Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken

A nap folyamán több jó hír is jött az iráni háború lezárásával kapcsolatosan: úgy néz ki, az amerikai blokád ellenére a fegyveres konfliktus nem újult ki, a Hormuzi-szoroson közben óvatosan elkezdtek közlekedni megint a hajók. Trump este bejelentette, hogy a napokban várhatóan megint tárgyalnak majd Teheránnal.

Az amerikai tőzsdék óvatos optimizmussal reagáltak a hírekre: mindhárom nagy amerikai részvényindex tekintélyes pluszban van.

A Dow Jones 0,63%-os,

az S&P 500 1%-os,

a Nasdaq 1,63%-os erősödést mutat.