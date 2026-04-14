Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában

Az S&P 500 index ma ismét 6900 pont fölött van, ezzel le is pörgette magáról az iráni háború hatásait. A konfliktus miatt az amerikai indexek átmenetileg korrekciós territóriumba fordultak.

Az amerikai piacokon összességében továbbra is remek a hangulat:

a Dow 0,52%-os,

az S&P 500 1,03%-os,

a Nasdaq 1,75%-os pluszban van.