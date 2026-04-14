LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagy a baj: olyan képességekkel bír egy új mesterséges intelligencia, hogy azonnal elzárták a nyilvánosság elől
Nagy a baj: olyan képességekkel bír egy új mesterséges intelligencia, hogy azonnal elzárták a nyilvánosság elől

Szakértők és kormányzati tisztviselők egyaránt figyelmeztetnek: az Anthropic új mesterségesintelligencia-modellje, a Claude Mythos Preview komoly kiberbiztonsági kihívás elé állíthatja a bankszektort. Ennek oka, hogy a pénzintézetek technológiai infrastruktúrája részben évtizedes, elavult szoftverekre épül.
Az április 7-én bejelentett modellt a vállalat saját bevallása szerint is

a valaha készített legfejlettebb rendszerének tartja a programozási és az ágensalapú feladatok terén.

A szakértők szerint a Mythos Preview kiemelkedő kódolási képességei révén eddig példátlan hatékonysággal képes kiberbiztonsági sebezhetőségeket feltárni és kihasználni.

Ez a fenyegetés

különösen a pénzügyi szektort érinti érzékenyen.

TJ Marlin, a Guardrail Technologies vezérigazgatója rámutatott, hogy a bankok technológiai rendszerei jellemzően modern megoldásokat ötvöznek évtizedes, örökölt (legacy) szoftverekkel. Ez a gyakorlat nagyszámú potenciális támadási felületet nyit meg. Ráadásul a bankszektor erősen összefonódott. A pénzintézetek gyakran ugyanazokat a szűk körből kikerülő szállítói megoldásokat használják az ügyfélazonosítástól egészen a tranzakciókezelésig, így egyetlen sikeres támadás hatása is megsokszorozódhat.

Az Anthropic a modell technikai dokumentációjában ismertette, hogy a Mythos Preview minden főbb operációs rendszerben és böngészőben képes volt korábban ismeretlen sebezhetőségeket azonosítani, majd azokat kihasználni. A kutatók több ezer súlyos sérülékenységet tártak fel a modell segítségével. Ezek között szerepelt egy 16 éves hiba a széles körben használt FFmpeg szoftverkönyvtárban, valamint egy meg nem nevezett hypervisor (virtuálisgép-felügyelő) hiányossága is.

A Cloud Security Alliance április 12-i stratégiai tájékoztatójában "minőségi ugrásnak" nevezte a Mythos-t. A modell drasztikusan csökkenti a sebezhetőségek feltárásához szükséges költségeket és szaktudást, miközben a szervezetek már most sem képesek lépést tartani a biztonsági frissítések (patch-ek) telepítésével. Costin Raiu, a TLPBLACK kiberbiztonsági cég társalapítója külön kiemelte: az olyan évtizedes rendszerekben, mint például egyes IBM-megoldások, a modell rendkívül hatékonyan találhat kihasználható hibákat.

Az Anthropic közölte, hogy a Mythos Preview-t nem teszi nyilvánosan elérhetővé. Ehelyett elindították a Project Glasswing programot. Ennek keretében nagyvállalatok, kiberbiztonsági cégek és pénzintézetek – köztük a JPMorgan Chase – kaptak lehetőséget a modell zárt körű tesztelésére és a megfelelő védelmi stratégiák kidolgozására. A modell jelentette fenyegetésekről legalább három ország – az Egyesült Államok, Kanada és az Egyesült Királyság – kormányzati tisztviselői egyeztettek már vezető bankárokkal, az amerikai pénzügyminisztérium pedig további tárgyalásokat helyezett kilátásba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

