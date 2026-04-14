LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Új történelmi csúcson az OTP és a Mol
Új történelmi csúcson az OTP és a Mol

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap a mérsékelt optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde kisebb elmozdulásokkal nyitott, a nyitást követően azonban ismét gyorsan megjelentek a vevők. A Mol és az OTP is új történelmi csúcsra ugrott. 

Ma itthon nem várható kiemelt adatközlés, nemzetközi szinten a délutáni amerikai termelői inflációs adatok hozhatnak nagyobb elmozdulásokat.

Történelmi szinten a Mol is

A Mol árfolyama 4468 forintnál új történelmi csúcsot ért el. Az olajcég részvényei teljesítenek jelenleg legjobban a blue chipek közül.

MOL_2026-04-14_10-33-55

A forgalom az OTP-hez hasonlóan kiemelkedő, már több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a cég papírjai.

molforlgaom
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére

Közleményt adott ki a Mészáros Csoport a hétvégi választások eredményeire reagálva, amelyben a cég kiemeli, hogy elkötelezett amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság elkötelezett szereplője maradjon, és tovább dolgozik a hazai és nemzetközi jelenlét erősítésén.

Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
Új csúcson az OTP

45 700 forintnál új történelmi csúcsot ért el ezekben a percekben az OTP.

OTP_2026-04-14_10-16-56

A forgalom is kiemelkedő, már mintegy 12,8 milliárd értékben cseréltek gazdát a bank papírjai a Budapesti Értéktőzsdén.

otpforgalom
Nagyobb osztalékot fizethet a Shopper Park Plus

Részvényenként 0,92 euró osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös pénzügyi év után a Shopper Park Plus.

Nagyobb osztalékot fizethet a Shopper Park Plus
Megjött a felpattanás az európai tőzsdékre

A DAX 1, a CAC 0,4, az FTSE pedig 0,3 százalékos pluszban van már a nyitást követő percekben.

Fordul az Opus is

Felpattantak a NER-papírok, a 4iG után már az Opus is emelkedik, jelenleg mintegy 7,2 százalékos pluszban van az árfolyam a tegnapi 30 százalékos esés után.

Pattan a 4iG

A 4iG árfolyama már 6,9 százalékos pluszban van a nyitást követően.

Kisebb nyomás alatt a NER-papírok

A Delta részvényei 3,8, a Gránt Bank árfolyama pedig 2,8 százalékos mínuszban vannak a nyitást követően. Az Opus eközben stagnál, a 4iG pedig 2 százalékot pattant a nyitást követő percekben.

Vegyes nyitás

A BUX 0,5 százalékos mínuszban kezdi a napot, a blue chipek pedig vegyes képet festenek a nyitást követően.

A tegnapi nap 8,6, illetve 8 százalékot emelkedő Mol 1,3, illetve 0,5 százalékos mínuszban vannak. A Richter eközben 0,5, a Telekom pedig 0,7 százalékot emelkedett.

Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!

Az elmúlt hónapokban egymás után érkeztek az egyre magasabb célárak az OTP-re, most az Autonomous Research lépett.

Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!
Nagyot ment tegnap a magyar tőzsde

5 százalékos pluszban, új történelmi csúcson zárt a BUX index hétfőn. A Tisza Párt győzelmének nagy nyertesei a nagypapírok voltak. Az OTP kiemelkedő, 96,6 milliárd forintos forgalom mellett mintegy 8,4 százalékot emelkedett. A Mol eközben 8, a Telekom 2, a Richter pedig 1,6 százalékos pluszban zárt.

Ezzel az emelkedéssel nem csak a BUX, de a Mol, az OTP, valamint a Richter is soha nem látott történelmi csúcson zárta a hétfői kereskedést.

Pattannak a fémek

Az iráni deeszkalációs hírek hatására egy felpattanás kezdődött a nemesfémekben.

Az arany árfolyama most 0,5 százalékos pluszban van, az ezüsté pedg mintegy 1,7 százalékkal került már feljebb.

XAUUSD_2026-04-14_07-30-23
XAGUSD_2026-04-14_07-30-26
Esni kezdett az olajár

Kedden csökkentek az olajárak, miután a befektetők elkezdték beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait. Mindeközben Washington és Teherán között továbbra is nyitott a lehetőség a tárgyalások folytatására - tudósított a CNBC.

Esni kezdett az olajár
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban

Eltörlik a fix 3%-os hiteleket? Kivezetik a jelzáloghitelek kamatstopját? Mi lesz a díjmentes készpénzfelvétellel vagy a banki digitalizációval? Visszatér a lakás-takarékpénztárak állami támogatása? Sokakat érdeklő pénzügyes kérdések záporoznak a kormányváltás körül, de ma még csak a gazdaságfilozófiai irány tűnik biztosnak. Mi most eggyel továbblépünk: egy 15 pontos, értelemszerűen szubjektív összeállítás következik arról, melyek a legsürgősebb és legfontosabb teendők a bankrendszerben, a hitelpiacon és az otthonteremtési támogatások területén. A Portfolio május 5-ei Hitelezés 2026 konferenciáján többről is részletesen szó lesz, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre.

Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Ázsia emelkedett

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,57 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,35 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,33 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,36 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,79 százalékot eshet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon nem várható kiemelt makrogazdasági adatközlés. Globálisan kora hajnalban a kínai export és import adatok érkeznek, majd napközben az IEA olajpiaci jelentésére és az IMF World Economic Outlook publikációjára figyelhetnek a befektetők. Délután az amerikai termelői infláció márciusi alakulása hozhat új információkat a tengerentúlról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,1 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 27,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 218,25 0,6% 3,3% 3,6% 0,3% 19,9% 43,2%
S&P 500 6 886,24 1,0% 4,2% 3,8% 0,6% 28,4% 66,3%
Nasdaq 25 383,72 1,1% 4,9% 4,1% 0,5% 35,8% 81,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 502,77 -0,7% 5,8% 5,0% 12,2% 68,2% 89,9%
Hang Seng 25 660,85 -0,9% 2,2% 0,8% 0,1% 22,7% -10,0%
CSI 300 4 646,15 0,2% 4,6% -0,5% 0,4% 23,9% -5,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 742,44 -0,3% 2,5% 1,3% -3,1% 16,5% 55,8%
CAC 8 235,98 -0,3% 3,4% 4,1% 1,1% 15,9% 33,2%
FTSE 10 582,96 -0,2% 1,4% 3,1% 6,6% 32,9% 53,6%
FTSE MIB 47 527,16 -0,2% 4,2% 7,2% 5,7% 39,7% 93,2%
IBEX 18 023,8 -1,0% 2,7% 5,7% 4,1% 46,7% 111,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 459,59 4,9% 12,5% 14,5% 25,6% 64,2% 225,3%
ATX 5 797,75 -0,3% 6,2% 10,2% 8,9% 56,0% 81,6%
PX 2 647,18 -0,1% 4,4% 5,2% -1,4% 33,3% 140,3%
Magyar blue chipek              
OTP 44 750 8,4% 21,6% 26,0% 27,5% 92,6% 245,3%
Mol 4 380 8,0% 11,0% 13,9% 49,0% 54,2% 110,6%
Richter 13 000 1,6% 7,0% 9,4% 31,8% 27,0% 48,1%
Magyar Telekom 2 384 2,0% 11,2% 16,3% 33,0% 49,9% 478,6%
Nyersanyagok              
WTI 100,72 2,4% -11,7% 2,3% 75,9% 62,7% 67,4%
Brent 95,27 0,0% -12,5% -7,2% 56,6% 45,9% 49,3%
Arany 4 707,77 -1,6% 1,0% -6,4% 8,9% 45,5% 170,2%
Devizák              
EURHUF 363,7 -3,1% -4,6% -7,5% -5,3% -11,2% 1,2%
USDHUF 310,5760 -2,9% -6,0% -9,6% -5,0% -14,0% 3,1%
GBPHUF 417,1499 -3,2% -4,6% -8,4% -5,3% -11,6% 0,9%
EURUSD 1,1711 -0,2% 1,5% 2,3% -0,3% 3,3% -1,8%
USDJPY 159,1350 0,0% -0,1% -0,3% 1,5% 10,9% 45,7%
GBPUSD 1,3462 0,0% 1,7% 1,7% 0,1% 3,1% -2,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 447 2,0% 8,1% 4,9% -16,1% -10,7% 17,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,29 -0,7% -1,1% 0,4% 3,1% -4,0% 164,3%
10 éves német állampapírhozam 3,06 1,4% 3,1% 3,9% 7,0% 22,6% -1 027,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,31 -4,7% -10,0% -14,8% -8,2% -11,9% 126,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Women's Money & Mindset Day 2026

