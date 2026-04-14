Váratlan fordulat: a napelemek értéke a mélybe zuhant, egyetlen dolog menti meg a helyzetet

Az európai hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések (PPA) piaca idén éles fordulattal tért magához a tavalyi visszaesés után. A fellendülést elsősorban az akkumulátoros energiatárolókhoz kapcsolódó ügyletek hajtják. Mindez a Montel Plugged In podcastjában elhangzott szakértői elemzésekből derült ki.

A Pexapark operatív igazgatója, Luca Pedretti elmondta, hogy 2025-ben mintegy 15 gigawattnyi (GW) PPA-t kötöttek Európában. Ez nagyjából 20 százalékkal maradt el az előző évi volumentől. A visszaesés fő oka a megújuló energiaforrások túlkínálata volt. Ez a jelenség lenyomta a ténylegesen realizálható árakat (capture rate), és a negatív áras órák számának megugrásához vezetett. Idén viszont a Broadpeak Partners vezetője, Chirag Ahuja szerint

az első adatok éles visszapattanásra utalnak

- eddig mintegy 42 ügyletet kötöttek, összesen 3 GW kapacitásra.

A fellendülés motorját egyértelműen az akkumulátoros energiatárolók jelentik.

Ha az egész tisztaenergia-felvásárlási piacot nézzük, az jelentősen megnőtt. Miért? Mert ott vannak az akkumulátorok

- fogalmazott Pedretti. Az akkumulátorok ugyanis képesek ellensúlyozni a megújulók időjárásfüggő termelési profiljából adódó kockázatokat.

A naperőművek piaci pozíciója eközben tovább gyengült. Németországban a napenergia realizált ára a zsinórár (baseload) korábbi 90 százalék feletti szintjéről az 50 százalékos tartomány aljára esett vissza. A német napenergia-termelés óráinak mintegy negyede ráadásul már negatív áras időszakra esik. Európa-szerte az összes óra 5-6 százalékában tapasztalható negatív árazás.

A vevői oldal is átalakul. A szerződéskötők egyre kifinomultabb kockázatmegosztási feltételeket követelnek a negatív áras periódusokra, valamint a profil- és kiegyenlítési kockázatokra vonatkozóan. A szakértők szerint idén az energiakereskedő közműcégek jobb helyzetben vannak a vállalati vásárlóknál. Ők ugyanis a meglévő portfóliójukon belül könnyebben tudják kezelni a kiegyenlítési és kannibalizációs kockázatokat.

Az iráni háború nyomán emelkedő gázárak a rövid lejáratú PPA-k valós értékét mintegy 20 százalékkal megemelték.

A vevők azonban a geopolitikai bizonytalanság közepette inkább kivárnak, minthogy hosszú távú szerződéseket kössenek. Ahuja egy markáns árazási szakadékra is rámutatott. A német 2027-es zsinórtermék (baseload) 90-100 euró/megawattóra (MWh) körül forog, miközben a napenergia ténylegesen realizált ára mindössze 40-45 euró/MWh.

Pedretti szerint a piac szerkezeti választás elé állítja a szereplőket. Vagy egy nagy, több országot átfogó, 5-10 GW-os diverzifikált portfóliót építenek, vagy egyetlen földrajzi térségre, esetleg egy konkrét piaci mechanizmusra szakosodnak.

