Az Opus eközben stagnál, a 4iG pedig 2 százalékot pattant a nyitást követő percekben.
Vegyes nyitás
A BUX 0,5 százalékos mínuszban kezdi a napot, a blue chipek pedig vegyes képet festenek a nyitást követően.
A tegnapi nap 8,6, illetve 8 százalékot emelkedő Mol 1,3, illetve 0,5 százalékos mínuszban vannak. A Richter eközben 0,5, a Telekom pedig 0,7 százalékot emelkedett.
Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!
Az elmúlt hónapokban egymás után érkeztek az egyre magasabb célárak az OTP-re, most az Autonomous Research lépett.
Nagyot ment tegnap a magyar tőzsde
5 százalékos pluszban, új történelmi csúcson zárt a BUX index hétfőn. A Tisza Párt győzelmének nagy nyertesei a nagypapírok voltak. Az OTP kiemelkedő, 96,6 milliárd forintos forgalom mellett mintegy 8,4 százalékot emelkedett. A Mol eközben 8, a Telekom 2, a Richter pedig 1,6 százalékos pluszban zárt.
Ezzel az emelkedéssel nem csak a BUX, de a Mol, az OTP, valamint a Richter is soha nem látott történelmi csúcson zárta a hétfői kereskedést.
Pattannak a fémek
Az iráni deeszkalációs hírek hatására egy felpattanás kezdődött a nemesfémekben.
Az arany árfolyama most 0,5 százalékos pluszban van, az ezüsté pedg mintegy 1,7 százalékkal került már feljebb.
Esni kezdett az olajár
Kedden csökkentek az olajárak, miután a befektetők elkezdték beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait. Mindeközben Washington és Teherán között továbbra is nyitott a lehetőség a tárgyalások folytatására - tudósított a CNBC.
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Eltörlik a fix 3%-os hiteleket? Kivezetik a jelzáloghitelek kamatstopját? Mi lesz a díjmentes készpénzfelvétellel vagy a banki digitalizációval? Visszatér a lakás-takarékpénztárak állami támogatása? Sokakat érdeklő pénzügyes kérdések záporoznak a kormányváltás körül, de ma még csak a gazdaságfilozófiai irány tűnik biztosnak. Mi most eggyel továbblépünk: egy 15 pontos, értelemszerűen szubjektív összeállítás következik arról, melyek a legsürgősebb és legfontosabb teendők a bankrendszerben, a hitelpiacon és az otthonteremtési támogatások területén.
Ázsia emelkedett
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,57 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,35 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,33 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,36 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,79 százalékot eshet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon nem várható kiemelt makrogazdasági adatközlés. Globálisan kora hajnalban a kínai export és import adatok érkeznek, majd napközben az IEA olajpiaci jelentésére és az IMF World Economic Outlook publikációjára figyelhetnek a befektetők. Délután az amerikai termelői infláció márciusi alakulása hozhat új információkat a tengerentúlról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,1 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 27,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 218,25
|0,6%
|3,3%
|3,6%
|0,3%
|19,9%
|43,2%
|S&P 500
|6 886,24
|1,0%
|4,2%
|3,8%
|0,6%
|28,4%
|66,3%
|Nasdaq
|25 383,72
|1,1%
|4,9%
|4,1%
|0,5%
|35,8%
|81,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 502,77
|-0,7%
|5,8%
|5,0%
|12,2%
|68,2%
|89,9%
|Hang Seng
|25 660,85
|-0,9%
|2,2%
|0,8%
|0,1%
|22,7%
|-10,0%
|CSI 300
|4 646,15
|0,2%
|4,6%
|-0,5%
|0,4%
|23,9%
|-5,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 742,44
|-0,3%
|2,5%
|1,3%
|-3,1%
|16,5%
|55,8%
|CAC
|8 235,98
|-0,3%
|3,4%
|4,1%
|1,1%
|15,9%
|33,2%
|FTSE
|10 582,96
|-0,2%
|1,4%
|3,1%
|6,6%
|32,9%
|53,6%
|FTSE MIB
|47 527,16
|-0,2%
|4,2%
|7,2%
|5,7%
|39,7%
|93,2%
|IBEX
|18 023,8
|-1,0%
|2,7%
|5,7%
|4,1%
|46,7%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 459,59
|4,9%
|12,5%
|14,5%
|25,6%
|64,2%
|225,3%
|ATX
|5 797,75
|-0,3%
|6,2%
|10,2%
|8,9%
|56,0%
|81,6%
|PX
|2 647,18
|-0,1%
|4,4%
|5,2%
|-1,4%
|33,3%
|140,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 750
|8,4%
|21,6%
|26,0%
|27,5%
|92,6%
|245,3%
|Mol
|4 380
|8,0%
|11,0%
|13,9%
|49,0%
|54,2%
|110,6%
|Richter
|13 000
|1,6%
|7,0%
|9,4%
|31,8%
|27,0%
|48,1%
|Magyar Telekom
|2 384
|2,0%
|11,2%
|16,3%
|33,0%
|49,9%
|478,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,72
|2,4%
|-11,7%
|2,3%
|75,9%
|62,7%
|67,4%
|Brent
|95,27
|0,0%
|-12,5%
|-7,2%
|56,6%
|45,9%
|49,3%
|Arany
|4 707,77
|-1,6%
|1,0%
|-6,4%
|8,9%
|45,5%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|363,7
|-3,1%
|-4,6%
|-7,5%
|-5,3%
|-11,2%
|1,2%
|USDHUF
|310,5760
|-2,9%
|-6,0%
|-9,6%
|-5,0%
|-14,0%
|3,1%
|GBPHUF
|417,1499
|-3,2%
|-4,6%
|-8,4%
|-5,3%
|-11,6%
|0,9%
|EURUSD
|1,1711
|-0,2%
|1,5%
|2,3%
|-0,3%
|3,3%
|-1,8%
|USDJPY
|159,1350
|0,0%
|-0,1%
|-0,3%
|1,5%
|10,9%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3462
|0,0%
|1,7%
|1,7%
|0,1%
|3,1%
|-2,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 447
|2,0%
|8,1%
|4,9%
|-16,1%
|-10,7%
|17,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,29
|-0,7%
|-1,1%
|0,4%
|3,1%
|-4,0%
|164,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,06
|1,4%
|3,1%
|3,9%
|7,0%
|22,6%
|-1 027,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,31
|-4,7%
|-10,0%
|-14,8%
|-8,2%
|-11,9%
|126,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Olcsó üzemanyaggal éljük fel a készletet Magyarországon – súlyos örökséget kap a Tisza
Fordulópont következik.
Kimondta a szakértő: fordulat jöhet a magyar boltokban
Enyhül a nyomás a kiskereskedelmen.
Megszólaltak Brüsszelben a magyar EU-pénzek feloldásáról – már látszik, mikorra várhatók a források
Mindent megtesznek a határidők betartásáért, ha nem sikerül, speciális különpaktum kellhet.
Lázadozik az orosz elit Putyinnál, kiakadtak a fél internet lekapcsolásán
A Kreml is magyarázkodik.
„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét
Moszkva elégedett, hogy Magyar Péter nyitott a „pragmatikus párbeszédre”
Elárulta Meloni, mi vezethet az orosz-ukrán háború lezárásához
Ez lehet a legfontosabb fegyver.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Váratlan fordulat: a napelemek értéke a mélybe zuhant, egyetlen dolog menti meg a helyzetet
Az energiatárolóké a jövő.
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.