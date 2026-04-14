Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére

Közleményt adott ki a Mészáros Csoport a hétvégi választások eredményeire reagálva, amelyben a cég kiemeli, hogy elkötelezett amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság elkötelezett szereplője maradjon, és tovább dolgozik a hazai és nemzetközi jelenlét erősítésén.

A közlemény szerint:

„A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi.

Meggyőződésünk, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgozunk, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsük.

A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.

A jövőben is arra törekszünk, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyünk jelen a piacon.”

A Mészáros Csoport 300-400 cégből állhat a becslések szerint, és Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója, mintegy 25 ezer alkalmazottal rendelkezhet.

