LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.43%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Váratlan fordulat: a napelemek értéke a mélybe zuhant, egyetlen dolog menti meg a helyzetet
Üzlet

Váratlan fordulat: a napelemek értéke a mélybe zuhant, egyetlen dolog menti meg a helyzetet

Portfolio
Az európai hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések (PPA) piaca idén éles fordulattal tért magához a tavalyi visszaesés után. A fellendülést elsősorban az akkumulátoros energiatárolókhoz kapcsolódó ügyletek hajtják. Mindez a Montel Plugged In podcastjában elhangzott szakértői elemzésekből derült ki.
Kapcsolódó cikkünk

Még 2-3 évig tarthat az aranybánya: most kereshetik magukat degeszre az energiatárolók

A Pexapark operatív igazgatója, Luca Pedretti elmondta, hogy 2025-ben mintegy 15 gigawattnyi (GW) PPA-t kötöttek Európában. Ez nagyjából 20 százalékkal maradt el az előző évi volumentől. A visszaesés fő oka a megújuló energiaforrások túlkínálata volt. Ez a jelenség lenyomta a ténylegesen realizálható árakat (capture rate), és a negatív áras órák számának megugrásához vezetett. Idén viszont a Broadpeak Partners vezetője, Chirag Ahuja szerint

az első adatok éles visszapattanásra utalnak

- eddig mintegy 42 ügyletet kötöttek, összesen 3 GW kapacitásra.

A fellendülés motorját egyértelműen az akkumulátoros energiatárolók jelentik.

Új történelmi csúcson az OTP és a Mol

Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére

Egyetlen különleges funkció miatt kapkodják el a tech piac legújabb slágertermékét

Ha az egész tisztaenergia-felvásárlási piacot nézzük, az jelentősen megnőtt. Miért? Mert ott vannak az akkumulátorok

- fogalmazott Pedretti. Az akkumulátorok ugyanis képesek ellensúlyozni a megújulók időjárásfüggő termelési profiljából adódó kockázatokat.

A naperőművek piaci pozíciója eközben tovább gyengült. Németországban a napenergia realizált ára a zsinórár (baseload) korábbi 90 százalék feletti szintjéről az 50 százalékos tartomány aljára esett vissza. A német napenergia-termelés óráinak mintegy negyede ráadásul már negatív áras időszakra esik. Európa-szerte az összes óra 5-6 százalékában tapasztalható negatív árazás.

Kapcsolódó cikkünk

Visszaütött a magyar világelsőség: mi fizetünk azért, hogy a külföldiek elvigyék a hazai áramot

A vevői oldal is átalakul. A szerződéskötők egyre kifinomultabb kockázatmegosztási feltételeket követelnek a negatív áras periódusokra, valamint a profil- és kiegyenlítési kockázatokra vonatkozóan. A szakértők szerint idén az energiakereskedő közműcégek jobb helyzetben vannak a vállalati vásárlóknál. Ők ugyanis a meglévő portfóliójukon belül könnyebben tudják kezelni a kiegyenlítési és kannibalizációs kockázatokat.

Az iráni háború nyomán emelkedő gázárak a rövid lejáratú PPA-k valós értékét mintegy 20 százalékkal megemelték.

A vevők azonban a geopolitikai bizonytalanság közepette inkább kivárnak, minthogy hosszú távú szerződéseket kössenek. Ahuja egy markáns árazási szakadékra is rámutatott. A német 2027-es zsinórtermék (baseload) 90-100 euró/megawattóra (MWh) körül forog, miközben a napenergia ténylegesen realizált ára mindössze 40-45 euró/MWh.

Pedretti szerint a piac szerkezeti választás elé állítja a szereplőket. Vagy egy nagy, több országot átfogó, 5-10 GW-os diverzifikált portfóliót építenek, vagy egyetlen földrajzi térségre, esetleg egy konkrét piaci mechanizmusra szakosodnak.

Kapcsolódó cikkünk

Valami nagyon furcsa történik a magyar áramáraknál: nem azt látjuk, mint amit várnánk

Megkongatták a vészharangot: a lakosság fizetheti meg az új brüsszeli energiaterv árát

Meglépi Franciaország: tömegesen kapcsolják le a nap- és szélerőműveket, mert mínuszba fordultak az árak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol
